Cientos de maestros de la región suroeste de la Isla llegaron frente a las instalaciones de la Escuela Severo Colberg de Cabo Rojo para dejar sentir su reclamo por un mejor salario y retiro digno en una manifestación masiva que inició a las 7:00 de la mañana en las inmediaciones del plantel.

Allí había empleados docentes y no docentes que laboran en planteles de Lajas, San Germán, Hormigueros y Mayagüez, entre otros, que se unieron a educadores caborrojeños que no pudieron subir a la marcha multitudinaria que se realiza en San Juan por el costo que implicaba el largo viaje.

“Decidimos quedarnos aquí y hemos hecho protesta frente a nuestra escuela, de hecho, todas las escuelas de Cabo Rojo nos unimos aquí y caminamos hasta la alcaldía y el alcalde nos recibió y firmó una proclama que va a hacerle llegar al gobernador y marchó de regreso a la escuela junto a nosotros. Todos unidos con el mismo fin para que se nos haga justicia salarial, sobre todo a nuestro retiro digno”, explicó Lissette Padilla Seda, maestra de Ciencias de la Escuela Severo Colberg Ramírez.

Cientos de trabajadores de Lajas, San Germán, Hormigueros y Mayagüez se unieron con educadores caborrojeños para levantar sus reclamos de justicia salarial. ( Suministrada )

“Nosotros llevamos algunos 13 o 14 años sin aumento de sueldo, el sueldo básico de un maestro comienza en $1,750 y sabemos que en nuestro país ha aumentado todo, la inflación y nuestro sueldo no da porque nosotros tenemos que trabajar duro por enseñar a los niños de nuestro país y que nosotros no se nos haga justicia salarial y ver tristemente cómo ellos malversan los fondos”, agregó.

Asimismo, Padilla Seda quien imparte clases a cuarto y quinto grado, cuestionó el por qué los maestros tienen que sacar de sus maltrechos bolsillos para costear los materiales que se supone cubra su patrono.

“La agencia más grande es el Departamento de Educación y quien más fondos federales recibe… son millones de dólares en fondos y que nosotros tengamos que sacar de nuestro bolsillo para sacar copias, pintar salones, comprar meriendas, nosotros hacemos de todo y lo hacemos de corazón, por vocación. Pero lamentablemente con vocación no podemos pagar nuestras deudas y sobrevivir”, confesó la mujer de 53 años.

“Yo he sacado dos hijos hacia adelante, tengo una hija profesional y todavía me falta uno. Me preocupa que en los medios se estén llevando unos números que no son reales porque, por ejemplo, tengo 27 años y medio y me quiero ir porque no aguanto más el sistema y con esta firma del plan de ajuste, mi pensión se reduciría de unos $2,200 a $1,400, no es justo. El sueldo no da y el retiro sobre todo no me va a dar para vivir”, insistió.

Hasta un niño se unió a la manifestación que llevó la comunidad escolar del suroeste. ( Suministrada )

De otra parte, la maestra caborrojeña recordó que el Departamento de Educación está violentando los acuerdos contractuales que firman los educadores cuando entran al sistema pues, en su caso, validó una jubilación a 30 años de servicio y el 75% de su sueldo.

“La justicia que nosotros pedimos, nosotros firmamos un contrato cuando empezamos en el DE, yo firmé que me iba con 30 años de servicio y un 75% de pensión y eso se reduce ahora a un 35 o 45%. Firmé un contrato y se me está violentando”, acotó.

Por su parte, Pedro Lugo Rodríguez, quien brinda clases de Estudios Sociales en la Escuela Pedro Nelson Colberg, también en Cabo Rojo, sostuvo que “no fuimos a San Juan por la distancia porque eso vendrían siendo más gastos para nosotros y decidimos quedarnos aquí haciendo nuestro reclamo”.

“Nos quieren quitar el retiro, ese retiro nosotros lo pagamos, no es gratis. Ya yo he pagado un promedio de 17 años, entonces, ahora vienen a decirnos que por medio de un plumazo ya se acabó. En mi caso, me tocarían $540 mensuales y ¿quién vive con eso? Nadie. Nosotros trabajamos en condiciones que ningún otro empleado del gobierno trabaja”, resaltó Lugo Rodríguez quien trabaja en esa escuela desde hace 14 años.

“Un legislador que no tiene tanta responsabilidad como nosotros, que no trabaja tanto como nosotros se meten en un sueldo de más de $100,000 al año y entonces, nosotros que tenemos una función tan importante como es educar a un pueblo estamos en $1,750 y eso es algo injusto. Ellos, con ocho años que trabajen ya tienen un retiro completo, pero en el caso de nosotros no es así porque cuando terminamos nuestra jornada como tal, tenemos un 65% de nuestro sueldo, pero ahora nos lo han quitado”, reclamó.

Lugo Rodríguez detalló que de un sueldo de $1,750 mensuales le sobran $40 por quincena luego de las deducciones y cumplir con sus compromisos económicos como el pago de casa, agua, luz y teléfono.

De hecho, relató que “como soy maestro y me gano $1,700, mi hijo no cualifica para una beca completa en la universidad y hasta eso he tenido que pagar”.

“Del cheque quincenal hay veces que me sobran $40 hasta que vuelva a cobrar en la próxima quincena. ¿Quién vive con eso? Eso es ahora que estamos activos en el DE. ¿Imagínese cuando lleguemos a la vejez que no tengamos una entrada, un retiro ni nada? ¿De qué vamos a vivir?”, lamentó.

Durante la protesta, los maestros del suroeste caminaron hasta la Casa Alcaldía para requerir el compromiso del alcalde Jorge Morales Wiscovitch quien firmó la Resolución 53 presentada por la Legislatura Municipal “que dispone aprobar toda resolución u ordenanza y reglamento sobre asuntos y materias de la competencia municipal”.

El alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, firma una resolución para solicitar tanto a la Rama Ejecutiva como la Asamblea Legislativa a conseguir sin dilación los recursos recurrentes para proveer un aumento salarial significativo a los maestros. ( Suministrada )

“La importancia de la clase magisterial es incuestionable, por lo que la Legislatura Municipal a tenor con los acontecimientos recientes, se ha unido a la clase trabajadora aprobando unánimemente la Resolución 53, que solicita al gobernador de Puerto Rico, licenciado Pedro Pierluisi Urrutia, a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Junta de Supervisión Fiscal, acuerden proveer sin dilación los recursos necesarios para extender a la clase magisterial un aumento salarial significativo en proporción a la responsabilidad social de la tarea educativa, procurar el mejoramiento de todas sus condiciones de trabajo, garantizar la implantación de la Ley 158-1999, según enmendada, denominada “Ley de la Carrera Magisterial” y cumplir con lo dispuesto en la Ley 7-2021, conocida como la “Ley para un Retiro Digno”, expuso el alcalde en declaraciones escritas.

“El magisterio representa los adelantos de los pueblos, mediante las enseñanzas a las juventudes. Desempeñan el papel de segundos padres de nuestros niños y son visualizados como héroes a seguir y emular por los estudiantes. Reconocemos el momento en que Puerto Rico está atravesando en diversos aspectos, pero no podemos ignorar las precarias condiciones en que estos hombres y mujeres sacrificados tienen que desenvolverse y ha llegado el momento de hacerle justicia salarial. Nuestra Administración respalda a todos los empleados del gobierno en sus reclamos por equidad salarial y un retiro digno”, concluyó.