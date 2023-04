La tercera edad puede transformarse en una etapa de nuevos aprendizajes, especialmente en aquellos que quieren explorar sus talentos luego de su jubilación.

Por eso, la fotografía se ha convertido en una oportunidad para muchos adultos mayores que interesan desarrollar sus respectivas habilidades a través del lente, ya sea para divertirse o quizá, establecer un ingreso adicional que le ayude a paliar su situación económica.

Mientras que otros han encontrado en este arte un escape a su cotidianeidad al canalizar el estrés y la ansiedad, mediante talleres de fotografía básica que ofrece Daniel Morales Latorre; un fotógrafo profesional que se dedica a compartir sus conocimientos a diversas comunidades de Arecibo.

“Llegan muchos adultos mayores que se compraron una cámara y no saben cómo utilizarla y, en nuestro taller, trabajamos con ellos desde lo más básico hasta lo más avanzado, poquito a poquito hasta que ellos lo logren y puedan entrar en este mundo de la fotografía profesional”, relató el propietario de Fortissimo Art Studio.

“También, hemos ofrecido talleres de pintura y relajación para adultos, ‘mindfulness’ con la pintura y dibujo y, talleres para niños. Igualmente, ofrecemos talleres de fotografía para niños y jóvenes que es algo que no mucha gente ofrece, y a los niños les ha llamado mucho la atención”, destacó el educador en cuanto a los talleres que brinda en las instalaciones del colegio At Home After School.

Asimismo, Morales Latorre explicó que gran parte de los participantes llega con la inquietud de transformar la fotografía en un modo de expresión.

“Todos somos diferentes y nos expresamos de distintas maneras. Muchas de estas personas que llegan a nosotros tienen el deseo de expresarse, tienen el deseo de poder plasmar su arte de la forma correcta o más estética posible y no saben cómo hacerlo. Le damos las herramientas para que ellos puedan aprender y desarrollarse en el arte específico que ellos quieran utilizar”, manifestó el lareño de 25 años.

De otra parte, mencionó los beneficios que han hallado algunos de sus estudiantes de todas las edades.

“Nos han llegado estudiantes tanto adultos como jóvenes que, sufren de estrés y ansiedad. Según van pasando los talleres y van aprendiendo, se ha probado que el arte ayuda a que el ser humano se relaje, ayuda a que el estrés y niveles de ansiedad disminuyan, porque la mente viene al presente y, a través del arte y esa ejecución ellos se sienten mejor. He tenido casos de estudiantes que me llegan estrésicos, ansiosos y al final, se van relajados y sintiéndose mejor. A través del arte canalizan sus emociones”, confesó.

“Tenemos una comunidad grande de personas mayores, jubiladas, personas que ya cumplieron sus años de servicio y están buscando algo más. Les ayuda porque los mantiene activos mentalmente, los ayuda a relajarse, a sentirse mejor, a sentirse útiles, les ayuda a comenzar algo nuevo, algo fresco y siempre están bien motivados y con ganas de aprender”, afirmó.

Otros alumnos interesan comercializar la oportunidad, sobre todo, los pequeños empresarios quienes han tenido que sumergirse en otras facetas para mercadear sus productos.

“Ayuda a las personas que quieren buscar un trabajo a medio tiempo, por su cuenta, que quieren explorar su talento en la fotografía y comercializarlo, en Puerto Rico, estamos en un mundo donde todo es imágenes y todo es visual. Es una excelente oportunidad para las personas que están buscando un ingreso adicional. Además, han llegado muchas personas que son dueños de negocio y son pequeños empresarios”, resaltó.

“Un pequeño empresario tiene que hacer todo en su compañía y no conocen cómo comercializar el producto, cómo tomar las fotos para que el producto se vea bien, cómo pueden trabajar a nivel fotográfico para que el producto se pueda vender y llegan muchas personas con esta preocupación y se les ayuda”, agregó.

Entre las técnicas que aprenden durante el taller que dura dos días, se encuentran: iluminación, composición y, manejo del equipo, entre otras.

“Se aprende todo lo básico para arrancar en el mundo de la fotografía profesional, entiéndase, iluminación tanto de estudio como de luz natural; composición, qué equipo puedo comprar, cuál es el equipo que puedo utilizar para comenzar, cómo manejar la cámara, cómo manejar los esquemas de iluminación, cómo trabajar con modelos, con retratos, así que se trabaja todo lo básico para que ellos puedan comenzar”, sostuvo.

“Primero, discutimos toda la teoría y luego salimos a practicar en grupo en el casco urbano de Arecibo para explorar la técnica de luz natural. Ahí fomentamos también el movimiento turístico en la plaza. De igual forma, practicamos con diferentes objetos y la naturaleza. En la fotografía de estudio, practicamos en el colegio en un miniestudio que preparamos con luces y demás para poder aplicar al momento lo aprendido y aclarar dudas”, detalló.

Para más detalles, puedes llamar al 787-207-5219.