Tras dos años en construcción, el Centro Médico de Río Piedras estrenará este próximo lunes salas de espera en la Sala de Emergencia y en el Hospital de Trauma, en la que los visitantes podrán estar sentados en lo que sus familiares son atendidos y hasta conectarse al Internet, así como un área para atención ambulatoria que espera disminuir el tiempo en que mucho de los casos especializados son atendidos.

La misión es eliminar la espera de personas de pie en los pasillos del principal centro de salud de la Isla y así mejor la experiencia de los que allí son atendidos, destacó el director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Jorge Matta González.

Al dar un recorrido por las nuevas áreas, el funcionario precisó que estas instalaciones “van a mejorar la experiencia del paciente. Eso es lo que estamos buscando, del paciente y de los familiares. Todos sabemos que el que viene al Centro Médico o a cualquier hospital, básicamente, es porque está pasando una situación de salud. Pues, queremos que esa experiencia sea lo más cómoda posible, ya sea porque tengan una sillas cómodas donde se pueda sentar con aire acondicionado, puedan tener unos televisores, pueda estar un área de espera más cómoda en lo que esperamos por la noticia de sus familiares o, áreas como esta, donde se pueda tratar el paciente más rápido de lo que se trataba anteriormente”.

La zona del Hospital de Trauma contará con unas 20 sillas para sentarse. ( Suministrada )

En la actualidad, los familiares suelen traer sillas de playa para sentarse en el redondel del Centro Médico o se queda de pie en los pasillos.

La construcción de estas nuevas instalaciones costó unos $4 millones, provenientes de fondos estatales y los que se recolectaron durante el pago de un año del marbete vehicular.

Entre los cambios más destacadas, está que la zona del Hospital de Trauma tendrá lugar para sentarse. Allí nunca había una zona de espera, reconoció Matta González.

En la nueva área, habrá unas 20 sillas. Esta zona se reconecta con otra en la que se espera que próximamente haya un concesionario que venda algunos productos comestibles y café. Este espacio también conecta con la nueva sala de espera de la Sala de Emergencias, que de 24 sillas que tenía años atrás, ahora aumenta a unas 75.

Las sillas, según se observó, son acojinadas y espaciosas. En el área hay televisores y zonas en las que las personas también pueden quedarse de pie, pero estarían con aire acondicionado.

En esta sala de espera de la Sala de Emergencias habría cubículos para la identificación de los pacientes y sus familiares. También sirve de entrada a la nueva área de cuidado ambulatorio que tendrá la Sala de Emergencias. Esta tendrá seis sillas en la que los pacientes que no tienen que estar encamados recibirían su primera atención médica.

Atención ambulatoria

El director de la Sala de Emergencias, el doctor Carlos Gómez Marcial, detalló que “la idea es que esta área de cuidado ambulatorio maneje los pacientes que no tienen condiciones muy críticas, en una forma rápida y que sea todo más efectivo. Si ustedes se fijan, no son camillas, son asientos, por lo cual estos pacientes están totalmente ambulatorio, pueden caminar. Los que requieran una hidratación adicional o un tratamiento adicional por vena se deja aquí para darle ese tratamiento y luego se salen a la sala de espera a lo que lleguen los laboratorios o si se le ha hecho alguna placa, para entonces disponer de ellos”.

El médico precisó que en la zona se atenderían pacientes, por ejemplo, que tengan problemas de asma, fractura de un brazo o requiera un servicio oftalmológico.

“Número uno, la esperanza es que esto permita que haya un flujo más rápido y mejor del paciente. Número dos, la comodidad que va a tener el paciente cuando nos visita. Por ejemplo, pacientes que llegan referidos para oftalmología no van a estar compitiendo con el paciente que llega politraumatizado. Este paciente puede venir para acá y de aquí va a la clínica de oftalmología o el oftalmólogo viene a verlo. Así que, la circulación de los pacientes va a ser mucho más eficiente y mucho más cómoda”, sostuvo Gómez Marcial.

Una vez atendidos de manera ambulatoria, el médico determinaría si el paciente pasaría a algunos de los hospitales del Centro Médico, como lo es el Hospital Universitario, el Hospital de Trauma, el Hospital Pediátrico, entre otros.

De unos 2,500 pacientes que la Sala de Emergencia del Centro Médico atiende mensualmente, se espera que unos 500 sean atendidos de esta forma ambulatoria.

Esta disminución de pacientes en la zona en la que se atienden emergencias de mayor gravedad, principalmente personas involucradas en accidentes, balaceras o se encuentre afectado por una condición médicas que atente con la vida de la persona, esté menos congestionado y haya menos pacientes en los pasillos.

El director médico de la ASEM, Israel Ayala, explicó que en muchas ocasiones se hace complicado evitar que haya pacientes en pasillos en esta sala de emergencia del centro supraterciario.

“Lo que pasa es que la dinámica de la sala de emergencia no es como un hospital. El paciente que está en la sala de emergencia no ha tenido el tratamiento final y no está en una habitación. Las salas de emergencia de todos los Estados Unidos y partes del mundo son pasillos con cubículos. No son cuartos. Entonces, tenemos la idea de que yo voy a llegar a una sala de emergencia y me van a poner en un cuarto o en un cubículo. Los cubículos están en los pasillos. También están separados por cortinas, como ustedes ven aquí. Este es otro pasillo. Está separado por cubículos. En el caso de las salas de emergencia, como la nuestra, que es única prácticamente en el Caribe y, obviamente, única en Puerto Rico, nunca se va a tener los cubículos suficientes para atender a los pacientes. Porque a diferencia, digamos, de un departamento clínico, cuando los cuartos están llenos, tú sabes qué pasa. Que no aceptan a nadie más hasta que haya un cuarto vacío. La sala de emergencia no tenemos control de los que llegan y no tenemos control de los que salen”, señaló Ayala.

Identificación del familiar

Otras innovaciones que se estrenarán este lunes incluye una zona más segura y amplia para las ambulancias. Estarán controladas por portones, lo que evitaría la entrada libre de otras personas o pacientes.

Además, se han instalado cámaras de seguridad y se le haría tarjeta de identificación a todos los familiares de pacientes para controlar la entrada de personas en la Sala de Emergencias.

Todos los familiares de los pacientes que vengan ahora van a pasar por un proceso de registro que básicamente se le va a tomar la información del paciente, se va a tomar una fotografía y van a tener un ID básicamente de ese familiar y vamos a saber quién está entrando en emergencia para mejorar la seguridad”, comentó Matta González.