A diario, más de 80 de familias del sector Corea en el barrio Quebrada Ceiba de Peñuelas tienen que decidir si lavan ropa o bajan los inodoros, pues el agua que reciben por el grifo viene cargada con bache, hojas o cualquier desecho que arrastre la corriente que baja del río a sus hogares.

Y cuando se disponen a cocinar o ingerir el preciado líquido deben acudir a cualquier establecimiento para comprarlo o viajar hasta la casa de algún familiar para llenar sus envases, pues allí nunca han tenido agua potable. A menos que cuenten con una cisterna para que al menos el ayuntamiento les lleve el agua en camiones cisterna dos veces por semana.

Sin embargo, son pocos los afortunados que cuentan con tanquecito en sus viviendas ya que el barrio está habitado, en su mayoría, por personas de escasos recursos económicos, adultos mayores, encamados, madres solteras, niños y personas con capacidades diferenciadas.

“Eso es una cosa bien terrible y más ahora en tiempos de pandemia en que la salubridad es completamente vital para tener salud. Se le han hecho pruebas y sale con bacterias y un montón de cosas porque no es potable. Es bien triste porque estamos viviendo en unos tiempos que es increíble pensar que algo así esté ocurriendo, de que a estas alturas haya una comunidad con este problema, pero, lamentablemente es así, esa es nuestra realidad y los residentes compran galones de agua porque esa agua no es potable”, confesó la líder comunitaria Jessica Vega Santiago.

“El agua llega directamente del río, no tiene ningún tipo de proceso. Cuando llueve, uno abre la pluma y lo que baja por ahí son hojas, tierra, bache y todo lo que encuentre por ahí. Estamos dispuestas a alzar la voz para que llegue el agua potable a nuestra comunidad. Aquí no sabemos si lavar la ropa o el bajar el inodoro… es bien terrible porque cuando llega el agua cruda quizás dices: “Eso nos da pa’ bajar el inodoro” y ni tan siquiera para eso porque los daña”, lamentó.

Vega Santiago, quien es maestra de profesión, sostuvo que la situación se recrudece en los hogares donde habitan personas de edad avanzada y otros que no cuentan con transportación propia para ir comprar el líquido embotellado que alivie su sed.

“Ahí hay personas mayores que nunca han tenido agua potable. Hay personas con diabetes, prótesis, encamados, en silla de ruedas, o sea es una situación bien alarmante. La mayoría no tiene cisterna, el agua que está disponible cuando sale por la pluma es bache, porque es agua cruda que viene directamente del río sin ningún tipo de proceso”, explicó.

A pesar de que esta comunidad ha sufrido en silencio por décadas, los vecinos decidieron dar a la luz pública el calvario que arrastran por generaciones y del cual se aprovechan los políticos de turno, pues la situación es conocida en el pueblo.

Por eso, en verano contaron su verdad a un medio televisivo a donde llegó el alcalde Gregory Gonsález Souchet y luego otros legisladores, que, desde entonces, se comprometieron a solucionar el problema. Pero, hasta ahora, no ha pasado nada.

“En agosto se personó el alcalde con una serie de senadores, entre estos, el presidente del Senado (José Luis Dalmau), visitaron una planta que está abandonada hace muchos años, porque la AAA tiene facilidades de tanques, pero aparecen que en1983 no pasaron inspección y nunca el servicio de la AAA se llegó a concretar, y ahora, el alcalde se ha personado, ha hecho gestiones y ha visitado, pero no sabemos cuán difícil es llevar el servicio a la comunidad porque la tubería está, las facilidades de tanque están”, cuestionó.

“En aquel momento nos dijeron que se podía resolver con $50 mil porque las facilidades están, que lo que había era que darle mantenimiento, quedaron en que iba a ir la EPA, el Departamento de Salud, pero hasta el momento no hemos visto nada. Hasta el momento, se ven visitas al área del tanque, pero suben, se tiran fotos y nos prometen, pero no nos han puesto al tanto, no sabemos nada. Se han hecho de la vista larga por muchísimos años porque la comunidad nunca ha tenido agua”, declaró.

Asimismo, denunció que se ha visto movimiento en la zona, pero llegan, se toman fotos y luego bajan en un silencio ensordecedor para aquellos que exigen una respuesta a sus necesidades.

“El alcalde llegó, habló, pero lamentablemente los hechos hablan más que las palabras. Como personas consientes, sabemos que esto es un proceso que no es abrir la pluma y ya, pero ya han pasado como seis meses y no nos han dicho nada. Como siempre, los políticos prometen, suben y luego se olvidan. Pero ellos no son los que se tienen que bañar con un cubito de agua, ellos no son los que tienen que ver a dónde van a lavar la ropa, no saben lo que es fregar cinco platos con un chorrito de agua”, detalló.

“Esta comunidad ha pasado por unos estragos bien terribles porque el agua es algo imprescindible para cualquier ser humano. La situación es bien precaria, aun para las personas que gozan de buena salud y de tener un carro y un trabajo. Pero hay personas que no tienen carro ni facilidades, ni cisternas y con familiares enfermos”, acotó.

Otro residente identificado como Reinaldo Robles, explicó parte del origen del problema que afecta la calidad de vida de estos peñolanos.

“En 1983 hicieron una inversión para hacer un acueducto para el barrio y nunca funcionó. La AAA no se quiso hacer cargo y lo cedió al municipio que lo que hizo fue tirar una tubería y la AAA se llevó todo lo que había allí. Lo que hay ahora es un corral de caballos y animales. Los tanques están marcados como de agua potable, pero eso tiene hasta heces fecales. Por la tubería lo que baja es el agua del rio y cuando llueve lo que baja es fango a las casas. Es el agua directa del rio a la tubería de acueductos que está abandonado, pero hay otro sector que se llama el Corozal que también cogen parte de esa agua.”, expuso el empleado del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

“Cuando uno abre el tanque de los ‘toilets’ lo que tiene es sedimento. Cuando llueve uno tiene que bañarse rápido porque lo que baja es fango. Yo busco agua a casa de mi mamá en el pueblo, tengo como seis canastas de cloro para fregar y comprar botellas de agua para tomar. Con la tierra que baja tapa las llaves y todo”, agregó.

Al igual que sus vecinos, Reinaldo compra a diario el agua que ingerirán en su casa, pero prefiere no llevar la cuenta para no mortificarse con el eterno problema.

“Ay muchacha, no sé decirte, porque si uno se pone a sacar cuenta… pero se gasta.

Ahora somos dos en casa, pero hay familias que tienen un montón de hijos y están sufriendo eso”, lamentó.

AAA confirma riesgo a la salud del agua recibida en el barrio Corea

La peligrosidad de consumir el agua que reciben los vecinos del sector Corea de Peñuelas quedó constatada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ya que no cumple con los estándares de calidad regulados por el Departamento de Salud.

Según la directora de la región sur de la AAA, Damaris Santini Martínez, la atención y mantenimiento de este acueducto comunitario es responsabilidad del ayuntamiento, pues el sistema no pertenece a la corporación pública.

Ante los riesgos a la salud que representa ingerir el agua de este sistema, la AAA realizó una reunión en octubre pasado con el alcalde de Peñuelas, la presidenta ejecutiva, Doriel Pagán y el secretario de Estado, Omar Marrero, quienes visitaron el barrio para inspeccionar la infraestructura existente.

“Le habíamos explicado al alcalde que en el 2008 se hizo un reporte preliminar de ingeniería estableciendo posibles alternativas, que se apreciaba la escasez en la fuente de abasto y se le orientó sobre los riesgos a la salud de las personas que consumen el agua de este sistema, que no cumple con los estándares de calidad regulados por el Departamento de Salud”, advirtió Santini Martínez.

“El departamento de infraestructura y el área operacional de Yauco solicitó una evaluación técnica al geólogo de la AAA para que identificara la viabilidad de la hinca de un pozo de prueba en la comunidad para poder en un futuro suplir el servicio a estos clientes. Este informe fue discutido con el personal de infraestructura y operacional que sugiere la hinca del pozo de prueba para el cual se evaluará si puede suplir la cantidad de agua necesaria para un servicio continuo”, agregó.

Igualmente, reveló que la AAA se encuentra en el proceso de someter la documentación requerida para una subasta a esos fines, pero el Gobierno Municipal se encargaría del diseño y construcción junto a AAFAF.

“De ser positiva la prueba, el municipio de Peñuelas se encargaría del diseño y y la AAA le brindaría el apoyo técnico y con los muestreos requeridos del Departamento de Salud. Para la realización del proyecto se realizaría con fondos combinados de ARPA y AAFAF. Nos reiteramos en continuar colaborando con el municipio en toda la gestión para que nuestra gente cuente con agua potable de calidad y segura”, resaltó.

“Es sumamente importante que los residentes comprendan que deben conectarse al servicio de la AAA y pagar por la facturación del servicio”, concluyó.