El alcalde de Arecibo, Carlos R. Ramírez Irizarry inauguró hoy junto al chef Iván Clemente, fundador de El Comedor de la Kennedy, un centro para la distribución de comida caliente en las antiguas instalaciones de la Escuela Luis Muñoz Rivera, adquiridas por el municipio de Arecibo para su rehabilitación.

“Lo que fue una casa de enseñanza en el centro de nuestra ciudad ahora se convierte en una oportunidad de esperanza y servicio al prójimo”, expresó el alcalde en un comunicado de prensa.

A partir de hoy, miércoles, El Comedor de la Kennedy comenzó a ofrecer sus servicios en la calle Adriano González de Arecibo, donde las entregas de comida caliente a niños, adultos mayores, estudiantes universitarios, familias y personas que atraviesan situaciones de necesidad, se ofrecerá mediante la modalidad de servi-carro.

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El Comedor de la Kennedy inauguró hoy un centro en el Municipio de Arecibo para la distribución de comida caliente a los más necesitados. ( Suministrada )

“Esta iniciativa guarda, además, una historia muy especial para la ciudad de Arecibo. El sueño de traer El Comedor de la Kennedy a Arecibo nació de la visión y sensibilidad social de la recientemente fallecida legisladora municipal, doña María Vilella, quien, antes de su partida, comenzó a establecer los primeros acercamientos con el chef Clemente, convencida de la necesidad y del impacto que un proyecto como este podía tener para nuestra gente”, narró el alcalde.

Aunque doña María no pudo ver culminado aquel esfuerzo que con tanta ilusión comenzó a encaminar, su visión y legado hoy se convirtió en realidad con la apertura de El Comedor de la Kennedy en Arecibo, añadió.

Por su parte, se informó que el chef Clemente compartió con los participantes detalles sobre el funcionamiento, propósito y alcance de esta nueva etapa, previo al inicio oficial de los servicios.

Tras 42 años realizando obras sociales y benéficas y luego de visitar más de 110 países como conferenciante internacional, llevando un mensaje de lucha contra la desigualdad social, la pobreza y el hambre, Clemente descubrió que en su natal Puerto Rico también existían comunidades enfrentando estas necesidades.

De esa realidad nació, en 2009, esta plataforma comunitaria, que hoy amplía su alcance con la llegada de El Comedor de la Kennedy a Arecibo.

Ramírez Irizarry afirmó que con esta iniciativa, el Municipio de Arecibo reafirma su compromiso de respaldar proyectos que promuevan el bienestar social, la solidaridad y el apoyo directo a las familias y personas que más lo necesitan.