La Incubadora Microempresa Bieke Inc. celebrará un encuentro con todos los empresarios, comerciantes y emprendedores de Vieques el próximo jueves 24 de agosto, a partir del as 10:00 a.m. en el Centro de Usos Múltiples de Vieques.

El “Encuentro VIP Empresarial” convocado por la organización comunitaria sin fines de lucro, le dará la oportunidad a los participantes de aclarar dudas, intercambiar ideas y descubrir nuevas oportunidades para impulsar sus negocios en una atmósfera relajada y amigable.

Para los comerciantes de la isla municipio, la actividad representa una oportunidad única para establecer contactos de primera mano con diversas agencias de gobierno e invitados especiales. Habrá demostraciones y orientaciones sobre los servicios e incentivos que ofrecen las agencias gubernamentales participantes, sus plataformas digitales, requisitos y cumplimientos gubernamentales. En el evento, también, se presentarán los proyectos y oportunidades de la Incubadora Bieke para los empresarios y emprendedores.

Entre las agencias que participarán en el “Encuentro VIP Empresarial” figuran el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, OGPe, Compañía de Turismo, Departamento de Agricultura, ASSMCA, FEMA, Departamento de Hacienda y SURI. Además de las orientaciones y charlas para los empresarios, el Encuentro VIP Empresarial ofrecerá un espacio de networking para que los asistentes puedan conectarse entre sí y compartir experiencias con colegas empresarios y emprendedores.

El evento es posible mediante fondos de Impacto Comunitario de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos. Además, cuenta con la colaboración de la Oficina del Gobernador y la Asesora del Tercer Sector, Arleen Muñoz y del Municipio de Vieques.

“Los empresarios de Vieques han enfrentado diversos desafíos en los últimos años, desde crisis continuas que han afectado sus operaciones hasta la falta de acceso a recursos y actualizaciones en procesos y tecnologías”, manifestó Nilda Medina, presidenta de la Incubadora en declaraciones escritas. “Estamos trayendo a estas agencias del gobierno central relevantes para el establecimiento y operación de sus negocios, salvando la distancia entre nuestra isla municipio y la isla grande”, puntualizó, sobre la importancia de que este evento se aproveche al máximo.

Los interesados en participar del evento, pueden registrarse a través de Eventbrite.com, mediante mensaje directo en la página de Facebook (www.facebook.com/incubadorabieke) y por correo electrónico: incubadorabieke@gmail.com. “Estar informado es fundamental para el éxito de los negocios, y los comerciantes locales son vitales para el desarrollo económico de la Isla Nena, por eso esperamos que todos los comerciantes y emprendedores se beneficien del Encuentro VIP Empresarial”, concluyó Medina.