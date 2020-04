La Comisión de Derechos Civiles iniciará una investigación para evaluar si durante las intervenciones que han realizado agentes del orden público, y que han sido compartidos en vídeos en las redes sociales, se pudieran considerar violaciones a los derechos de los ciudadanos.

Los incidentes se han producido luego de las órdenes ejecutivas firmadas por la gobernadora Wanda Vázquez que imponen un toque de queda a la ciudadanía para prevenir el contagio del COVID -19.

“Puerto Rico no está exento de la pandemia y tampoco tiene otra solución a corto plazo que no sea el aislamiento social. Sin embargo, la emergencia que enfrenta el país por el coronavirus y las medidas decretadas por la gobernadora tienen que pensarse y ejecutarse dentro de los parámetros constitucionales y legales. Las intervenciones que han sido reseñadas sobre las acciones de algunos integrantes de la Policía son alarmantes”, subrayó Ever Padilla Ruiz, director del organismo gubernamental.

Padilla Ruiz, de igual manera, manifestó preocupación ante la alegada práctica de la Policía de incautar las tablillas de vehículos que se encuentran estacionados en centros comerciales por no estar autorizados a transitar ese día por las calles del país.

“Existen muchas interrogantes con todo esto y la Comisión quiere investigar para asegurarse de que todas las medidas, que de buena fe ha implementado la gobernadora, se articulen en un justo balance de nuestros derechos constitucionales”, indicó en declaraciones escritas.

Precisamente ayer transcendió un video donde un ciclista es arrestado por policías municipales de San Juan. En la grabación que circuló en las redes sociales se ve a los agentes amonestando al ciudadano, quien alega que iba al supermercado.

El sujeto sigue su camino mientras continúa increpando y uno de los agentes lo agarra fuertemente por la espalda y lo arresta.

Ante los hechos, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, ordenó al comisionado de la Policía Municipal, el coronel José Caldero, a realizar una investigación administrativa al entender que la intervención fue “indebida”.

Sin embargo, indicó que del vídeo no se desprende por qué se realizó la intervención.

“El hecho de que haya un toque de queda no pone en suspenso los derechos constitucionales y civiles”, dijo Cruz Soto en una entrevista en WKAQ.

"Nosotros tenemos que tratar a todos los ciudadanos iguales. No podemos orientar a un turista en la calle porque está en la playa y entonces intervenir sin orientar a otros ciudadanos porque está en bicicleta", añadió.

Primera Hora intentó obtener una reacción del coronel Caldero, pero al momento no ha sido posible.