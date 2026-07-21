La empresa LUMA Energy activó en la tarde de este martes los relevos de carga, dejando a cerca de 130,000 abonados sin servicio eléctrico.

La acción, según comunicó el portavoz de prensa de la empresa, Hugo Sorrentini, se debió a que la unidad 6 de la Central San Juan, operada por Genera PR, salió de operaciones.

Precisó que se trató de una “salida abrupta”.

De inmediato, no se precisó cuándo cesarían los relevos de carga, que mayormente se ejecutan en la hora pico de demanda, entre 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

La salida de la unidad 6 de la central de San Juan se da a un día en que Genera PR puso en funciones la unidad 7 de esta misma generatriz, que estuvo fuera por varios años problemas técnicos.

Ayer, lunes, Genera PR informó en las redes sociales que dicha unidad 7 se encontraba “en servicio luego de permanecer fuera de operación durante aproximadamente dos años”.