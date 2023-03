La Fundación Amigos de El Yunque celebrará este sábado un evento libre de costo en el centro de visitantes El Portal de El Yunque, en el marco del Día Internacional de los Bosques.

“Nuevamente celebramos el Día Internacional de los Bosques en el rediseñado centro de visitantes El Portal de El Yunque. El tema seleccionado por la Asamblea General de las Naciones Unidas es ‘Bosques Saludables, Personas Saludables’, el cual nos recuerda la importancia de un bosque saludable para el beneficio directo de las personas. Nuestro Bosque Nacional El Yunque aporta más del 20% del agua que se consume en la isla, demostrando la importancia de los servicios ecosistémicos que provee a Puerto Rico”, expresó Ariel Lugo, presidente de la Fundación Amigos de El Yunque.

El evento, que se llevará a cabo por octavo año consecutivo, comenzará a las 9:00 a.m. y se extenderá hasta las 3:00 p.m. La agenda del día incluirá charlas educativas sobre temas relacionados con la conservación del bosque, tales como: desarrollo sostenible, seguridad alimentaria, polinizadores, flora y fauna de El Yunque, actividades educativas para niños (grupos limitados), yoga matutino, caminata de “Forest Bathing”, recorridos en las veredas y donación de árboles por parte de Para la Naturaleza. Artesanos y empresarios de la región también tendrán sus productos disponibles.

Además, como parte de las actividades, se proyectará el documental: “Puerto Rico tiene madera”, a las 12:00 p.m., seguido de un conversatorio con el director de dicho proyecto, Andrés Rúa; el Dr. Ariel Lugo; Edgardo González, director del Centro para la Conservación del Paisaje; y Ricardo Santiago García, ecólogo del Bosque Nacional El Yunque. Esta actividad, específicamente, tendrá lugar en el teatro de El Portal y será moderada por el historiador Jorge Nieves Rivera. El cierre estará a cargo del grupo musical Bombaé.

Unas 30 organizaciones participarán de la celebración, que incluyen: Fundación Alma de Bahía, Luquillo LTER Schoolyard - UPR, Río Piedras, US Forest Service International Institute of Tropical Forestry, State Private and Tribal Forestry, Fundación Luis Muñoz Marín, Villa Comunitaria Crozier, Organización Pro Ambiente Sustentable, Comité Desarrollo barrio Cubuy, Coalición pro Corredor Ecológico del Noreste, Conservation Opportunity, Amigos del Bosque Toro Negro, Museo de Historia Natural - UPRRP, US Fish and Wildlife Service, Tropical Responses to Altered Climate Experiment (TRACE), Para la Naturaleza, Love in Motion, Vitrina Solidaria, Movimiento Juvenil de Educación Ambiental, Arte-Suelo-Ser Inc., Eastern National y el US Forest Service.

“Participar de estos eventos nos provee la oportunidad de conectar con la naturaleza y tener espacios de recreación para las familias, así como el compartir con amigos y personas que deseen hacer actividades al aire libre. El Día Internacional de los Bosques fue proclamado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 21 de marzo de 2012 para promover el conocimiento y sensibilizarnos sobre la importancia de los bosques”, explicó Carmen Portela, directora ejecutiva de la Fundación Amigos de El Yunque.

La Fundación Amigos de El Yunque es una entidad sin fines de lucro que colabora con el Servicio Forestal en su función de preservación del bosque a través del desarrollo de iniciativas educativas que promueven la conservación, la recreación responsable y el desarrollo sostenible.