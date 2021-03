La Coalición Científica de Puerto Rico, nombrada por el gobernador Pedro R. Pierluisi, presentó hoy al ejecutivo y al Departamento de Salud un análisis y recomendaciones sobre estrategias para pruebas diagnósticas de COVID-19 a realizarse en Puerto Rico durante este segundo año de la pandemia.

“La ciencia ha avanzado mucho en el pasado año, incluyendo las estrategias de detección del virus. Conforme a la orden ejecutiva OE-2021-001, donde el gobernador Pedro R. Pierluisi ordena al Secretario de Salud a crear, diseñar y ejecutar un programa que resulte en la administración masiva de pruebas para detectar el COVID-19, presentamos un análisis de dónde está Puerto Rico en el tema de las pruebas, cómo ha avanzado la ciencia y hacemos recomendaciones puntuales para crear sistemas robustos que nos permita diagnosticar el comportamiento del virus durante los procesos de reapertura en este próximo año, y detectar posibles repuntes de infecciones”, expresó por escrito Marcos López, PhD, miembro de la Coalición Científica de Puerto Rico.

Los miembros de la Coalición entienden que las estrategias debiesen ajustarse para lograr tres metas: mayor accesibilidad a pruebas diagnósticas, distribución y uso de pruebas en puntos claves durante los procesos de reapertura y ajustes en el uso de pruebas y estrategias científicas para monitorear el virus y sus variantes.

“Comenzamos nuestros análisis examinando qué pruebas se han hecho en Puerto Rico durante la pandemia, las oportunidades y los retos, en el contexto de dónde está la ciencia hoy. Han habido momentos difíciles de escasez de pruebas en Puerto Rico, y momentos, como los que atravesamos hoy, donde hay una abundancia de pruebas pero la gente no se está haciendo suficientes pruebas. Esa oferta y demanda, y esa accesibilidad, debería estabilizarse, entendiendo que, contrario a cuando comenzó la pandemia, ya existen sobre 300 pruebas autorizadas para uso en los Estados Unidos y Puerto Rico. No hay razón para que una persona que quiera hacerse una prueba, no pueda hacérsela. Uno de los aspectos únicos en Puerto Rico es la cantidad de laboratorios privados que tenemos a través de toda la Isla y cómo esto aumenta la accesibilidad a la población. De hecho, se han logrado realizar ya más de 1.7 millones de pruebas moleculares diagnósticas”, expresó Barbara Segarra, colaboradora de la Coalición Científica de Puerto Rico.

La Coalición enfatiza que el 84% del total de pruebas realizadas en Puerto Rico durante la pandemia se realizaron en laboratorios clínicos privados o centros académicos. Los momentos de ‘escasez’ de pruebas, que tanto afectaron la ciudadanía, surgieron en parte por barreras administrativas que prevenían el acceso a reactivos o la ejecución de las pruebas en estos laboratorios del sector privado. Algunas de esas barreras aún existen y limitan el acceso a pruebas, barreras como, por ejemplo, el requisito en algunos contextos de una orden médica para hacerse una prueba, desinformación sobre el tipo de prueba que se debe estar haciendo o el que no se autorice para ciertas pruebas un recobro, por parte de los planes médicos, sobre la toma de muestra. La Coalición recomienda que se remuevan estas barreras y se afinen las alianzas, como se ha hecho ya en la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos y en otras partes del mundo, entre el Departamento de Salud y el sector privado para extender el acceso de las pruebas a la ciudadanía.

La Coalición entiende que el tipo de pruebas que se deben estar enfatizando debe cambiar conforme han ido cambiando el acceso a las pruebas y los conocimientos científicos asociados a las mismas.

“Las pruebas serológicas no son pruebas diagnósticas. No recomendamos el uso de pruebas serológicas como instrumento diagnóstico en ningún contexto. Entendemos que algunos ciudadanos vacunados se están realizando pruebas serológicas para establecer inmunidad luego de la vacunación. Enfatizamos que esas pruebas no necesariamente miden los anticuerpos neutralizantes que surgen luego de la vacunación, y recomendamos evitar dicha práctica”, expresó Mildred Lozada, miembro de la Coalición Científica de Puerto Rico.