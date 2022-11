La organización de los Masones de Puerto Rico anunció la celebración de su convención, que se llevará a cabo del 10 al 13 de noviembre en el hotel Wyndham Palmas Beach and Golf Resort, en Humacao, donde recibirán una serie de invitados reconocidos internacionalmente y a miembros de la Confederación Masónica Interamericana (CMI).

La CMI, fundada el 14 de abril de 1947, es una organización sin fines de lucro que agrupa a 94 grandes potencias masónicas, admitidas como miembros y que se encuentran distribuidas en 26 países de Sur, Centro y Norte América, el Caribe y Europa, se detalló en un comunicado de prensa.

Según se anunció, entre los conferenciantes que participarán en la convención, están:

Arturo de Hoyos - Consultor especial de la Asociación de Servicios Masónicos y otras organizaciones en todo el mundo. Una de las tres personas invitadas al Vaticano por la Iglesia Católica Romana para hablar sobre masonería. Ha participado en entrevistas internacionales en medios como CNN, ABC, NBC, FOX 5 News de DC, “Metro Connection” de WAMU Radio, Voice of America, The History Channel; y ha sido entrevistado por el New York Times, US News & World Report, El País.

Martin Faulks - Es uno de los profesionales editoriales más eficaces del Reino Unido en la actualidad. Actualmente, funge como gerente general de Lewis Masonic, la editorial masónica más grande del mundo. Los aspectos más destacados de su carrera incluyen los títulos de libros más vendidos: “Mind Body Spirit”, “Turning the Hiram Key”, “The Rosslyn Hoax”, “The Secret of Solomon’s Temple”, “The Genesis of Freemasonry”. También ha estado involucrado en proyectos cinematográficos con compañías como Halo Films, Channel Four y Discovery Channel.

Mark A. Tabbert - Ha trabajado en cuatro museos de historia estadounidenses, ha escrito seis libros y ha sido masón activo durante más de veinte años. Desde 2006 ha sido curador en el Monumento Nacional Masónico George Washington, Alexandria, Virginia. Es autor de cuatro libros: “American Freemasons: Three Centuries of Building Communities”, “Museum and Memorial: Ten Years of Masonic Writings”, “Secret Societies in America: Foundational Studies of Fraternalism”, “Almanac of American Freemasonry”. Su nuevo libro documentará la membresía y la relación de George Washington con la masonería. Titulado “Un hermano merecedor: George Washington y la masonería” será publicado por la University of Virginia Press el próximo año.

“La masonería puertorriqueña es una es una organización fundada en el año 1885. Es reconocida internacionalmente y movida por el sentimiento de fraternidad que busca la mejora del hombre en sociedad a través del desarrollo moral cultivando numerosas disciplinas como las ciencias las artes filosofía y la filantropía. Nuestro objetivo es estimular y perfeccionar la moral, enriquecer el intelecto de los hombres que pertenecen a nuestra augusta fraternidad universal”, explicó la organización en su escrito.

Para más información, puede acceder a la página de Facebook Gran Logia Soberana de Puerto Rico o llamar al (787) 727-6780.