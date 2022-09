Explorar el entorno urbano de Río Piedras debe incluir una parada obligatoria en la icónica Plaza del Mercado, en donde convergen decenas de comerciantes que apuestan a la frescura de sus productos, la exclusividad de sus servicios y el trato amable.

Aunque muchos se dan la vueltita para ir de paseo, otros tantos consumidores recurren al lugar en busca de alimentos frescos y de calidad. Por eso, el propietario de la Carnicería El Ay Bendito, Raúl Rivera, hijo, procura tener los mejores cortes de carnes siempre.

De hecho, el carnicero Raúl Antonio Rodríguez, quien lleva 45 años en esa faena en El Ay Bendito, contó sobre sus inicios en el oficio.

“Desde nene nos criamos aquí. Donde yo nací, en Capetillo, casi todos son ganaderos y como soy de aquí natural de Río Piedras, desde que era un nene me la estoy buscando vendiendo bolsas, zapatos hasta que poco a poco nos metimos a la carnicería”, explicó Rodríguez.

El sexagenario recalcó la merma en la cantidad de clientes que los visitan.

“Hace 15 o 20 años atrás yo no hubiese podido estar hablando aquí un sábado, porque la gente venía mucho. Había 16 carnicerías y tres pescaderías, ahora solamente quedamos tres carnicerías, ya no hay pescadería. Pero todavía la gente llega, porque nuestras carnes son de aquí, del país. Vienen del matadero de Guaynabo y de distintas partes de la isla. Todavía hay gente que le gusta la carne fresca, no le gusta con tanto preservativo. Nosotros tenemos carnes para sopas, mondongo, bistec, cerdo del país, que aquí es donde único se consigue cerdo del país. Pero ya no es lo mismo que antes”, manifestó.

Para Esteban Abreu, propietario de La Gran Frutera, la situación no es muy diferente. El comerciante contó que, desde que llegó a la Isla procedente de la República Dominicana, se ha dedicado a la venta de frutas y verduras en su quiosco, ubicado en la plaza riopedrense.

“Yo llegué el 18 de agosto de 1996, desde ese tiempo estoy aquí. En agosto, cumplí 26 años aquí en esta plaza. Siempre he vendido frutas porque me gustó mucho eso”, dijo Abreu.

Para este comerciante, lo más difícil ha sido encontrar sus productos a un precio accesible, pues la inflación –según dijo- hace cada vez más complicado su negocio.

“Antes había muchas frutas, ahora no hay ninguna. Ahora hay que buscar lo que aparezca porque ya las frutas desaparecieron. Hay poca producción y también son muy costosas. Ahora mismo tenemos precios que están demasiado elevados. La yautía está a $2.50 y duré dos meses sin venderla porque subió tanto. La inflación es fuerte, la venta es menos que antes porque los precios han subido más. Comparando con el tiempo de antes, las ventas están lentas porque todo es bien caro”, señaló Abreu.

Pero no todo es comida. En la plaza del mercado también son muchos los vendedores de billetes de Lotería. Tal es el caso de Héctor Flores, dueño de Agencia de Billetes, un local con más de 20 años en la Plaza del Mercado.

“Fui unas cuantas cosas hasta que terminé como vendedor de Lotería. Creo que fue un asunto familiar, más que otra cosa, porque la familia ya estaba aquí en Río Piedras y tenían agencia de Lotería. Toda la familia de parte de mi mamá vendía Lotería, desde siempre fueron billeteros”, destacó Flores, de 67 años.

En la Plaza del Mercado también está Luis Guzmán, propietario de la Botánica San Luis, quien opera su negocio desde el 2001.

“Cuando llegué a este país, en lo primero que conseguí trabajo fue en la botánica, de ahí en adelante me gustó el negocio”, comentó Guzmán, quien dice que recibe muchos clientes “por recomendación”.

A pesar de ser un comercio muy típico de estas plazas del mercado, Guzmán afirma que ha visto una reducción en sus ventas en los últimos años, sobre todo a causa de la pandemia del COVID-19 y porque las tiendas mayoristas están ofreciendo productos que antes solo se conseguían en las botánicas.

La Plaza del Mercado alberga otros comercios como cafetines, peluquería, sastrería, espacios de venta de artículos del hogar y zapatos.