La Dra. Mónica Feliú-Mójer, directora de Comunicaciones y Divulgación Científica de la organización sin fines de lucro Ciencia Puerto Rico, recibió la prestigiosa beca del Emerson Collective por su trabajo utilizando estrategias inclusivas de comunicación para llevar información pertinente e importante sobre el COVID-19 a comunidades marginadas.

Feliú-Mójer es una de sólo 10 personas a través de todos los Estados Unidos y Puerto Rico reconocidas con este honor. Los becarios reciben un año de apoyo financiero para sus proyectos y la beca los conecta con medios de comunicación para ayudar a que su trabajo alcance una mayor exposición e impacto.

Originaria de Vega Alta, Puerto Rico, la Dra. Feliú-Mójer se formó como bióloga en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y recibió un PhD en neurobiología de la Universidad de Harvard. Se convirtió en una reconocida comunicadora científica a través de su trabajo con Ciencia Puerto Rico, especializándose en el uso de la narración y la relevancia cultural para hacer la información científica más atractiva y accesible para las comunidades históricamente marginadas. La Dra. Feliú-Mójer también se desempeña como directora de capacitación en diversidad y comunicación para iBiology, una organización sin fines de lucro que produce videos en línea gratuitos para transmitir la emoción de la biología moderna y el proceso mediante el cual se realizan los descubrimientos científicos.

Durante la pandemia de COVID-19, Feliú-Mójer ha liderado los esfuerzos de Ciencia Puerto Rico para abordar la escasez de información científica sobre el coronavirus, ayudando a científicos puertorriqueños y expertos en salud pública a publicar columnas de opinión, artículos científicos y a preparar entrevistas para radio, televisión, podcast y prensa.

Junto con los otros becarios del Emerson Collective, la Dr. Feliú-Mójer forma parte de un “Cohorte de Recuperación y Renovación,” que reúne proyectos nuevos y audaces que reimaginan la respuesta a la pandemia de COVID-19 y exploran el camino hacia una recuperación justa.

“Me honra que el Emerson Collective reconozca el valor de mi trabajo y el de CienciaPR. Me emociona que mi proyecto me permitirá crear alianzas con las comunidades y los barrios en Puerto Rico. Yo soy de un barrio rural y sé de primera mano el poder de los esfuerzos de base comunitaria. También sé que muchas veces los esfuerzos de educación y comunicación de ciencia no llegan a estas comunidades o no representan su realidad. Durante el próximo año estaré escuchando y aprendiendo de grupos y líderes comunitarios y creando contenido para poner la ciencia a su servicio,” expresó por escrito Feliú-Mójer.