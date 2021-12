Desde usar las matemáticas para que las mujeres y miembros de grupos minoritarios progresen en el campo de las ciencias, ser la mente maestra detrás de un producto cotizado por los amantes del maquillaje, hasta desarrollar un proyecto para empoderar a la niñez hispana en las carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés), las contribuciones de tres científicas puertorriqueñas han revolucionado una industria que todavía sigue dominada por hombres.

Tanto fueron las aportaciones de las tres boricuas que ahora forman parte de la prestigiosa exhibición #IfThenSheCan, un proyecto monumental que consiste de estatuas impresas 3-D que celebra a 125 científicas embajadoras de la iniciativa IF/THEN de la American Association of the Advancement of the Science (AAAS) en colaboración con Lyda Hill Philanthropies, que se espera que la misma llegue pronto al Museo Smithsoniano de Arte Americano en Washington, D.C.

La exhibición, que se presentó por primera vez en el NorthPark (así se escribe el nombre del mall) Center (Dallas, Texas) en mayo de 2021, tiene como meta hacer “ver para creer” que las niñas pueden ejercer una carrera STEM y disfrutarla en su mayor plenitud de la misma forma que lo han hecho las profesionales que forman parte de la instalación con la mayor cantidad de estatuas de mujeres reales, en otras palabras, mujeres con nombre y apellido que forman parte de la realidad social.

“Necesitamos a más mujeres en las ciencias”

Para la Decana Asociada Superior del Colegio de Ciencias de la Universidad de Texas en Arlington, Dra. Minerva Cordero Braña, verse en una estatua anaranjada que mide cinco pies con diez pulgadas, es decir, su estatura real, fue como apreciar el reflejo de su mamá, quien falleció a los 55 años de cáncer y siempre le recalcó a ella y sus cinco hermanos que “la educación es la clave para el futuro”.

Cordero Braña se ha destacado por su peritaje matemático en la Fundación Nacional de la Ciencia para desarrollar enfoques sistémicos que ayuden incrementar la participación y el avance de las mujeres en las carreras académicas de STEM y mejorar la calidad de la educación subgraduada en las instituciones de servicio hispano.

“Cuando yo llegué a Estados Unidos, que comencé mis clases de maestría en la Universidad de California en Berkeley y culminé mi doctorado en la Universidad de Iowa, yo me sorprendí que había pocas mujeres en mis clases graduadas y, poco a poco, fui mirando y noté que mientras más avanzaba en las clases, menos mujeres había”, sostuvo. “Yo en Puerto Rico no había captado eso, yo en Puerto Rico ni siquiera pensaba: ‘Ay, mira, yo soy una mujer haciendo matemáticas. Yo no, yo soy estudiante de matemáticas como todos los demás’. Yo no pensaba que, porque era mujer, era algo distinto”.

Igualmente, la también encargada de las investigaciones científicas y programas graduados de ciencia en la institución en la que trabaja sigue altamente involucrada en actividades de divulgación para aumentar el número de estudiantes de minorías subrepresentadas en las ciencias matemáticas.

“Ahora mismo, en Estados Unidos, solamente 27% de la fuerza trabajadora de ciencias e ingeniería en los Estados Unidos son mujeres, o sea, estamos diciendo que el 73% son hombres. Ahora, miremos la población, en el 2019, 51% de Estados Unidos son mujeres. O sea, hay más mujeres que hombres en el país, pero cuando miras estos campos, solamente tiene menos del 30% representado”, explicó.

“Las mujeres procesan la información de manera distinta, tienen experiencias distintas, entonces, sus contribuciones en cualquier campo van a ser diversas, van a ser distintas de las que un comité que este compuesto solamente por hombres valora. Eso es lo que busca esta iniciativa, llevar a las niñas a participar de las ciencias”, agregó.

Minerva Cordero Braña comentó sentir orgullo cuando grandes y pequeños reconocían su alta estatua. "¡Esa soy yo, esa soy yo!", comentaba la matemática risueñamente. ( Suministrada )

Cordero Braña destacó que, como embajadora de IF/THEN, su responsabilidad ha sido convencer a jóvenes sobre cuán divertida e interesante sería ejercer una carrera en el campo de las matemáticas, que la puntualizó como “la reina de todas las ciencias”.

“Yo les pregunto: ‘¿Cuál es tu película?’ y dicen ‘Frozen’ o ‘Beauty and the Beast’. Con eso yo les digo que hay una gran cantidad de matemáticos que trabajan en Pixar y Disney haciendo estas películas porque toda imagen que se guarda, lo que se guarda es un número increíble de puntos, que lo que transmiten es por una serie de números, y los matemáticos han encontrado el modo de descifrar ese mensaje”, indicó. “La matemática es la base para todo, pero no es solo para la ciencia, es para tantas cosas, por eso de que tenemos tantos datos”.

“Lo importante es levantarse y seguir”

Por otro lado, Dra. Roselin Rosario Meléndez, quien ahora se dedica a formular aplicaciones biomédicas, admitió a Primera Hora que desconocía la magnitud que iba a tener el proyecto revolucionario de la AAAS cuando llenó su solicitud en el 2019 para destacar sus años como química de cosméticos bajo la megaempresa L’Oréal.

“Una persona con quien yo trabajaba se me había acercado porque conocía que yo hacía mucho “outreach” (actividades de alcance), me involucraba mucho en hablar de ciencias por medio del maquillaje y que las niñas, especialmente, se interesaran en las ciencias”, dijo Rosario Meléndez, quien es responsable de patentizar la formulación de productos como el SuperStay Matte Ink Liquid Lipstick y el SuperStay Ink Crayon, ambos de la marca Maybelline.

La joven, oriunda de Aibonito, cuenta hoy día con otras 41 patentes globales en la industria de cosméticos.

“A través del maquillaje, es una manera bien interesante [de educar sobre las ciencias] porque muchas de las niñas están interesadas en el maquillaje, y a veces piensan que deben elegir entre escoger esto o las ciencias, pero, en realidad, pueden escoger las dos,” agregó.

La científica especializada en polímeros, es decir, en el compuesto químico que crea las moléculas formadas en cadena, comentó que su mente estaba ocupada con dos asuntos, su nueva posición laboral y su boda, antes de percatarse el privilegio de conocer a otras 124 mujeres que, para ella, son “todas espectaculares y modelos a seguir”.

“Yo pensaba que esto era otorgar un certificado, una placa, un ‘gracias por tus contribuciones’, y ya. Pero cuando empecé a ver todo el esfuerzo de comunicaciones acerca de todo lo que querían, la organización, la visión, esto no era algo pequeño, especialmente para llevar el mensaje de que las mujeres podemos trabajar en las ciencias, en las STEM, y que contribuimos, ya sea con patentes, con inventos, con resultados, con conexiones con la comunidad”, dijo.

Por otro lado, aunque Rosario Meléndez no ha tenido el chance de ver su estatua en persona, comoquiera ha visto como la figura suya ha sido reconocida tanto por gente familiar, como su mamá, su hermana y una amiga con quien se graduó de la escuela superior, hasta personas extrañas.

Familiares de Roselín Rosario Meléndez tuvieron la oportunidad de retratarse con la estatua que exhibió en el NorthPark Center de Dallas, Texas. ( Suministrada )

“Cada vez que me llegaba una foto, era emocionante porque ese mensaje de que nos conocieran, que la gente hablara de nosotras, realmente pasó”, dijo. “No puedo decir esto ha sido fácil, que todo ha sido perfecto. Hay hacer sacrificios; uno se frustra, a veces uno piensa en que uno no puede más, pero hay que mantenerse firme en que uno puede no importa de dónde vienen, su familia, dónde estudiaron, dónde vivieron, eso no importa, solo es querer, enfocarse y seguir”.

“Aunque uno falle, se caiga, lo importante es levantarse y seguir”, insistió.

“Tengo la responsabilidad de mostrar qué es ser perseverante”

Por su parte, Dra. Greetchen Díaz Muñoz, quien es la directora del Programa de Educación de la organización sin fines de lucro Ciencia Puerto Rico, compartió con Primera Hora que ver su estatua durante la exhibición de Dallas “fue una mezcla de emociones y recuerdos”.

“Yo fui dos días corridos a la exhibición e hice varias cosas, como grabar y tomar información para medios, pero yo no me quería ir, yo quería llevarme esa estatua, uno siente que es parte de uno”, dijo. “Más allá de ver la estatua, lo emocionante fue cuando otros me llegaron a ver al lado de la estatua, todo el mundo empezaba a tirarse fotos conmigo y la estatua”.

Greetchen Muñoz Díaz comentó cómo ver su estatua representa tanto un logro como una responsabilidad para ella. ( Suministrada )

“Eso es lo que este proyecto trata de lograr, que la gente se entusiasme de ver esto y saber más”, añadió.

Mientras tanto, más allá que la iniciativa de IF/THEN abriera las puertas a la representación, la comunicadora científica destacó que el proyecto permitió fortalecer otros proyectos que busquen visibilizar a las niñas en las ciencias.

Esto se debe a que las 125 embajadoras les otorgaran $10,000 para aportar a cualquier proyecto que promoviera la inclusión de las niñas en la industria STEM durante una cumbre que se llevó a cabo en Estados Unidos hace dos años. En el caso Díaz Muñoz, ella dispuso dicho premio en “Semillas de Triunfo”, que es el primer programa de embajadores de STEM para niñas de escuela intermedia en la isla.

“Lo que yo hice fue convencer a Minerva, a Roselin, y a otra embajadora, que es venezolana y se llama Beatriz (Méndez Gandica), a que pusieran sus $10,000 en Semillas de Triunfo”, informó tras explicar que dicha aportación económica ayudó a mantener de pie al programa que fundó de manera voluntaria hace cinco años para fomentar el liderazgo entre jóvenes adolescentes y visibilizar las contribuciones de otras científicas latinas y afroamericanas que “abrieron camino para nosotras, pero que no han las oportunidades que nosotras tuvimos”.

“Este es el mejor proyecto que he hecho en mi vida”, indicó.

Por otro lado, además que recibir el reconocimiento de la estatua y confirmar que su labor está “valiendo la pena”, la también primera miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Americana de la Microbiología (AMS, por sus siglas en inglés) destacó que la inmortalización de su labor científica le suma “una gran responsabilidad”.

“Esto de ser modelo a seguir suena cliché, pero es importante saber que, en todas las carreras, en todas las disciplinas, se necesitan modelos porque ningún niño ni niña puede ser algo que nunca ha visto”, apuntaló. “Yo sé que esto es un peso grande, tengo muchas niñas que me están mirando, y en vez de mostrarle una “role model” perfecta, siento una responsabilidad de proyectarles lo que es ser perseverante y seguir adelante”.

“Yo vengo de una familia pobre, de un barrio pobre, soy la primera en mi familia de obtener un doctorado. Ese es el tipo de cosa que yo quiero que ellas vean para que ellas sepan que lo pueden lograr”, añadió.

La científica también fue reconocida por la fundación del blog “Borinqueña”, una plataforma web bilingüe que buscaba darle luz a todas las científicas puertorriqueñas y latinoamericanas y un proyecto que nació tras años de sufrir de discrimen por ser latina y mujer dentro de la academia estadounidense.

Para más información, pueden ver la exhibición de manera virtual en la página web: If/Then Digital Exhibit Companion (ifthenexhibit.org)