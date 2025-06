El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) introdujo seis cambios en la información que le llevarán a la ciudadanía, durante lo que se espera sea una activa temporada de huracanes, para promover que se tenga más tiempo para prepararse y más certeza de la probabilidad de sufrir los efectos de un ciclón.

Sin embargo, el llamado del ente federal, al iniciar este domingo, 1 de junio, la temporada de huracanes, es a que los habitantes de zonas en peligro, como Puerto Rico, estén listos de antemano, conozcan sus riesgos, y estén alertas a los informes oficiales que emite la agencia, especificó el meteorólogo boricua, Pablo Santos, quien es jefe de la División de Ciencia y Tecnología del NHC.

21 Fotos Esta es la lista con la que se nombrarán los sistemas que se formen en el Atlántico este año. Son 21 nombres y se repiten cada 6 años.

“El mensaje es claro. El mensaje es prepárense, independientemente de que cuál sea la perspectiva de la temporada. Sí, se espera que sea una temporada más activa de lo normal. Pero, acuérdense, que todo lo que toma es una tormenta para, como digo yo, dañarle el año a uno o cambiarle la vida, inclusive. Así es que la mejor defensa contra eso es la preparación para, al grado que se pueda, mitigar los impactos que puedan ocurrir”, recomendó el experto, graduado de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Santos explicó a Primera Hora que ya las familias deben contar con un plan de emergencia. A nivel local, es el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) la agencia que orienta sobre qué se deber tener listo para enfrentar una situación inesperada, como lo pudiese ser un ciclón.

El meteorólogo indicó, a modo general, qué debe contener su plan de acción.

20 Fotos Verifica qué te hace falta para que estés preparado. Mira la lista sugerida por el NMEAD.

“No espere a que haya un sistema en el horizonte para empezar a preocuparse de que, ‘si mi generador está el día, mis medicinas, mi plan de acción, si sé o no sé si vivo en una zona de evacuación (desalojo), si tengo que evacuar, ¿a dónde voy. ¿Sé cómo obtener la información? ¿Me tengo que ir a un refugio o tengo planes ulteriores de irme con un familiar, con un amigo?’ Todo ese tipo de cosas, todo el mundo debe tener un plan y saber lo que va a hacer ahora. No esperar a que haya una tormenta. Ese es el mensaje principal”, recalcó.

40 Fotos Comparativa entre las fotos de nuestros fotógrafos tras el paso del huracán y cómo fueron captadas esas mismas vías por la cámara de Google Maps cuando transitó por la Isla.

¿Dónde consigo información?

Ya cuando el ciclón se forme en la cuenca del Atlántico o esté próximo a formarse, el NHC dará la información oficial para que la ciudadanía active su plan de emergencias.

Los detalles oficiales de las depresiones, tormentas o huracanes que se formen las provee el NHC en su página cibernética.

La agencia informó que, por lo general, se emite un pronóstico del tiempo tropical todos los días a las 2:00 a.m., 8:00 a.m., 2:00 p.m. y 8:00 p.m.

Para cada ciclón tropical activo, el NHC emite un paquete completo de avisos a las 5:00 a.m., 11:00 a.m., 5:00 p.m. y 11:00 p.m. El mismo incluye un pronóstico actualizado y gráficos con la trayectoria e intensidad previstas, la hora de llegada de la tormenta tropical y los vientos huracanados. A estos detalles se les considera “información clave”.

Los cambios

Santos explicó a Primera Hora los cambios que introdujo el NHC para esta temporada del 2025. Uno solo no aplicaría a Puerto Rico, ya que está ligado a una nueva información que se proveerá a los residentes de las islas de Hawái.

En primer lugar, indicó que continuarán con una “versión experimental del cono” de incertidumbre para delinear las regiones que estén bajo vigilancia, la cual se emite a 48 horas de un posible impacto de un ciclón, o bajo aviso, que se emite a las 36 horas de un posible impacto.

“La razón por la que se hace esto, que lo recalcamos, es porque los peligros asociados con los huracanes van más allá del cono. Nosotros no queremos que la gente malinterprete el cono, que aplica solo a la trayectoria del centro. Que malinterpreten el cono como qué tan extenso son los peligros, porque no es eso. Los peligros se extienden más allá del cono. En esta gráfica, usted va a ver que las vigilancias y los avisos de huracán se extienden mucho más allá del cono. Últimamente, lo que debe determinar las acciones que la ciudadanía toma es si hay vigilancia o avisos en efecto, no si está en el cono o fuera del cono”, explicó el meteorólogo.

Asimismo, el NHC registrará un nuevo cambio relacionado al cono de incertidumbre. Se trata de un ajuste de su tamaño, debido a la mejoría que ha tenido la agencia en establecer el margen de error en las trayectorias de los ciclones.

Ahora, el cono de incertidumbre será “5% más pequeño comparado al cono del 2024”.

24 Fotos Hace exactamente un año la isla recibió el azote del fenómeno que dejó serias inundaciones.

Este cambio lo que representa es que “los pronósticos siguen mejorando”, destacó Santos.

Asimismo, el NHC también emitirá una nueva gráfica sobre los riesgos asociados con las resacas.

Santos dijo que este producto no es nuevo para los boricuas, porque diariamente el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emite boletines similares. Pero, en esta ocasión, el NHC lo que advertirá es cuando esas resacas causadas por ciclones puedan causar un riesgo a la vida o inundaciones costeras, aun cuando pasen a más de 100 millas de las costas de los Estados Unidos y sus territorios.

Otro cambio será para los comunicados asociados a los potenciales ciclones tropicales. Estos alertan de que un sistema pudiese convertirse en una depresión, tormenta o huracán antes de afectar un territorio.

Estos boletines se emitían previamente a unas 48 horas del impacto de este sistema con alto potencial de desarrollo ciclónico a un territorio. Ahora, con el nuevo cambio, se activarán con 72 horas de anticipación, lo que le daría a la ciudadanía más tiempo en prepararse.

“Es decir que, en el pasado, cuando se empezaron a emitir boletines de potenciales ciclones tropicales, inmediatamente se estaba emitiendo algún tipo de vigilancia o aviso para un área costera. Este año no necesariamente, porque este año se va a empezar a emitir simplemente si hay una probabilidad alta de formación, que impactará a un área costera dentro de 72 horas. Eso no quiere decir que se van a emitir vigilancia o avisos. Una vez esté dentro de la ventana de 36 a 48 horas, pues se emitirían las vigilancias y avisos correspondientes”, afirmó el meteorólogo.

El otro cambio que daría más tiempo para prepararse es el de la extensión de los vientos huracanados. Esta gráfica antes se emitía a unas 48 horas antes del impacto a un territorio y desde este año se hará con unas 72 horas de anticipación.

El último de los cambios es que el NHC emitirá boletines oficiales sobre la marejada ciclónica para Hawái. Santos dijo que este informe se ha emitido desde hace varios años para Puerto Rico.

Los retos

Tras explicar los cambios, el meteorólogo reconoció la “idiosincrasia” del boricua de pensar que la tormenta no llegará y dejar los preparativos para última hora.

Insistió en que el mensaje del NHC es que la ciudadanía esté preparada de antemano y ponga en funciones su plan de emergencia tan pronto comiencen a emitirse boletines que incluyan a Puerto Rico.

Santos aceptó que “estos pronósticos no son perfectos. Hay incertidumbres asociadas con ellos. Así que, cuando viene a hacer decisiones, se trata de manejar el riesgo. Cuando nosotros emitimos vigilancias y avisos, eso simplemente le está comunicando a usted que hay un riesgo de que se experimenten esas condiciones, y ese riesgo es de tal magnitud que requiere que se hagan preparaciones, no porque necesariamente usted lo vaya a experimentar donde usted vive. Pero, existe una probabilidad, representa un riesgo alto que requiere acción. Esto es lo que normalmente la ciudadanía, pues, algunos no entienden”.

Añadió que “lo tiene que sopesar son las consecuencias y los efectos de que ese riesgo se materialice y que los impactos sean de tal manera que lo afecte a usted directamente… El impacto es que usted pierde su vida y su hogar. Yo entiendo que eso es algo serio, que requiere acción. Usted quiere mitigar ese riesgo y la única forma de mitigar ese riesgo es salirse del medio, pase o no. Y si no pasa, pues que le dé gracias a Dios de que no ocurrió. Pero si pasa, pues tú sabes que salvaste tu vida. De eso es lo que se trata esto”.

Para este año 2025, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, en inglés), que tiene bajo su sombrilla al NHC, ha pronosticado una temporada de huracanes activa para el océano Atlántico.

La predicción es que se formarán de entre 13 y 19 tormentas con nombre (vientos de 39 millas por hora o más). De esas, se espera que entre 6 y 10 se conviertan en huracanes (vientos de 74 mph o más), incluidos entre 3 y 5 huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5; con vientos de 111 mph o más). La NOAA tiene un 70% de confianza en estos rangos.

Primera Hora le cuestionó a Santos qué representaría esto para Puerto Rico. Respondió que no cambia ningún aspecto en el plan de acción que debe tener listo la ciudadanía.

“No se enfoquen en estos pronósticos de temporada. Eso es inmaterial. Solo toma una tormenta para cambiar la vida”, reiteró.

El meteorólogo también pidió a los boricuas que no se concentren solamente en la intensidad de los vientos que un ciclón pueda tener al momento de impactar a Puerto Rico.

“Los peligros de los huracanes se asocian con viento. La gente, desafortunadamente, piensa eso. Pero, es el peligro del agua el que más amenaza la vida humana. El peligro del viento usted lo puede mitigar con buena construcción o cobijándose propiamente, refugiándose propiamente. El agua es increíblemente destructiva. De hecho, la mayor parte de las vidas que se pierden en estos sistemas están asociadas con peligro del agua, ya sean lluvias excesivas, ya sean marejadas ciclónicas, (e) inundaciones costeras asociadas”, destacó.

También añadió otros peligros “bien grandes” que tienen los puertorriqueños. Estos son los derrumbes y que los ríos se salgan de su cauce.

“Es bien importante estar consciente de su propia vulnerabilidad. Porque, si usted sabe eso y está bien consciente, entonces usted desarrolla un plan de acción para mitigar eso y sabe qué va a hacer cuando venga el momento”, enfatizó Santos.

La temporada de huracanes culmina el 30 de noviembre.