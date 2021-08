Los estudiantes de la Escuela Ramos Antonini estarán a partir de mañana tomando clases en modo “online” luego de intervención de la Senadora del Distrito de Ponce, Marially González Huertas tras encontrar en pésimas condiciones el plantel escolar.

La inspección se dio por medio de una Vista Ocular de la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración la cual preside González Huertas. La escuela que se cerró tiene 183 columnas cortas y ahora está en proceso de subastas para comenzar su arreglo. Los trabajos realizados por la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) fueron completamente estéticos lo que representa inseguridad para la comunidad escolar.

“Es increíble que durante el día de hoy se recibieron estudiantes en la escuela Ramos Antonino de Ponce, cuando por medio de una inspección ocular se puede notar de forma inmediata el deterioro del plantel. Durante el día de hoy fueron totalmente negligentes al tener a nuestros niños bajo una estructura altamente peligrosa debido a que no se arreglaron las grietas luego de que la escuela fue afectada por los pasados eventos telúricos. Es indignante que nadie en el Departamento de Educación se hiciera cargo de asegurarse que los estudiantes llegaran a tomar sus clases en un lugar seguro”, expresó por escrito la vicepresidenta del Senado.

Cabe destacar que la escuela se encuentra en la lista de las que debieron estar listas para el inicio de curso. El edificio que más daño presenta y que debe estar clausurado es donde se encuentra el comedor escolar, más sin embargo, al día de hoy permanecía abierto con las empleadas de comedor trabajando bajo peligro existente.

“La vida de nuestros estudiantes, maestros y personal no docente corrieron peligro tras abrir esta escuela y solo esperamos que no tengamos más escuelas cómo esta, funcionando y que no surja ningún evento que lamentar”, concluyó González Huertas.

La senadora aseguró que por medio de su Comisión continuará dándole seguimiento a todas las escuelas de su Distrito y que espera que los trabajos se hagan de forma correcta, rápida y segura. Del mismo modo, enfatizó que no tenemos espacio para errores cuando se trata de vidas.