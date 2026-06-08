La Coalición Defiende a Cabo Rojo (DaCR) anunció este lunes que continúa su trayectoria de acciones y movilizaciones ciudadanas a nivel nacional con manifestaciones en distintos municipios bajo el lema ’78+ CONTRA ESENCIA Y POR LA VIDA’.

Tras la multitudinaria marcha nacional ‘Pa’ la calle contra Esencia’ del pasado 28 de marzo, DaCR decidió ampliar su alcance y alianza con más de 70 organizaciones por medio de manifestaciones frente a las alcaldías y otros lugares clave alrededor del país y en ciudades de la diáspora.

Esto con el objetivo de ejercer presión directa a los representantes electos a nivel municipal y en ciudades de alta concentración de boricuas en EE. UU.

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Las movilizaciones comenzaron hoy, 8 de junio de 2026, con manifestaciones en Cabo Rojo, San Germán y Culebra.

Específicamente en Cabo Rojo, DaCR aumentó la presión al alcalde Jorge Morales Wiscovitch y la exigencia de que retire su endoso condicionado al asentamiento de lujo Esencia.

“Llevamos dos años documentando y denunciando que Esencia sería catastrófico para nuestro querido Cabo Rojo, la zona suroeste y todo el país”, denunciaron los portavoces de DaCR.

El pasado 19 de mayo, se reunieron con el alcalde, luego de dos años de solicitudes, y entregaron documentación que evidencia, según la nota, “cómo Esencia incumple flagrantemente con todas las condiciones que el Municipio de Cabo Rojo señaló para ofrecer su endoso al proyecto”.