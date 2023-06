Vecinos del sector San Rafael, del barrio Esperanza en Arecibo denunciaron que desde hace cinco días no cuentan con el servicio de agua, justo en momentos en que el País enfrenta una vigilancia de calor extremo que se ha prolongado por las últimas dos semanas.

Juan Medina Rivera, residente del sector y quien ha presentado varias querellas en la oficina regional de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados(AAA) indicó que aproximadamente 70 hogares se encuentran sin el servicio, por lo que han tenido que recurrir al municipio de Arecibo para que envíe camiones cisternas para suplir la necesidad de la comunidad. Medina Rivera relató que el problema con el suministro de agua en la comunidad es una situación que lleva años, pero en las últimas semanas se ha agravado. Añadió que han radicado varias querellas en la AAA –la más reciente, con el número 62824274, el 15 de mayo- pero no han sido atendidas o han sido cerradas sin resolverse.

“Nosotros llevamos meses, yo creo que hasta años con éste problema del agua. Nosotros tenemos un pozo hincado aquí en el sector y ellos (la AAA) pusieron una bomba de relevo a mitad de la cuesta. Tú no puedes poner una bomba de relevo a mitad de una cuesta porque el agua llega suave (sin presión) y se quemaban las bombas. Entonces eliminaron esa bomba y dijeron que supuestamente iban a poner una bomba en el pozo para dar caballaje, y estaba subiendo el agua bien. Pero de la noche a la mañana cambiaron el sistema, le metieron agua para el sector Aibonito Arriba (de Hatillo) y le metieron agua para el sector La Mariposa, que eso es de Bayaney, Hatillo, y entonces nosotros quedamos alto y nos quitaron el agua, nos bajó el agua. Lo que a veces llega es un chorrito de agua como a las 11 de la noche, que es bien difícil coger agua, y hace como cuatro o cinco días que no llega nada, nada”.

Medina explicó que varios supervisores de la AAA han visitado la comunidad para verificar el asunto e incluso, él ha intentado reunirse con el director del área operacional de Arecibo, Joe Colón, pero no se ha resuelto el problema. “Se buscaban los salideros, los reparaban, volvía el problema y seguimos con ese problema todo el tiempo. Ahora mismo llevamos mas de ocho meses con el problema, que no tenemos agua constante. Lo que vienes es muy poca y a veces no viene. Se ha llamado, se ha hecho querellas. Yo me he vuelto loco haciendo querellas y no ha pasado nada”, dijo.

El abonado indicó que sospecha que el pozo en el sector no produce agua suficiente para atender la cantidad de abonados que dependen del mismo, por lo que cree que empleados de la AAA cierran las válvulas que le dan suministro de agua a su comunidad para poder brindarle agua a otros barrios. Pero como se trata de un sector bastante apartado –la comunidad queda justo antes de llegar al Observatorio de Arecibo- los trabajadores simplemente se olvidan de regresar y abrir o cerrar la válvula para reestablecer el servicio y no es hasta que el otro turno se percata que ese sector está sin agua, que envían a alguien a reabrir la válvula.

Medina añadió que aunque el municipio ha sido diligente en suministrar camiones cisternas cuando la comunidad lo ha solicitado, la maniobra para llevar camiones a la comunidad puede demorar horas debido a lo difícil que puede ser manejar un camión cargado con agua por la empinada carretera 625 que conduce hasta el Observatorio.

Primera Hora se comunicó con Joeric Medina, director auxiliar de Comunicaciones de la Región Norte de la AAA para obtener una reacción sobre este asunto.