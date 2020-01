El gobierno planifica comenzar las clases del sistema público de enseñanza en la zona suroeste de la Isla para la próxima semana, ya sea habilitando espacios en centros de convenciones, hoteles o cualquier otra estructura segura dentro de los municipios afectados por los sismos, reveló este martes la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“En lo que se montan ya sean las carpas, los vagones, los módulos, la petición que le hicimos al Departamento fue que verificara en el área sur aquellos lugares que tienen espacios seguros, por ejemplo, que tienen salas de convenciones, hoteles y ese tipo de estructuras que podamos montar preliminarmente las escuelas ahí de una manera segura”, afirmó durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

PUBLICIDAD

La gobernadora fue enfática en que la propuesta de que los estudiantes se reintegren la próxima semana a sus clases no es final y firme. Dijo que la logística que se requiere para que el Departamento de Educación restablezca su servicio en la zona afectada por los sismos es mucha, porque hay que atender necesidades de baño, comida y transportación, entre otras cosas, para los 28,000 alumnos que hay en esa área.

Afirmó que para el gobierno ha sido “un reto” el asunto del regreso a clases, sobre todo en la zona afectada por los sismos.

“Hemos estado trabajando con el Departamento de Educación las alternativas, de no solamente evaluar las escuelas, de identificarlas aptas, aptas parcialmente y las no aptas. Tenemos un plan para trabajar las no aptas y un plan para trabajar las aptas. La prioridad es que todas aquellas que hayan sido evaluadas y tengan la evaluación de los ingenieros, luego de que los padres visiten las escuelas y puedan ser parte de ese proceso de incorporarlos, esas escuelas estén comenzando”, manifestó Vázquez Garced.

Añadió que, “ahora mismo, todas esas escuelas se están evaluando nuevamente luego del sismo del sábado, que fue de 5.3 más o menos. Así que esas escuelas que ya estaban evaluadas y estaban aptas para comenzar, están siendo reevaluadas. Así que todos los estudiantes del sur van a tener un plan diferente en término un plan de escuelas temporeras de manera que los estudiantes puedan ir comenzado el curso escolar. El curso se va a extender un poco. Lo importante es que los padres sepan que ningún estudiante va a entrar a una escuela que no esté evaluada adecuadamente”.