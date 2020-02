“La Asociación de Comerciantes del Centro Urbano no está involucrada en nada que tenga que ver con los parquímetros”.

La aclaración la hizo el presidente del organismo, Elvin Hernández, luego de que el municipio estipulara este miércoles que por petición de los comerciantes de espacios disponibles para los clientes que acuden a diario a realizar las compras en sus negocios fue que determinaron establecer 400 parquímetros en las principales calles de la zona urbana.

El líder de los comerciantes, en entrevista telefónica con Primera Hora, señaló que quería “dejar eso claro para el pueblo” de que ellos no hicieron tal petición.

Según Hernández, los comerciantes están divididos en cuanto si apoyan o no el establecimiento de los parquímetros en algunas calles del centro urbano.

“Primero que nada nosotros estamos bien agradecidos con el alcalde de Mayagüez (José Guillermo Rodríguez), porque siempre apoya al comercio local, siempre nos da la mano y sí hay una problemática de estacionamientos en el centro urbano. Esa problemática lleva años y la Asociación fue fundada hace tiempo, pero nuevamente establecida en el año 2019. Los parquímetros tuvieron una subasta en el año 2015, que la ganó la compañía APS. Pues esa compañía es la que está ahora mismo implementando lo de los parquímetros”, explicó el comerciante.

Indicó que ahora, con la situación de los temblores y los problemas económicos que se han dejado sentir tras el paso del huracán María en el 2017, “los tiempos no son los mismos”

“Algunos comerciantes dicen que sí le ven el visto bueno y otros que no”, resumió sobre la postura que han asumido.

Hernández explicó que la preocupación que personalmente tiene es que la empresa operará por cinco años los parquímetros, sin importar si el cobro por estacionamiento perjudica la llegada de consumidores a la zona urbana.

El líder de los comerciantes insistió en que la razón para que se coloquen estos parquímetros es “de beneficio al comercio local, para que haya más público entrando a los negocios o comercios locales”

“Si, entonces, se ponen y no funcionan, ¿hay un plan B?... Por ejemplo, si nos está haciendo más daño los parquímetros del comercio local de que nos hacía anteriormente, ¿qué se va a hacer?”, se cuestionó.

Hernández informó que el pasado 30 de enero sostuvieron una reunión con los representantes de la empresa APS y no pudieron responder a este tipo de preguntas.

“Nosotros tenemos muchas interrogantes en cuanto a lo que la compañía y en cuanto a lo que el municipio puede ofrecerle al público”, indicó el comerciante, al sostener que en la actualidad los estacionamientos municipales no están abiertos en lo que son inspeccionados por ingenieros por posibles daños tras los sismos.

De paso, Hernández reveló que los parquímetros comenzarían a funcionar en marzo. Dijo desconocer de cuánto sería el boleto de infracción que se le impondrá a las personas que estén estacionados sin haber echado dinero suficiente a la máquina.

El costo por estacionamiento, según informó, será de 25 centavos por media hora, 10 centavos por 12 minutos o cinco centavos por seis minutos.

El horario en que el auto debe estar estacionado con dinero suficiente para que no sea multado es de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Los domingos no se cobraría nada.