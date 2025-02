Hatillo. El derrumbe en un tramo de la carretera PR-129 que conduce de Arecibo a Lares, ha complicado la vida cotidiana, no solo de los miles de residentes de cuatro municipios que utilizan esa vía a diario, sino también de decenas de comerciantes ambulantes y negocios que han visto sus operaciones y ventas afectadas desde el pasado 5 de febrero cuando un deslizamiento de terreno provocó el cierre de la carretera a la altura del kilómetro 11.1.

El alud ocurrió mientras la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) realizaba trabajos en la zona.

Jorge Crespo, quien se dedica a la venta de piraguas en las cercanías de la Iglesia Betania del barrio Bayaney de Hatillo, es uno de los comerciantes que más fuerte ha sufrido el impacto del colapso del tramo, ya que, además, reside en la zona afectada.

Desde hace 20 años, Jorge Crespo se dedica a la venta de piraguas en el sector donde ocurrió el derrumbe. ( Francisco Quiñones )

Esta semana, el comerciante -que por los últimos 20 años ha laborado en el sector-, decidió ubicarse en busca de mejor suerte unos kilómetros más abajo del punto en el que habitualmente opera, y que se encuentra un poco antes del desvío hacia la carretera PR-134.

“Esto está bien lento desde la semana pasada. El lunes vendí más que $20 y el martes (pasado el mediodía) lo que he vendido son $5”, relató el piragüero, quien añadió que a la falta de ingreso se suman las pérdidas del bloque de hielo que terminaría derritiéndose y de los jarabes endulzantes que utiliza para las piraguas, y que él mismo prepara de manera artesanal.

Añadió que no es el único afectado por la situación y que algunos otros de los comerciantes del sector no abrieron sus negocios debido a las pocas ventas.

Las rutas alternas, la PR-134 y la PR-487, son carreteras angostas y bastante escabrosas. ( Francisco Quiñones )

Crespo, quien no tuvo otra opción que transitar por el área afectada poco después del deslizamiento de terreno, mientras una brigada abría paso para auscultar los daños, explicó que desde hace una semana no baja al pueblo de Hatillo a buscar sus medicamentos de mantenimiento, debido a lo complicado que se ha vuelto transitar por las vías alternas, especialmente en vehículos grandes, como camionetas de carga (pick up) como la suya, o camiones.

Y es que una de las vías alternas, la PR-137, es una carretera muy angosta, en la que apenas caben dos vehículos a la vez. Por esa ruta, que tiene salidas a la PR-129 por el sector Mariposa del barrio Bayaney y por el barrio Aibonito de Hatillo, se ha desviado el grueso de vehículos pesados que transportan carga a municipios como Lares, San Sebastián y Las Marías pero el lunes hubo otro percance, ya que el paso de un camión, provocó la caída del tendido eléctrico, lo que además de interrumpir el servicio de energía en el área, provocó el cierre de esa vía alterna mientras brigadas de LUMA trabajaron con la situación.

Las complicaciones en el tránsito se han vuelto una pesadilla para hacer maniobras tan simples como ir de la casa al trabajo o al colmado, según explicó Zuleyka de León, quien labora en el negocio Mr. Hot Dog, propiedad de su padre y que ubica, precisamente, en el área donde ocurrió el derrumbe. Tras el derrumbe, el puesto permanece cerrado.

El martes la joven laboraba en un segundo negocio, propiedad de su madre quien dijo, la dejó a cargo por el día para que generara algún ingreso. “Pero es difícil. Yo tengo dos compañeras de trabajo en ese negocio y llevan todos estos días sin poder trabajar”.

Añadió, además, que normalmente es ella quien se encarga de hacer las compras de ambos negocios. En circunstancias normales, ir de su casa o del negocio al supermercado, podría tomarle unos 20 minutos por la carretera PR-129. Pero el lunes le tomó dos horas llegar hasta Hatillo y otras dos horas regresar.

“La semana pasada tuve una situación de salud y tuve que ir a buscar unos medicamentos y también fue horrible”, comentó la mujer, quien dijo que hasta el momento no ha tenido comunicación sobre cuando se resolverá situación, aunque dijo es consciente de que se está trabajando 24 horas en la zona afectada.

Inmediatamente aledaño al área en donde ocurrió el derrumbe ubican diversos negocios: una estación de gasolina, gomeras, ferreterías, cafeterías entre otros.

El martes, la mayoría de los establecimientos estaban cerrados mientras los pocos que abrieron sus puertas, lucían desolados. Uno de los empleados de un establecimiento dedicado a la venta de carnes a la barbacoa -que no quiso que se publicara su identidad- explicó a Primera Hora que, normalmente, el establecimiento es muy concurrido y hay hasta seis empleados por turno. El martes, un empleado manejaba la caja y otro servía alimentos a los comensales.

Pero a eso de las 2:00 p.m., apenas tres clientes se hallaban en el local y, prácticamente, la comida que se preparó para el día lucía intacta.

El empleado manifestó que, desde que ocurrió la situación, no han recibido ninguna información sobre las labores en la vía, ni tampoco si se le va a ofrecer alguna asistencia a los comercios y empleados afectados. “Lo que se está haciendo es que están rotando a los empleados para que todo el mundo tenga unas horitas”, añadió.

Más arriba, a la entrada del barrio Aibonito de Hatillo, Ovidio Soto Rivera atendía un kiosco dedicado a la venta de verduras, frutas, vegetales y hamacas. Narró que, en los últimos días, las ventas han sido inferiores a los $100 diarios.

“Estar un día completo aquí para $100 es difícil, pero hay que hacerlo”, manifestó el hombre quien indicó que todos los lunes tiene que llegar al municipio de Hatillo a recoger mercancía. El trayecto se convierte en una odisea debido a las difíciles condiciones de las rutas alternas.

¿Cuándo reabrirán la carretera?

Mientras, todavía se desconoce hasta cuándo permanecerá cerrado el tramo de la PR–129. La semana pasada, en declaraciones escritas el alcalde de Hatillo, Carlos Román Román, reveló que la carretera permanecerá clausurada hasta nuevo aviso.

“El secretario de Transportación y Obras Públicas, Edwin González, me informó que por motivos de seguridad y conforme recomendaciones del especialista en suelos de la Autoridad de Carreteras y Transportación, la carretera permanecerá cerrada. A pesar de que el personal de la agencia labora en turnos de 24 horas, es incierta la fecha en la cual reabrirá la carretera, aunque se espera sea en los próximos días”, informó Román Román.

“Las labores se extenderán más allá de lo previsto debido a la inestabilidad del terreno”, añadió.

Agregó que es necesario estabilizar el terreno para que los trabajadores realicen las labores desde un punto seguro en la montaña.

“La seguridad, tanto de quienes transitan como de quienes laboran, es una prioridad. Por tanto, la vía se mantendrá cerrada por más días”.

Mientras los trabajos se realizan, las rutas alternas son la PR-134 y la PR-487.

Estas declaraciones fueron validadas a Primera Hora por el ingeniero Luis Vélez, ayudante del director ejecutivo de ACT.

“Reconociendo la situación de los accesos para los residentes y comerciantes del área, las brigadas del contratista de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT); continúan trabajando en el proyecto de reparación de deslizamiento en la PR-129 de Hatillo en turnos de 24 horas, para adelantar lo más posible”, expresó el ingeniero en declaraciones escritas.

Vélez reiteró que “estamos utilizando excavadoras y equipo especializado, con las recomendaciones de un ingeniero geotécnico y geólogo”. “Actualmente, nos encontramos en la etapa de remoción del material que se está cortando de la montaña para estabilizar el talud. Si las condiciones del tiempo nos permiten continuar trabajando de manera ininterrumpida, debemos estar culminando en estos próximos días”, finalizó.