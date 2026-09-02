Con la participación de profesionales de la salud, líderes comunitarios, representantes gubernamentales y expertos invitados de Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana, entre otros, Teen Challenge Puerto Rico dio inicio al Mes de la Recuperación de los Trastornos de Uso de Sustancias y Salud Mental con la celebración del Congreso Comunitario de Salud Mental y Adicciones 2026.

El evento, que tuvo como “Juntos construimos esperanza, sanación y transformación”, y que se celebró en el Centro de Bellas Artes de Caguas, sirvió para dialogar sobre los retos que enfrentan las personas y familias afectadas por los trastornos de uso de sustancias, las adicciones y otras situaciones relacionadas con la salud mental.

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De igual forma, sirvió como espacio de educación, intercambio de conocimientos y colaboración multisectorial, destacando la importancia de fortalecer los esfuerzos de prevención, atención y recuperación.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la salud mental, las adicciones, los procesos de recuperación, el fortalecimiento familiar y la necesidad de continuar creando alianzas entre el gobierno, el sector de la salud, la academia y las organizaciones comunitarias.

El programa contó con la participación del Dr. Edgar Joel Colón; el Dr. Israel Figueroa Pastrana, presidente y CEO de Teen Challenge Puerto Rico; la Dra. Sonia Navarro González; el psicólogo Teodoro Escaño, de República Dominicana; y la Dra. Catherine Oliver, administradora de ASSMCA, entre otros profesionales y representantes de entidades vinculadas al bienestar y la salud.

De igual forma, participaron delegaciones de Teen Challenge Estados Unidos, Teen Challenge Nuevo México, Teen Challenge Global y República Dominicana, como estrategia para impulsar el alcance colaborativo e internacional de la iniciativa.

“Este Mes de la Recuperación de los Trastorno de Uso de Sustancias y Salud Mental nos recuerda que la recuperación es posible y que nadie tiene que recorrer ese camino solo. Cuando unimos conocimiento, recursos, comunidad y voluntad de servir, podemos abrir nuevas oportunidades para estas personas y sus familias”, expresó el Dr. Israel Figueroa Pastrana, presidente y CEO de Teen Challenge Puerto Rico.

El Mes de la Recuperación de los Trastornos de Uso de Sustancias y Salud Mental representa una oportunidad para reconocer los procesos necesarios para la recuperación, promover la prevención de las adicciones y conductas de dependencia y generar mayor conciencia sobre la importancia de atender los trastornos de uso de sustancias y la salud mental desde una perspectiva de apoyo, dignidad y esperanza.

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5K Transformando vidas

Como parte de esta agenda y de la celebración de su 58.º aniversario, Teen Challenge Puerto Rico continuará desarrollando, durante el mes de septiembre, diversas iniciativas dirigidas a educar, sensibilizar y movilizar a la comunidad. Entre ellas se encuentra el 5K Transformando Vidas 2026, que se celebrará el sábado, 12 de septiembre en el Paseo de las Artes de Caguas, con salida a las 6:30 a.m.

La carrera, con el lema “Cada paso transforma una vida”, busca convertir el ejercicio y la participación comunitaria en una expresión de apoyo a la misión de Teen Challenge Puerto Rico y a todas aquellas personas que trabajan por transformar sus vidas.

Las inscripciones continúan abiertas y tienen un costo de $35.00.

Para inscribirse, visite la página micarrerapr.com y, en el área de eventos busque “5k Transformando Vidas 2026”.