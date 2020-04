Como medida cautelar, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció hoy el cierre de dos dependencias de la Policía Municipal: el Cuartel Hato Rey Oeste y el Taller de Mecánica/Unidad de Grúas.

“La medida es una cautelar ya que en cada una de las dependencias una esposa de un policía municipal dio positivo a la prueba de COVID-19. Ninguno de los dos oficiales cuyas esposas han dado positivo al virus han mostrado síntomas. A manera de aclaración quiero informar que ninguna de las dos esposas trabaja en el Municipio de San Juan”, destacó por escrito la Primera Ejecutiva de San.

Los 47 policías municipales que estarán en aislamiento se desglosan de la siguiente forma:

-Cuartel Hato Rey Oeste - 33 policías. También se le hará la prueba un empleado en tareas administrativas. (En este cuartel hay 12 policías adicionales, 10 policías que han estado en distintas licencias en los pasados 14 días por lo cual no han estado visitando el cuartel y 2 policías que, aunque están adscritos a ese cuartel, no han estado trabajando físicamente ahí por las pasadas dos semanas por lo que no requieren hacerse la prueba).

-Unidad de Grúa (remoción de vehículos chatarra) / Taller de Mecánica – 14 policías de los cuáles 5 ofrecen servicio a la ciudadanía. Además, se le hará la prueba a una persona de mantenimiento contratada de manera externa.

Carmen Yulín dijo que “en aislamiento, esperando resultados, incluyendo los policías de las dependencias que cierran hoy, suman 120 policías. Hasta el momento, sólo un policía municipal ha dado positivo. Mañana se reintegrarán 10 policías del Cuartel de Santurce, luego de arrojar negativo en la prueba”.

La alcaldesa dijo que “el Cuartel de Hato Rey Oeste será desinfectado por la Brigada de Impacto del Departamento de Obras Públicas Municipal para que pueda ser puesto en uso a la brevedad posible con personal de otros cuarteles para recibir ciudadanos y se continúe el patrullaje preventivo en la zona”.

Afirmó que “esperamos por las pruebas de estos compañeros para que puedan reinstalarse en sus funciones lo más pronto posible. Le recordamos a los empleados municipales que de sentirse con síntomas pueden llamar al teléfono 939-268-4319 o acudir a una de dos facilidades municipales el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Río Piedras o al Hospital Municipal”.