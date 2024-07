Debido a la baja matrícula que registraron para el próximo año escolar, el Colegio Nuestra Señora de Belén, localizado en San Patricio, Guaynabo, determinó cerrar operaciones.

La información la dieron a conocer mediante una carta publicada en Facebook en la tarde de este martes y que está fechada de ayer, lunes. En la misma, el director escolar, el sacerdote católico Danilo de Jesús Martínez Duarte, detalla que el colegio cerrará sus puertas el próximo 31 de julio. Hasta esa fecha, los padres tienen para recoger los documentos académicos de sus hijos.

“Con gran pesar debo notificarles del cierre de operaciones del Colegio Nuestra Señora de Belén al 31 de julio de 2024. Por más de veinte años venimos confrontando una consistente reducción de matrícula. Esto es una situación que afecta a la mayoría de las instituciones públicas y privadas”, dijo el religioso en la carta.

Precisó que para el año 2000 contaban con 841 estudiantes matriculados, que para el 2015 se redujo a 399 y que para el próximo año escolar solo iban a contar con 66 alumnos para los grados desde Kínder hasta cuarto año.

“La presente decisión ha sido extremadamente difícil y se ha realizado luego de mucha oración y reflexión, en la que han predominado los datos estrictamente de índole económica”, afirmó el sacerdote.

El colegio se comprometió a mañana, miércoles, a devolver a los padres el pago de matrícula que realizaron. Sin embargo, también les dieron la opción de acreditarla a las matrículas de otros colegios católicos que aceptarían a los estudiantes, como los son la Academia Perpetuo Socorro, Academia San Jorge, Academia Santa Rosa de Lima, Colegio Nuestra Señora de la Providencia y Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Pero, se hizo la salvedad que la aceptación de estudiantes depende del cupo disponible.

Los comentarios que los padres han realizado ante el anuncio está principalmente basado al corto plazo de tiempo que se les ha dado para conseguir una nueva escuela. Por ejemplo, Edna Acevedo escribió que “tomaron la decisión muy tarde y es difícil encontrar escuelas a esta fecha. No tan solo eso, para los más pequeños. No saben el estrés que me han puesto, ya que tenía todo y solo estábamos esperado agosto”.

Este no es el único colegio católico que anuncia su cierre este verano.

La Academia Nuestra Señora de la Providencia, ubicada en Cupey, anunció el cierre el pasado 1 de mayo, luego de que registraran una matrícula de solo 64 estudiantes.

También cerraron este año el Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez, en Bayamón; el colegio Nuestra Señora del Carmen, en Villalba, así como el Colegio Santísimo Rosario, en Yauco.