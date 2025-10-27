La zona montañosa de la Isla se prepara para dar la bienvenida al Hotel Vista Alegre, en Barranquitas.

Como parte del plan de expansión de Hoteles Vista, Jaime Martínez, director del Operaciones de la cadena, anunció la apertura que deberá ocurrir en el 2026.

La inauguración, indicó, está pautada para el 28 de marzo y se extenderá durante 30 días.

La inversión asciende a $5.5 millones en su primera etapa y marca la incursión de la marca en la zona montañosa de la isla.

Los interesados podrán realizar su reservación a partir de este miércoles, 29 de octubre, desde las 10:00 a.m., llamando al (787) 856-0345 o al (787) 856-0946.

El nuevo hotel contará con 60 habitaciones en su primera fase y en una segunda incluirá villas familiares, entre otras amenidades.

Melanie Lopez y Jaime Martínez, directores de operaciones. ( Xavier Araújo )

Además, contarán con una bolera, heladería, cava de vinos y coffee shop. También ofrecerán actividades, como paseos a caballo y experiencias de ecoturismo, integrando el concepto de hospedaje con entretenimiento y naturaleza.

“Barranquitas representa una nueva etapa para Hoteles Vista. Apostamos por el turismo de la montaña y por diversificar la oferta. Esta propiedad será un centro de entretenimiento disponible para los huéspedes y visitantes. Los que allí se hospeden podrán descansar, disfrutar y conectar con la belleza natural del centro de la isla”, sostuvo el jefe de Operaciones.

La apertura generará entre 80 a 100 empleos directos y promoverá el desarrollo económico de la región central.

Durante el mes inaugural, se espera celebrar una amplia programación artística, que incluirá presentaciones de diversos grupos de música típica “destacando lo mejor de nuestras tradiciones”.

En cuanto al progreso de los trabajos de la nueva hospedería, que se encuentran en un 85%, la empresa detalló que ultiman detalles menores que completarán en los próximos meses.

“Ha sido un trabajo arduo, pero hemos transformado los espacios conservando la autenticidad de su estructura original recordando el hotel que fue en el pasado. Hace un año, anunciamos la colocación de la primera piedra y ya hoy estamos anunciando la fecha de apertura y el inicio de las reservaciones. Este hotel será un referente del entretenimiento y el ecoturismo en todo Puerto Rico”, afirmó Martínez.

“Con Vista Alegre buscamos atraer tanto a los locales como a los visitantes del exterior que desean conocer otra cara de Puerto Rico. Estamos convencidos de que el turismo de montaña tiene un enorme potencial y queremos ser parte de ese crecimiento”, dijo el portavoz de la cadena hotelera.

Las hospederías Vista Bahía en Salinas, Vista Verde en Yauco y Vista Azul en Aguadilla pertenecen a la cadena.

Invitan a la diáspora a venir en Navidad

La red hotelera 100% puertorriqueña presentó su nueva campaña, De vuelta a casa, en la que invita a la diáspora boricua a regresar a la isla y disfrutar de la época navideña.

“Queremos que vuelvan a celebrar las navidades en su tierra, que se reencuentren con sus raíces y vivan la experiencia de nuestras tradiciones. Puerto Rico es su casa, y en Hoteles Vista encontrarán un espacio que también lo es”, indicó Martínez, al explicar que este proyecto busca conectar emocionalmente con los puertorriqueños que viven fuera de la isla.

La campaña incluye descuentos exclusivos para la diáspora y cuenta con un cortometraje que relata la historia de una mujer que, tras 20 años fuera, regresa a la isla a pasar las fiestas con su familia. Martínez destacó que también esperan una buena respuesta del público local.

“Esta iniciativa está pensada para todos. Queremos que tanto los que regresan como los que viven aquí disfruten de una temporada navideña especial, llena de actividades y atenciones. En el caso de las estadías con reservaciones de 5 días estaremos otorgando un descuento de 15%”, mencionó.

El director de Operaciones señaló que este esfuerzo de la cadena es el resultado del entusiasmo en el turismo puertorriqueño provocado por la residencia artística de Bad Bunny, celebración que logró traer a la isla a miles de turistas de distintas partes del mundo.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando el mundo nos está mirando. Hay que seguir impulsando proyectos que continúen atrayendo al turista tanto local como del extranjero y por eso desarrollamos este esfuerzo que sabemos emocionará a muchos”, puntualizó.