El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano afirmó que esta semana se estaría comenzando un proyecto para realizar masivamente pruebas de COVID-19 a la ciudadanía de manera gratuita.

El secretario dijo que el esfuerzo de la agencia está centrando en ampliar la realización de análisis hasta a 100,000 al mes mediante las pruebas rápidas de diagnóstico por antígenos, cuyos resultados podrían estar tan pronto como en 15 minutos. Este procedimiento, al igual que la prueba molecular, se hace introduciendo un hisopo en la nariz. Según González Feliciano, Salud realiza 125,000 pruebas mensuales a través de otras iniciativas.

Cabe destacar que, según el portal del FDA (U.S. Food & Drug Administration), “las pruebas de antígeno generalmente proporcionan resultados que diagnostican una infección activa de coronavirus más rápido que las pruebas moleculares, pero las pruebas de antígeno tienen una mayor probabilidad de no detectar una infección activa. Si una prueba de antígeno muestra un resultado negativo, lo que indica que no tiene una infección activa de coronavirus, puede que su proveedor de atención médica ordene una prueba molecular para confirmar el resultado”.

“Ya tenemos en Puerto Rico más de 100,000 pruebas y queremos moverlas a través del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) que dirige la epidemióloga Fabiola Cruz. Se trata de un procedimiento menos complejo que las pruebas moleculares en el que no se requiere orden médica”, dispuso al agregar que sería el SMICRC el que se encargaría de pasar los datos de resultados positivos o negativos al BioPortal de la agencia y de redirigir los casos a través de las regiones. El proyecto comenzaría esta semana en cinco municipios (no especificados) y se extendería a toda la isla. Las pruebas no tendrían costos para la ciudadanía. Las pruebas fueron compradas por Salud a $35 cada una a la empresa BD Veritor.

De hecho, el pasado fin de semana se llevó a cabo la primera ronda de cernimientos, en San Juan, donde 240 personas se realizaron la prueba de antígenos. De estas 24 arrojaron resultados positivos. “Esto refleja un 10% de positividad y nos deja dicho lo que pudiera estar ocurriendo… y se trata de personas que no tenían ningún tipo de síntomas pero que estaban pululando por ahí en riesgo de contagiar a otros”, manifestó.