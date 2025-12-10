Mónica Rivera Montes es una joven madre de dos, de Magnolia Gardens, en Bayamón, que, gracias a la iniciativa de la cocina comunitaria Cook & Go!, del Proyecto Nacer, ha encontrado no solo un espacio donde puede aprender a cocinar comidas saludables, sino también un lugar donde, mientras ella cocina bajo la dirección de una chef, el mayor de sus dos hijos recibe clases de taekwondo y baile.

Todo lo que preparan en el espacio de cocina comunitaria lo pueden llevar a su casa. ( Suministrada )

Pero, además, también es un espacio en el que puede tener un momento de respiro de la atribulada tarea de cuidar de dos hijos, y al mismo tiempo compartir con otras personas que participan de esta cocina comunitaria, inaugurada oficialmente este martes, y que está dirigida a ayudar a familias de Bayamón y municipios limítrofes que atraviesen situaciones de inseguridad alimentaria.

“Realmente es como que un tiempo, un ‘me time’. No lo tenía hace tiempo porque tengo dos niños, y la carga de tanto, pues en qué momento”, comentó Rivera, mientras cocinaba unos platos de ensalada de vegetales y carne troceada, este último, en particular, que dejaba escapar un cautivador olor mientras se freía en la sartén.

Explicó que las familias participantes de la iniciativa no tienen que preocuparse por llevar alimentos, pues se los proveen allí. Además, todo lo que preparan en el espacio de cocina comunitaria se lo pueden llevar a la casa, de manera que pueda ayudarles en la alimentación de la familia.

“Y yo no sé cómo, pero he sacado el momento para estar aquí, y me gusta mucho lo que hago. Disfruto. Aprendí muchas cositas, muchos ‘tips’ que no conocía de la cocina, y recetas también que he podido poner en práctica en casa porque son fáciles de hacer. Ella (la chef Jannette Llera) nos brinda la receta que podemos hacerla nuevamente en nuestros hogares. Y son recetas fáciles, son comidas que podemos disfrutar tanto en fiestas como en el día a día”, añadió.

“Realmente nos ayuda mucho. Y más bien, yo lo veo de esta manera, más bien es para liberar el estrés y la carga que uno lleva”, insistió. “Pero hay otras que lo pueden utilizar para poder tener un negocio. Yo realmente no lo tengo pensado, por ahora, pues porque tengo dos niños. Pero sí, una que otra cosita, por ejemplo, el tembleque, quedó muy bueno. A mi vecina le gustó, a mi familia le gustó, y es algo que entonces se puede vender y sacar provecho. So, vamos probando poco a poco”.

La cocina comunitaria se inauguró este martes, 9 de diciembre de 2025. ( Suministrada )

En cuanto a su otro hijo, el más pequeño, “como tengo que estar en la cocina y no puedo tener al pequeño, pues entonces la coordinadora del proyecto me hace el favor de cuidármelo en lo que estoy acá (en la cocina). Así que, en esa parte, por lo menos me brindan la oportunidad de poder disfrutar del proyecto de Cook & Go!”.

Ante la evidente satisfacción que tiene la joven madre con su participación en esta cocina comunitaria, no es de asombrarse que lo esté ya recomendando a otras personas.

“Traje a mi amiga, y he ido expandiendo la voz para que personas que conozco puedan venir y también disfrutar del programa, tanto de las clases de baile y taekwondo, como las clases de cocina, que son muy buenas. De verdad. Y realmente están buenísimas las recetas”, afirmó.

De manera similar, Maritza Cruz Cruz, una abuelita residente en Los Dominicos, también en Bayamón, aprovecha mientras su nieta toma las clases de baile, “y yo vengo aquí y cocino, y me lo llevo para mi casa y allá lo disfrutamos”.

Explicó que “las técnicas que hemos utilizado yo no las sabía. Y las comidas son bien buenas, y saludables, y al llevarlas a nuestra casa, pues también eso aporta para que la familia coma saludable también”.

De hecho, aseguró, a su esposo “le encanta”, lo que cocina en Cook & Go! y lleva luego a casa.

“Cada vez que llego es, ‘¿negra, qué hiciste hoy?’”, añadió entre risas.

Mónica y Maritza son apenas dos de las madres y abuelas de familia, que se benefician de esta iniciativa. Según explicó la doctora Anayra Túa López, principal ejecutiva de Proyecto Nacer, el proyecto surge como respuesta a lo que catalogó como “una realidad urgente en la región”, tomando en cuenta que “en Bayamón la mediana de ingreso de familias con menores es de $22,028, y cerca de un 49% vive bajo el nivel de pobreza”, además de que “el 44% de estas familias tienen al menos a un padre, madre o encargado desempleado”, todo lo cual aumenta las posibilidades de que padezcan inseguridad alimentaria.

Indicó que se trata de una forma de asistir a “familias de bajos ingresos, madres que estén criando solas, o padres que estén criando solos, o abuelitos que están criando a sus nietos”. En otras palabras, “las familias que necesitan ese apoyo adicional, que sienten que no tienen suficientes alimentos para durar la semana”.

“¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que los espacios donde están desarrollándose la mamá y papá adolescente, y su bebé y sus familias, puedan reducir esos estresores donde están viviendo. Así que por eso se le está dando ese apoyo a la familia de toda la comunidad”, sostuvo.

De hecho, además de cocinar, en Proyecto Nacer también se atiende la necesidad de que “sus hijos reduzcan ese estrés, porque quizás están un ambiente donde están demasiado ansiosos. Así que lo que estamos buscando es que vengan y que los niños puedan también reducir sus estresores a través del taekwondo y a través del baile”.

La directiva aprovechó para expresar su agradecimiento a las personas y entidades que colaboran con la cocina Cook & Go! y el Proyecto Nacer, como Fransglobal Charity Foundation, una iniciativa filantrópica de Fransglobal Corp. que aportó $30,000 al proyecto.

De igual forma, aprovechó para “exhortar a todos las personas que quieran donar alimentos no perecederos, como arroz o latas de habichuelas, pollo o carne, para que el Cook & Go! pueda continuar dando todos los servicios gratuitos, como lo está haciendo a todas las familias”. También pueden donar dinero a través de ATH Móvil a Proyecto Nacer.

Las clases de Cook & Go! se ofrecen de lunes a jueves, de 3:30 p.m. a 4:30 p.m.

La doctora indicó que aquellas familias “que vivan en Bayamón y áreas limítrofes” y que estén interesadas en ser parte de la iniciativa pueden acudir directamente a la sede de Proyecto Nacer, en la carretera PR-167; comunicarse al 787-730-2575; o escribir por WhatsApp al 939-348-8019; o por correo electrónico a info@proyectonacer.com.

Quienes quieran conocer más sobre el proyecto, pueden comunicarse a los números y direcciones antes mencionadas, o a través de las páginas en redes sociales de Proyecto Nacer.