Los residentes en Ciales mayores de 21 años, menores casados y emancipados pueden prepararse para solicitar el subsidio de renta de Sección 8.

El alcalde Jesús Resto Rivera anunció que, aunque el beneficio estará disponible a partir de octubre, cuando inicia oficialmente la lista de solicitud, el personal de la administración municipal ya se prepara para el proceso.

“Desde la administración municipal, estamos conscientes de la necesidad de cientos de familias para poder tener un hogar seguro. Ante este escenario, nos dimos a la tarea de identificar los fondos necesarios para abrir las listas de interesados en adquirir una vivienda a través del programa federal conocido como Sección 8. Aunque la apertura de las listas será en octubre, comparto con la ciudadanía los documentos e información que necesitan conocer para que, una vez abierto el proceso, tengan los documentos listos”, detalló Resto Rivera.

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Entre los documentos que se deben presentar está una identificación, con foto vigente, válida por el Gobierno de Puerto Rico. Las personas con incapacidad deben completar un formulario que pueden recoger en el Departamento de Programas Federales del Municipio. Además, las familias desalojadas de los hogares por mandato de un tribunal, al momento de completar la solicitud, deben presentar evidencia. Se aceptará una persona por solicitud y solo se atenderán solicitudes el día seleccionado por el municipio para realizar el proceso.

“Las personas interesadas deben comunicarse con Solimar Benitez Torres, coordinadora del Programa de Sección 8, o con Jeannette López Cruz, directora de Programas Federales. Ellas están listas para orientar a las familias sobre cómo pueden beneficiarse con esta iniciativa”, destacó Resto Rivera. Para más información, pueden comunicarse al 787-871-3500, extensión 2096.

El programa de Sección 8 brinda el beneficio a las familias de bajos ingresos que cualifiquen, que estén en la lista de espera y que sus ingresos sean menores a los límites establecidos según el núcleo familiar. Pueden conseguir la tabla en https://www.hud.gov en el área de FY 2026 Income Limits Summary, según el año que se evalúe su ingreso. Cuando le toque su turno, se le solicitará documentación adicional, como los ingresos del núcleo familiar. El programa es para todo público y la cualificación se realiza cuando llegue su turno, según la posición en la lista de espera y conforme se evalúen los documentos.