Luego de más de 30 horas luchando por que querer llegar al mundo, la pequeña Giana Antonella Maldonado García lo logró esta madrugada en el Hospital Universitario de Adultos en el Centro Médico de Río Piedras.

Su arribo se registró a la 1:46 de la madrugada mediante cesárea. Pesó seis libras y midió 18 pulgadas.

Y fue que la madre primeriza, Yanemis García Negrón, de 26 años y residente en Corozal, comenzó desde el pasado lunes, 26 de diciembre, con dolorosas contracciones a intervalos de minutos.

“Ese lunes tenía los pies hinchados y comenzaron las contracciones. Nos tomó unos 25 minutos llegar hasta acá. Solamente había dilatado dos centímetros y me enviaron a la casa. Pero tuve que regresar el miércoles, me pusieron morfina, pero no dilataba y volví a la casa. Ya el viernes el dolor era insoportable y regresamos… ya estaba en cuatro centímetros”, compartió Yanemis a Primera Hora mientras el llanto de Giana le recordaba que era hora de comer. Con paciencia, la comenzó a lactar y los gritos cesaron de inmediato.

La joven madre llevaba cinco años de relación con Abdeel Maldonado Torres, quien labora en los Muelles de San Juan. La noticia del embarazo les tomó por sorpresa, al igual que la llegada de la bebita, pues el parto estaba previsto para el próximo domingo, 8 de enero.

“Valió la pena todo lo que pasé, esto es lo más bonito que tengo; este contacto, todo esto bien rico, es la mejor satisfacción”, explicó la especialista en extensiones de pestañas.

Por lo pronto, en el área del nursery del Hospital Universitario de Adultos del Centro Médico, dirigido por Jorge Matta González, celebran la llegada de Giana Antonella, quien –hasta el momento– sería la primera criatura nacida en la Isla en el año que recién acaba de comenzar.