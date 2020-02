La Administración de Financiamiento de la Vivienda (AFV) pondrá a disposición de los alcaldes de Ponce, Yauco, Guánica, Guayanilla y Peñuelas, unas 391 casas reposeidas para poder reubicar a los damnificados afectados por los terremotos, según adelantó la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el secretario de Departemento de la Vivienda, Luis Fernández Trinchet.

Según Fernández Trinchet, la entrega de estas propiedades no tendrá ningún costo a los residentes y los detalles del proceso y las cláusulas de uso de las estructuras serán determinadas por los ejecutivos municipales.

El anuncio se realizó esta tarde luego de la celebración de una cumbre de alcaldes y legisladores convocada por Vázquez Garced con la intención de ayudarles en la solicitud de ayudas de recuperación de los daños provados por el huracán María. Actualmente el Departamento de la Vivienda tiene unos $1,200 millones relacionados a los fondos CDBG otorgados por la Administración de Vivienda Federal (HUD) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) para la recuperación y mitigación por los daños ocasionados por desastres naturales.

PUBLICIDAD

No obstante, en la lista de viviendas disponibles en la Administración de Financiamiento de la Vivienda (AFV), suministrada por el Departamento de la Vivienda, las propiedades en su mayoría están ubicadas en el área metro y norte de la Isla, por ejemplo San Juan, Arecibo, Bayamón, Guaynabo, Toa Baja, Vega Alta, Vega Baja y Manatí. En Ponce, en tanto hay unas 19 casas, cuatro solares, dos apartamentos, un townhouse y una duplex. En Guánica hay una casa, sin embargo ni en Peñuelas ni en Guayanilla hay propiedades disponibles según se desprende del listado suministrado por la agencia. De igual manera, hay propiedades en municipios aledaños a los seriamente afectados por los terremotos que sacuideron el área sur como Juana Díaz, Lajas, Mayagüez y San Germán.

“Son casas que probablemente las mejoras que hay que hacerle son mínimas. Es la recomendación que me ha hecho el secretario de la Vivienda, la he acogido y vamos a dar la instrucciones para que se hagan todos los procesos legales que correspondan para donar las casa a estos cinco municipios del sur para que tengan una Vivienda segura”, dijo Vázquez Garced.

De igual manera la primera ejecutiva adelantó que se están identificando cerca de $50 millones de fondos estatales para Vivienda en estos municipios del sur.

“Aquellos que no correspondan a esta vivienda que está reposeida, van a tener la oportunidad de un fondo de $50 millones para que puedan bregar con las vivienda de sus ciudadanos. Obviamente, vamos a trabajar cómo vamos cualificarlos, cómo vamos a entregarlos y entre estos alcaldes se unirán para que puedan determinar cuáles con las prioridades para esos $50 millones de vivienda en el Sur”, dijo.

PUBLICIDAD

Alcaldes no habían solicitado los fondos de recuperación

Según Vázquez Garced, alrededor de $500 millones de distintos programas federales están a la disposición de los alcaldes para la planificación de la recuperación.

Indicó que desde el 26 de diciembre la Oficina Central e Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) puso a dispoción de los alcaldes la solicitud de fondos de la Cuenta Estatal de Recuperación (SFR) cuyo balance para entonces era de $100 millones, sin embargo, solo unos cinco municipios habían solicitado. Estos fueron Aguas Buenas, Caguas, Camuy, Ciales y Moca. Los fondos le permitirá a los alcaldes comenzar sus proyectos pequeños definidos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) y cuyo costo estimado alcance los $123,100.

“Hay que llenar la solicitud para iniciar el proceso, por eso fue que trajimos aquí (a la cumbre) al personal de COR3 para que lo puedieran solicitar. No se había solicitado”, puntualizó.

Explicó que el desembolso del dinero a los alcaldes estará sujeto al tipo de proyecto solicitado por el alcalde y los requisitos que requiera. Para tener el adelanto de 90 días de los fondos los alcaldes tenían que llenar la solicitud a través el Sistema de Recuperación de Desastre (DRS, por sus siglas en inglés).

El secretario del Vivienda, por su parte, dijo que de unos $1,200 millones, $600 millones están disponibles y se asignaron cantidades a cada municipio. Aseguró que el municipio que más fondos recibió alcanzó los $20 millones y que será el alcalde quien determinará la obra que desarrollará acorde al programa de fondos.

PUBLICIDAD

“Los criterios de discutieron en la cumbre, el municipio que menos fondos recibió 5.22 millones, el municipio que más fondos recibió $20 millones. El municipio va a determinar cuál es la obra acorde a ese tipo de programa, aquí no hay que hacer absolutamente más nada. Aquí no hay que competir no hay que hacer absolutamente más nada. Siempre y cuando el proyecto cumpla con los requisitos de CDBR, los requisitos ambientales, etcetera, y sea elegible, cumpla con los objetivos nacionales, Vivienda no va a entrar en si el proyecto es bueno o es malo, es el proyecto que el alcalde decidió que compete en ese momento al municipio”, sostuvo.

Posteriormente, una vez terminen los pequeños proyectos para los que recibieran los fondos, tendrán acceso a una tercera fase de unos $30 millones que van dirgido a los proyecto planificados por los municipios.

“Hablamos que para mayo de 2019, del fondo de mitigación se le había indicado que tenían de un fondo de $300 millones, se le iban a dar un $1 para que iniciaran sus proyectos de mitigación. Haciendo un análisis de las necesidades de cada municipio, en lugar de $1 millón se le asignaran $2 millones para trabajarlos en los proyectos de mitigación que sean elegibles”, sostuvo.

En el caso de estos fondos, la mandataria sostuvo que tampoco los municipios lo habían solicitado. Aseguró que actualmente de 78 municipios solo se han recibido 45 solicitudes.

Para eso los alcaldes entrarán en un adiestramiento en el municipio de Toa Baja y de Camuy donde le dirán cómo pueden trabajar las solicitudes.

PUBLICIDAD

Firma orden ejecutiva para demolición de estructuras

Por otra parte, Vázquez Garced firmó una orden ejecutiva que establece un procedimiento expedito para la demolición de propiedades públicas y privadas y la obtención de permisos para que sea lo antes posible.

Indicó que como parte de las consideración de la orden, en aquellas propiedades consideradas como históricas debe intervenir el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), igualmente con el Departemento de Recursos Naturales aquellas que tengan alguna conexión con la agencia.

“Le estamos dando a todas esta agencias 48 horas, luego de la petición del alcalde tiene que hacer el examen (de la propiedad) y emitir el permiso para que se pueda hacer la demolición. Todas esas consideraciones fueron incluidas en la orden ejecutiva”, apuntó.