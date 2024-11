( The Associated Press )

La producción de huevos en Puerto Rico, aparentemente, sigue siendo insuficiente para el consumo local, situación que se agrava con la escasez del producto que viene de Estados Unidos.

Ciudadanos denunciaron en redes sociales que la docena de este alimento, rico en proteínas, roza los $10 en algunos supermercados. Mientras, que en otros varios comercios ya se hace difícil conseguirlo.

“Ayer fui a Selectos de Añasco y no habían… nunca me había pasado”, indicó un consumidor de la zona a Primera Hora.

El hombre, que prefirió mantener su nombre anónimo, explicó que le extrañó no conseguirlos, pues siempre habían estado disponibles en el Supermercados Selectos de Añasco, donde fue a buscarlos.

Ciudadanos subieron fotos a las redes sociales que evidencian el alto costo del producto en varios colmados en el área oeste del país. ( Captura )

Dennis Pérez, gerente del departamento de lácteos del establecimiento, explicó que confrontan problemas con el recibo del huevo americano, y que las pocas cajas que llegan, se las reparten entre los supermercados de la cadena.

“La demanda es tan grande que, de 100 cajas, nos entregan 20 para que por lo menos haya algo para los clientes. Se nos hace bien difícil tener el producto”, indicó Pérez al mencionar que el último precio de la docena del huevo proveniente de Estados Unidos era de $5.29 y el del país estaba a $4.69.

“El cliente pregunta cuál es la situación, pero es que no llegan. Por experiencia, en los meses de noviembre y diciembre, baja la producción, a lo que se suma el problema con las entregas”, añadió el gerente que describió el alimento como “un producto esencial”.

En redes sociales trascendió que, por ejemplo, en el Supermercado Mr. Special de San Germán el costo de la docena de huevos ascendía a casi $10. Sin embargo, Antonio Soto, comprador del departamento de lácteos de Supermercados Mr. Special no corresponde al producto tradicional.

“Hay una compañía que trae unos huevos que son especializados. Son los que están a $8 o $9 la docena. Ese tipo de huevo viene con unas especificaciones. Que si es alto en omega, tiene vitamina esto, que si tiene vitamina de lo otro. Y obviamente, eso es un valor añadido al costo de la docena de huevos. Hay gente que está dispuesto a pagar esa cantidad adicional por ese tipo de producto. No es la docena que se compra tradicionalmente”, explicó.

También coincidió con su colega que durante los meses de noviembre y diciembre, la producción de huevos disminuye y adelantó que se espera otro incremento en el precio del producto la semana próxima.

“Históricamente, cuando llegan los meses de noviembre y diciembre, el huevo tiende a escasear y a consecuencia de eso, los precios van a subir. Es una cuestión de oferta y demanda. Si tu buscas la docena de huevos de Puerto Rico, obviamente Puerto Rico no tiene la capacidad para satisfacer la demanda. Lo que sucede es que el huevo americano, regular, mediano, que es el que trae básicamente todo el mundo, está costando mucho más alto”, manifestó el gerencial, quien no quiso entrar en el detalle del precio actual en las góndolas. No obstante, dijo que el precio del huevo por caja podría aumentar unos $7 la semana que viene, aumento que obviamente se le pasará al consumidor al costo al detal.

Soto aclaró que en el caso de Mr. Special, que tiene 16 tiendas en Estados Unidos, esa empresa no compra huevos en Estados Unidos. “Nosotros no traemos huevos directo de Estados Unidos. Nosotros se lo compramos aquí a distribuidores, al mejor postor”.

Por último, aseguró que otro factor que incide en el precio de los huevos al detal, específicamente en noviembre y diciembre es que aumenta la demanda debido a la confección de postres navideños. “Históricamente, lo que es noviembre y diciembre, lo que son los flanes y los postres pues empiezan a hacerse mucho más flanes y mucho más postres y obviamente, necesitan huevo para ello y hay quien lo paga al precio que esté en los supermercados, porque necesitan hacer unos postres”.

Primera Hora, además, requirió esta mañana una reacción del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, por lo que se espera una respuesta.