Por segundo año consecutivo, la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR) y su programa Instituto para la Construcción de la Equidad Racial en las Américas (REBIA por sus siglas en inglés) celebran el encuentro Racial Equity Builders Dialogue 2025, desde hoy hasta el 23 de febrero, en San Juan.

El evento es un espacio filantrópico único en las Américas que reúne a líderes de fundaciones, organizaciones sin fines de lucro y asociaciones de Estados Unidos, Centro América, el Caribe y Sur América, enfocadas en la construcción de la equidad racial. El encuentro se ha diseñado como un conversatorio activo entre quienes participan, desde sus respectivas plataformas, en el fortalecimiento de democracias inclusivas, de cara al nuevo escenario político en las Américas.

“El evento nos invita a pensar en cómo la filantropía encarna sus valores fundamentales –solidaridad, generosidad y cooperación– para avanzar la equidad racial en las Américas”, dijo mediante declaraciones escritas el presidente de la FCPR, el Dr. Nelson I. Colón Tarrats. “Queremos así crear un espacio que sirva de pausa para reflexionar, fortalecer y, consecuentemente, activar nuevas alianzas que incrementen el capital social de esta comunidad al servicio de la equidad racial en las Américas”, agregó.

Algunos de los temas que se abordarán durante el conversatorio, de carácter privado, son: el arte como catalítico de la equidad racial; el rol de la filantropía en el escenario político actual; estrategias legales para la equidad en el sector filantrópico; y mecanismos para construir equidad racial.

El diálogo reúne a constructores de equidad, tales como: la honorable Dra. June Soomer, presidenta del Foro Permanente de Afrodescendientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Dra. Epsy Campbell Barr, pasada vicepresidenta de Costa Rica; Edgardo Miranda, creador de la novela gráfica La Bonriqueña; Susan Taylor Batten, presidenta y CEO de la Association of Black Foundation Executives (ABFE); y Ana Marie Argilagos, presidenta de Hispanic in Philanthropy (HIP). Además, Shawn Escoffery, director ejecutivo de Roy & Patricia Disney Foundation; Lcda. Annette Martínez, directora de ACLU – Puerto Rico, y Leah Watson, directora de Equidad Racial Nacional de la ACLU; Lcda. Tanya Kitari Hernández, profesora de Derecho en Fordham University School of Law; y la Dra. Marta Moreno Vega, fundadora del Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute y del Corredor Afro.

Durante el 3er día del encuentro, se celebrará la entrega de becas del Fondo de Becas Benito Massó para Afrodescendientes de Puerto Rico, haciéndose extensiva a todo el archipiélago puertorriqueño, en esta edición. El Fondo se enfocaba anteriormente en apoyar las aspiraciones profesionales de jóvenes afrodescendientes de Loíza. Benito Massó fue un conocido escritor y psicólogo colaborador de los esfuerzos de equidad de la FCPR.

El sábado 22 de febrero, también se anunciará el lanzamiento Ubuntu Fund for Racial Justice and Reparations, un proyecto de la Global Coalition Against Systemic Racism and Reparations, una comunidad antirracista global. Se informará, además, sobre el progreso logrado con el primer Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) y el inicio del segundo Decenio.

El evento cuenta con el auspicio de: Association of Black Foundation Executives (ABFE), Casey Family Programs, Hispanic in Philanthropy, MacArthur Foundation, Philanthropy Massachusetts, San Francisco Foundation y W.K. Kellogg Foundation.

En el 2024, la FCPR y REBIA celebraron el primer junte filantrópico con el propósito de adelantar la equidad racial en las Américas desde el sector filantrópico, y contó con la participación de líderes de 21 fundaciones de los Estados Unidos y el Caribe.