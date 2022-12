Con motivo del Día Internacional de los Derechos de los Animales, distintas organizaciones y activistas que luchan por el bienestar de los animales se reunieron en el mediodía de este sábado frente al Capitolio para reclamar el cierre del Zoológico de Puerto Rico, doctor Juan Rivero de Mayagüez, y que el gobierno desarrolle campañas que atiendan la emergencia que se vive en el país por el grado de abandono de animales domésticos y exóticos que se registra.

Con pancartas que reclamaban el traslado de los animales del zoológico a santuarios o que las mascotas sean adoptadas y no compradas, estos defensores de los animales pidieron acción de todos los frentes para lidiar con los problemas que enfrenta el país en este tema.

PUBLICIDAD

Sahir Pujols Vázquez, de la organización Vínculo Animal Puerto Rico, afirmó que “nosotros entendemos que en Puerto Rico hay un estado de emergencia con la situación de abandono animal. Aquí hay caballos realengos en todas las partes de Puerto Rico, gatos y perro, y cada vez es mayor. Los rescatistas y los santuarios no dan abasto. Y, ante ese esa situación de que no dan abasto, entendemos que estamos en un estado de emergencia”.

El peor panorama que denunciaron es que desde el gobierno no se da un buen ejemplo para revertir los patrones de maltrato y abandono recurrente que se ven en el país.

¿Qué observan estos activistas que ocurre en Puerto Rico?

Denunciaron que las personas que migran del país ha dejado muchas mascotas abandonadas y la población en general no esteriliza a sus perros y gatos. Destacaron que existe una sobrepoblación de caballos, iguanas, cerdos vietnamitas, caimanes y culebras, para los cuales no se ha desarrollado ningún programa de control.

Para resumir estos aspectos, la activista Silvia Bedrosian estipuló que los problemas se han tornado en tal magnitud que la matanza se ve como la solución.

“No hay prevención, no hay educación. Y, ¿qué estamos enseñándole a la gente? Que cuando algo se convierta en un problema, lo elimine. ¿Dónde está la educación? Entonces, quieren un país sin violencia. No. Hay que educar, hay que prevenir, hay que esterilizar, hay que fomentar la adopción, hay que multar a los ‘breeders’ (vendedores de animales de razas), hay que prohibir a los ‘breeders’ y hay que trasladar esos animales del zoológico a Santuarios de Estados Unidos, porque el amor es libertad y lo que ellos están viviendo ahí es un infierno y eso no nos representa”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Más allá de la falta de educación, las denuncias incluyeron que el estado no hace cumplir la Ley 154 de Protección y Bienestar de los Animales.

“La implementasión es muy pobre, que eso no ha garantizado la protección de sus derechos”, denunció Bedrosian.

Pero, el aspecto que destacaron como el que más agrava el panorama que atraviesan los animales en la Isla es que el mismo gobierno no es un ejemplo a seguir.

Remi Martin, de Compromiso Social, alertó que “el Gobierno es el primero que tiene que dar el mejor ejemplo de cómo mantener a unos animales y no lo hace”.

Indicó que ese mal ejemplo se da por el estado en que se mantiene el Zoológico de Mayagüez.

“En Puerto Rico no existe un veterinario certificado para trabajar con elefantes, para trabajar con cocodrilos y todos esos animales están sufriendo”, alegó.

Además de ese sufrimiento que denunciaron atraviesan los animales del zoológico en jaulas pequeñas y sin los cuidados necesarios, los defensores de los animales aludieron a la alta tasa de muerte que se registra en estas instalaciones administradas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

La defensora de los animales, Carla Capalli, quien fue a la manifestación disfrazada de una especie de gato o tigre, dijo sentirse apenada con el hecho de que la muerte es la que les honra la libertad a estos animales en el zoológico. Describió su estado como un “horror” y señaló que nada ha mejorado desde que en el 2017 acudió en una inspección ocular con la exprimera dama, Beatriz Rosselló.

PUBLICIDAD

En aquel entonces, según recordó, “casi logramos el traslado de los animales, después vino María y yo caí en depresión. Pero, aquí estoy, con coraje y con ganas y ansia. Y vamos a retomar esto. Y el gobernador (Pedro Pierluisi), por favor, reacciona. El Zoológico de Mayagüez es un lugar precioso. Vamos a reconceptualizar esto, que sea un centro de conservación. Se pueden quedar algunos de los animalitos pequeño, pero los exóticos, grandes, que requieren de cuido, veterinario, vamos a mandarlos a un santurario, que tenemos ya un santuario que iba a venir y costear todo. Vamos a trabajar, entonces, con lo que se puede hacer: con el jardín, con la caminata, el mariposario. Pueden trabajar con el aviario también. O sea, hay que buscar que se puede y que no se puede, y crear un centro atractivo de verdad, que sea bueno para nuestro país. Por favor, gobernador reflexione. Déjense de egoísmos, porque a los animales la muerte les está honrando su libertad del infierno que están viviendo”.

Sobre el estado de los albergues, Sharon Deliz, portavoz de Rabito Kontento, contó que “hemos estado viendo más casos de abandono de animales. La gente se está yendo, los está dejando abandonados. Hemos visto que, debido a que no hay esterilizaciones masivas, pues están mayormente procreándose más. Muchos puppies, muchos perros abandonados en las calles. Tratamos de educar a la gente y seguimos viendo el abandono. O sea, antes de pensar en un zoológico, hay que pensar primero como controlar los animales realengos, que hay más de 300,000 perros y 1 millón de gatos (realengos)”.

Para que estos reclamos sean escuchados, fue que los activistas llegaron hasta el Capitolio. Sin embargo, el recinto se encontraba cerrado, pues los legisladores se encuentran de vacaciones.