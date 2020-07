Muchas personas aprovechaban esta tarde, en las últimas horas antes de que empeoren las condiciones climáticas por el paso cercano del disturbio meteorológico, para acudir a negocios, ferreterías, supermercados y gasolineras a hacer compras y abastecerse de lo necesario para enfrentar al menos uno o dos días de mal tiempo.

Y, en vista de que el fenómeno no sería de la magnitud de un potente huracán, y lo que se anticipa es que deje mayormente importantes acumulaciones de lluvia y alguna que otra ráfaga de viento algo fuerte, la preocupación mayor de las personas entrevistadas al azar en una ferretería era la eventual pérdida del servicio eléctrico.

De hecho, una parte importante de esas compras de emergencia estaba relacionada con eso, pues se trataba de estufas portátiles de gas, botellas de gas para ese tipo de estufas, envases para gasolina, gasolina para plantas eléctricas, así como baterías de diversos tipos.

“Compré esta estufa de gas por si se va la luz, o mejor dicho, para cuando se vaya la luz. Es que lo de (que se vaya) la luz lo doy por un hecho, desde esta noche hasta quién sabe cuándo. Por eso compré esta estufa y compré también un radio portátil de baterías”, manifestó Mariano Hernández.

Mariano Hernández. (Vanessa Serra Diaz)

“Ya compré latas, y con esto puedo comer (señalando la estufa). Y voy a ver lo de la gasolina, y si no hay mucha fila, pues echar algo de gasolina también. Y pasar por una ATH para sacar un poco de cash”, agregó Hernández.

Primera Hora le preguntó por qué se mostraba tan certero en creer que se perdería el servicio eléctrico, y reiteró su afirmación.

“Es que sé que se va a ir la luz”, insistió, agregando que a José Ortiz, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, “no le creí ninguno de los disparates que dijo (sobre el apagón masivo del martes). Ni sus mismos empleados deben confiar en él, si dice que son terroristas que sabotean sus propias instalaciones. Esa es la clase de persona que es”.

El joven Miguel Santiago también expresó preocupación de perder el servicio eléctrico, razón por la cual estaba comprando recipientes para transportar y almacenar “gasolina para la planta (eléctrica) y los vehículos”.

“Con esto ya tenemos todo lo necesario para bregar con el agua, que viene bastante agua según dicen. Esto sería lo último. Lo demás es cosa de prender la planta y eso”, comentó Santiago, añadiendo que por el área de San Juan donde vive, “ya hay bajones de voltaje”.

De manera similar, Jorge Negrón acudió a una ferretería a abastecerse de “gas propano para la estufa, por si acaso”.

Jorge Negrón. (Vanessa Serra Diaz)

“Es por si se va la luz. Las probabilidades son bastante altas de que se vaya la luz. Y esto es lo único que nos faltaba. Así que estamos ‘ready’”, afirmó Negrón.

Por su parte, la joven Elsie Suárez iba de vuelta a su casa en Santurce con una estufa de gas recién comprada bajo el brazo.

“Compré una estufa de gas porque la de la casa es eléctrica. Tengo la estufa y un tanquecito de agua listos. Y ya hice una compra anoche y eso. Y aquí llevo baterías, regulador (de gas) y la estufa porque si no, no como”, comentó. “Sé que se va a ir la luz. En casa, de que cae una gotita y se va la luz. Después de (el huracán) María lo que hicieron fue que pegaron esos cables ahí. No fue que lo arreglaron. Y si dicen otra cosa, pues que vengan a mi casa pa’ que vean cómo eso eso”, reclamó Suárez.