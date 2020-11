El presidente de la Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad (CADFI), David Figueroa, afirmó hoy que el tiempo les dio la razón en sus denuncias contra el representante Néstor Alonso, quien fue arrestado esta mañana por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), por cargos de corrupción.

“Es triste y lamentable que este representante que hoy han arrestado haya caído en un esquema de corrupción. Porque nosotros, como organización que está compuesta por diferentes grupos de personas con impedimentos, comunitarios y sindicales, llevábamos años denunciando unas prácticas que nos parecían sospechosas, nebulosas, específicamente con el proyecto 2301 que pretendía devolver la Defensoría de Personas de con Impedimentos a la Procuradoría, para que los puestos directivos fueran nombrados por el gobierno de turno con sueldos extravagantes, y se eliminara la participación de las organizaciones que ahora mismo participan de elegir al líder a través del consejo directivo”, expresó Figueroa.

CADFI lleva ya años enfrentando y denunciando al representante Alonso, e incluso han tenido encontronazos directos con él, como ocurrió durante una manifestación frente al Capitolio en noviembre del año pasado.

“Cuando hicimos la manifestación el 23 de noviembre del 2019, este señor fue y nos faltó el respeto, con un comportamiento de arrogancia, prepotencia y abuso, porque allí había mujeres y niños con impedimentos, y nos faltó el respeto”, recordó Figueroa.

“A pesar de todo eso, no nos alegramos de lo que pasó. Pero que se defienda porque creo que al final de camino el tiempo nos dio la razón”, insistió Figueroa.

El presidente de CADFI recordó que “es importante señalar que este señor, cuando no era conocido por nadie, nosotros lo ayudamos, lo endosamos, lo trajimos a nuestro programa y pedimos un voto por él. Y se comprometió a que nos iba a ayudar y que no sería otro politiquero más. Pero un año después de resultar electo, cuando fuimos a exigirle que trabajaba por los acuerdos a que habíamos llegado, no cumplió, nos atropelló, nos trató bien mal”.

“Lo único que le pedíamos es que hiciera su trabajo y velara por los derechos de las personas con diversidad funcional. Y si nos trató así a nosotros, que lo endosamos, imagínese como trataría a los demás. Y que no se olvide el pueblo que él era de la pandilla de (el exgobernador Ricardo) Ricky Rosselló”, sentenció Figueroa.