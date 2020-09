Algunas de las preocupaciones que le quitan el sueño a los ciudadanos podrían no estar muy distantes de las que provocan pesadillas a empresarios y comerciantes, a juzgar por los resultados de una encuesta que llevó a cabo la Cámara de Comercio de Puerto Rico, en la que le preguntó a una diversa muestra del público sobre temas que inquietan a la comunidad empresarial.

Según explicó Juan Carlos Agosto Martínez, presidente de la Cámara de Comercio, el resultado de la encuesta refleja que los asuntos que la gran mayoría de la gente considera más importantes para reactivar la economía de Puerto Rico, coinciden con los que proponen los empresarios y comerciantes.

“Esos 12 puntos son los puntos en los que se piensa que la gente y las empresas se encuentra, coinciden. No es como piensan muchos que algo más reñido”, comentó Agosto.

Explicó que encuesta tiene una muestra de 600 personas, de todo Puerto Rico, representativas de diferentes grupos, edades y con un margen de error de 5%. A ese grupo, se le preguntó sobre 12 puntos que la Cámara de Comercio había identificado como cosas necesarias para poder reactivar la economía.

“Si miras los hallazgos, ves que coinciden lo que piensan. La preocupación número uno es el coronavirus (COVID-19), que es un tema bien importante para todos. Sin salud no hay economía, y ahora mismo, que estamos en otra fase de restricciones, y eso pone presión a las empresas pero a la vez pone presión sobre los empleados”, explicó.

Detalló que estudios recientes indican que en Puerto Rico hay unas 44,000 empresas registradas y de esa cantidad unas 37,000 tienen 20 empleados o menos. Y ese último grupo, son empresas que tienen en promedio no más de cuatro a seis semanas de flujo de caja para seguir operando.

“Por eso es tan crítico que podamos crear un programa de salud claro y contundente para poder controlar el virus y poder operar lo mejor posible. De lo contrario, esas empresas se van a comer el ‘cash flow’ y no van a poder operar”, afirmó el líder empresarial.

“Esas empresas de cinco empleados o menos son unas 20,000 y emplean a sobre 160,000 personas. Son empleos que se pueden poner en riesgo en la medida que no podamos arrancar. Y piensa en el efecto multiplicador de eso, no van a comprar, no pagan renta, tienen que buscar asistencia, el plan médico del gobierno. Es un efecto grande”, añadió.

Según Agosto, otro tema en el que “estamos alineados la gente y las empresas” es el de los permisos. Aseguró que ya la gente relaciona que los atrasos en permisos tiene que ver con los empleos.

Asimismo, mencionó lo concerniente al costo energético, donde gente y empresas están de acuerdo en que “se necesita un sistema (energético) más resiliente que no se caiga en cualquier tormenta, y eso es algo que también se relaciona con los empleos”, y también que sea un sistema con costos más económicos.

Agregó que la encuesta muestra que la gente no está clara sobre el proceso en marcha para privatizar la transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica, y no entienden si eso les traería beneficios.

Otro punto de coincidencia es torno a los proyectos federales ante el Congreso para incentivar la manufactura que podrían favorecer a Puerto Rico. Sostuvo que lo que interesa a todos es que se logre beneficiar a la Isla, sin importar cuál proyecto se aprueba, sea quien sea su autor o proponente.

De igual forma, hay consenso en la necesidad de atender, cuanto antes, el tema de lograr paridad en la otorgación de fondos federales para los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico, pues es un tema “que antes se miraba más como un asunto político, pero ahora se está viendo como un ‘issue’ de justicia”.

También sale a relucir como punto importante la asistencia nutricional para las personas con menos recursos. La encuesta reveló que, de aquellos que usan la Tarjeta de la Familia, el 88% dijo que los fondos no eran suficientes y tenían que usar dinero adicional para completar la compra, incluso luego que se aumentara de manera temporal por la emergencia de la pandemia.

“Eso te dice que la pandemia está afectando más fuerte aun a la gente más pobre. Así que la Cámara de Comercio está apoyando y dando la batalla para que los puertorriqueños reciban la misma cantidad (en asistencias) que reciben la gente en los estados”, dijo Agosto.

Destacó también la coincidencia de opinión en torno al llamado impuesto al inventario. “La gente tiene confusión en cuanto a esto y cómo funciona, pero saben que es un problema. Las empresas muchas veces se cohíben de adquirir productos porque, si no lo venden rápidamente, van a tener que pagar por eso que está almacenado”, comentó, agregando que esa situación ha traído consigo la escasez de productos en momentos de emergencias, como ocurrió luego del devastador paso del huracán María en 2017.

Agosto afirmó que la Cámara de Comercio preparó un documento con esos 12 puntos y los resultados de la encuesta, que le presentó a varios de los candidatos a la gobernación, “y hay un compromiso de todos los partidos políticos (principales) de atender el asunto del impuesto al inventario. El único que hizo un cambio fue (Carlos) Charlie Delgado (del Partido Popular Democrático). Todos estamos claros que hay que buscarle fondos al municipio, pero no puede ser a costas de que no se pueda tener suministros para cuando viene un huracán”.

“Estamos muy complacidos con que la gente viera la similitud en los puntos de la Cámara y el pueblo. Y también complacidos que todos los partidos (principales) acogieran nuestros puntos en general”, afirmó Agosto, agregando que “el PNP (Partido Nuevo Progresista) lo acogió como está; el PPD le cambió una palabra; el PIP (Partido Independentista Puertorriqueño) cambió algunas cosas en los asuntos federales, pero pocas; y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) lo firmó tal cual”.

“Entendemos que es un buen momento. Lo firmaron. Pero si eso no baja al texto de la plataforma política del candidato… Ahora hay que velar que lo incluyan. Si todos lo tienen, será más fácil insertarlo en enero (próximo, luego de las elecciones)”, sostuvo Agosto, aunque haciendo la salvedad de que “eso no quiere decir que el sector privado se puede sentar y decir, pues como lo incluiste, ya está. Habrá que reunirse, tener diálogos, hacer ajustes”.

Por último, el líder empresarial retomó el tema del COVID-19 e insistió en que no respaldan un cierre dramático de la economía, como se hizo a inicios de la pandemia en la Isla, “por la sencilla razón de que la gente tiene que trabajar y ganarse el pan y seguir teniendo su liberta y su libertad económica”.

“Por eso lo que planteamos es que queremos usar más ciencia. Ahora mismo estamos cerrando ‘shopping centers’ (centros comerciales), donde la gente usa mascarillas, donde hay controles. Y no hay datos que digan que los contagios se dan en los ‘shoppings’. Sí hay data que dice que tenemos que evitar aglomeraciones”, comentó. “Así que esas limitaciones al 25% (de la capacidad) lo que hace es posponer la demanda, que sigue ahí. Y eso hace que más gente compre ‘online’ y se pierda, porque muchos negocios de ‘e-commerce’ no dejan nada a Puerto Rico ni pagan impuestos aquí. Aunque, por supuesto también decimos que todo empresario debe tener un sitio ‘online’ para su negocio”.

“Así que lo que pide la Cámara es que se use este tiempo en todavía tenemos restricciones para generar los datos, que se identifique dónde es que ocurren esos contagios, para que no se afecte más al comercio. Si miras llevamos ya tiempo con cierre los domingos, con otras limitaciones, y no se han reducido los contagios. Entonces, la limitación a los negocios no debe ser lo único que se haga, y que además vemos no está dando resultados. Hay que hacer otras cosas”, insistió.