( The Associated Press )

No. Las cenizas del volcán La Soufriere no han llegado a Puerto Rico. El particulado que ha salido del coloso se ha mantenido moviéndose en dirección al este, por lo que no han llegado al área local todavía.

El Servicio Nacional de Meteorología informó esta mañana que se mantiene monitoreando la nube de ceniza para advertirle a la ciudadanía si hubiera un cambio en la dirección del viento y se acercara a la Isla.

Al momento, eso no ha ocurrido.