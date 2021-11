A ver si cae.

Personal de la Unidad de Vida Silvestre del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) lleva gran parte del día de hoy, miércoles, tratando de atrapar a un mono que se encuentra en la zona de Santurce.

Ayer se hizo público vídeos del animal en los árboles de la zona y el DRNA le pidió a la población que no se acercara a él, ni le dieran comida, aunque no representa un peligro.

🔴 Agentes de la Unidad de Vida Silvestre del @DRNAGPR colocaron una trampa con frutas para capturar al mono Rhesus que apareció ayer en Santurce.



La altura y complejidad de la operación impidió que fuese atrapado. No intente acercársele ni darle comida.

“El animal no es violento y no debe ser peligroso para los humanos, a menos que lo intenten acorralar o atrapar. Se recomienda no acercarse ni darle comida”, indicó la agencia a través de las redes sociales.