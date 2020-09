Los comisionados electorales llegaron a un acuerdo sobre quién ocupará la vacante en la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y harían el anuncio a la 1 de la tarde hoy.

Igualmente, anunciarán el nombre de la persona que ocupará la presidencia alterna, un cargo que está vacante desde hace mucho tiempo.

Los comisionados electorales se encuentran reunidos desde esta mañana en la sede la CEE en Hato Rey.

El pasado sábado los comisionados entrevistaron a los primero cuatro candidatos que les sometió el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) en mayoría, Héctor Joaquín Sánchez y, ante la falta de consenso, el comisionado de la Palma se comprometió a traer hoy otros dos nominados a la mesa.

“El sábado los comisionados de todos los partidos tuvimos la oportunidad de entrevistar a los primeros cuatro candidatos. Fue un proceso muy productivo y estamos trabajando para poder tener con premura la designación de un presidente y presidente alterno”, dijo Sánchez a Primera Hora.

“Mañana (hoy) lunes los comisionados vamos a continuar las conversaciones y posiblemente atender dos nominaciones más. Todos estamos comprometidos en temprano esta semana tener una decisión en cuanto a llenar ambas vacantes y trabajar con prontitud para llevar a cabo una elección organizada el próximo 3 de noviembre”, expresó.

El sábado los comisionados evaluaron como candidatos a presidir la CEE a los jueces de primera instancia, Juan Carlos Negrón, Francisco Rosado Colomer, Oscar González Rivera y Eric Ronda del Toro.

“Estamos en la dirección de que para esta semana haya un nuevo presidente”, dijo por su parte, el comisionado del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier.

Tras la salida el pasado jueves del ahora ex presidente, Juan Ernesto Dávila, el comisionado popular dijo que los trabajos administrativos de la CEE no se han detenido. “La Comisión es un cuerpo administrativo, tiene vida propia, respira por sus pulmones y no necesita de un presidente para seguir operando. No hay ninguna justificación para sentir que los trabajos están estancados. La Comisión sigue trabajando”, sostuvo.

El comisionado pipiolo, Roberto Iván Aponte Berríos también calificó de positiva la reunión del sábado. “Tuvimos la oportunidad de entrevistar a los cuatro nominados y hay un ambiente entre todas las partes de llegar a un consenso para escoger al nuevo presidente”, expresó Aponte Berríos.

Dijo que no hay una fecha fijada para escoger al candidato, pero indicó que se espera que a principios de esta semana se logre concluir el proceso.

Asimismo, el comisionado del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín dijo este fin de semana que buscan “a un líder, a un hombre que trabaje en equipo”.