Con lo que representa una gesta histórica en Puerto Rico, hoy se realizaron 17 adopciones simultáneas alrededor de la Isla. De esta forma, el Departamento de la Familia celebra el Día de la Adopción, una iniciativa que busca crear conciencia sobre la importancia de brindar un hogar permanente y amoroso a niños, niñas y adolescentes que esperan por una familia.

Este evento, que se realiza a nivel nacional durante el mes de noviembre, se celebra en Puerto Rico por quinto año consecutivo desde su establecimiento en 2021 por el Departamento de la Familia.

Hasta el momento, se había realizado 115 adopciones, 20 más que el año pasado. A estas se le suman las 17 que se efectuarán hoy, para un total de 132 nuevas familias compuestas por niños, niñas y adolescentes que ya cuentan con un hogar para su bienestar y mejor desarrollo, en todos los sentidos.

Como parte de esta conmemoración, se llevaron a cabo vistas de adopción en la mayoría de las regiones judiciales del país, con la participación activa del Departamento de Justicia y la Oficina de Administración de los Tribunales.

Entre los casos se incluyen grupos de hermanos y jóvenes adolescentes, tanto del sistema del Departamento de la Familia como de adopciones privadas. Algunos de los casos destacados son:

· Arecibo: grupo de hermanos de 10 y 6 años (DF) y un joven de 15 años (privada)

· San Juan: grupo de hermanos de 6 y 4 años (DF), niñas de 6 y 11 años (DF); y una niña de 2 años (privada)

· Ponce: niña de 3 años (privada)

· Mayagüez: joven de 14 años y grupo de hermanos de 3 años (privadas)

· Utuado/Ponce: hermanos de 15 y 17 años (privada)

· Caguas: joven de 19 años (privada) y menor de 2 años (DF)

· Carolina: menor de 3 años (privada)

Este año, se seleccionó como acto simbólico -entre los 17 que se consumarán- la vista de adopción de dos hermanos en el Tribunal de San Juan, con la participación de representantes del Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia y la Oficina de Administración de los Tribunales, reflejando el trabajo conjunto de las tres agencias para hacer realidad el derecho de cada menor a tener una familia permanente.

Cabe señalar que el pasado mes de marzo, la gobernadora junto a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, anunciaron la incursión de la tecnología en los procesos de adopción en la Isla, lo que ha significado la modernización y agilización de los trámites, ofreciéndole mayores opciones de una familia permanente a cientos de niños y niñas que esperan por esa oportunidad. De esta forma, el REVA (Registro Estatal Voluntario de Adopción de Puerto Rico) se convirtió en una plataforma en línea (adopcion.familia.pr.gov) que tiene como base el Departamento de la Familia (DF), a través de la Administración de Familias y Niños (ADFAN). Este sistema llegó para optimizar el trabajo de los profesionales encargados del bienestar de los menores.

Al momento, existen 368 padres registrados en REVA; 315 menores con plan de adopción y 151 menores liberados de patria potestad. Un total de 1,809 personas han entrado a la plataforma de REVA para orientarse.

“Cada adopción representa una historia de amor y esperanza; de continuar el camino para lograr un mejor país. Nuestro compromiso es continuar apoyando a las familias que abren sus corazones y hogares a estos menores, cambiando sus vidas para bien y para siempre”, expresó por escrito la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.