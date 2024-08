Barranquitas. Para el alcalde Elliot Colón Blanco, esas oportunidades de empleo y desarrollo económico que reclaman los barranquiteños están encaminadas.

Según anunció, en su municipio “está por abrir la mayor productora de lechuga de nivel del Caribe, que se llama Campo Caribe, si no me equivoco. Eso va a generar sobre 70 a 80 empleos en Barranquitas. Y, estamos trabajando, ya está adelantado el proceso para poder reabrir lo que en algún momento fue el Hotel Barranquitas. La información que tenemos es que eso nos puede crear 80 a 100 empleos adicionales, que son buenísimos, y otros proyectos que estamos encaminando para que los jóvenes y los adultos que no tengan empleo puedan adquirir este empleo en Barranquitas”.

Colón Blanco habló con entusiasmo el desarrollo del hotel, ya que dijo atraerá turistas que aumentarían la actividad económica de los comerciantes establecidos en la zona.

Según explicó, el abandonado centro turístico es propiedad del Departamento del Trabajo. Dijo que ya alcanzó un acuerdo de usufructo con la agencia para poder hacerse cargo de su desarrollo y el municipio recibió propuestas de inversionistas hasta el 7 de agosto.

Estas son las condiciones actuales del Hotel Barranquitas. ( Frances Rosario )

“Nos han presentado distintas ideas para realizar un hotel en esa área. Estamos muy optimistas para poder lograrlo”, señaló, al establecer que el acuerdo que se establezca con el desarrollador incluirá el requisito de que la contratación principal de empleados tenga que ser de residentes de Barranquitas.

El alcalde reconoció, de paso, que con esta propuesta turística deben acompañarse de mayores atractivos y actividades turísticas. Mencionó, con un “no descartamos”, establecer acuerdos con el Fideicomiso de Conservación para desarrollar instalaciones que hagan más atractivo la zona del Cañón de San Cristóbal.

Otro proyecto importante que destacó está relacionado a la reconstrucción del Mirador de Barranquitas, afectado tras el paso del huracán María (2017). Comentó que el proyecto está incluido en las mejoras que se realizarán con fondos de la Agencia federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés).

De inmediato, pasó a exponer que, como alcalde, este es el “reto principal” que enfrentas su municipio, encaminar las obras de FEMA. Señaló que los contratistas llegan con propuestas que cuestan mucho más que lo que se calculó tras el paso del huracán y han tenido que volver someter los proyectos a ver si consiguen más fondos.

Alegó, además, que la Autoridad de Carreteras y Transportación le ha anticipado el comienzo de la reconstrucción de vías afectadas por derrumbes desde los tiempos del huracán María.

Por otro lado, el alcalde señaló que han atendido la necesidad de empleo de los jóvenes bajo el programa Conexión Laboral. Contó que con el mismo se han contratado 100 jóvenes hasta diciembre próximo. Exaltó que también cuentan para esta población con muchas actividades deportivas.

El próximo 5 de noviembre, el novoprogresista Colón Blanco se enfrentará en las urnas al popular Pablo D. Ortiz Feliciano y a Edna Iris Meléndez Berríos, del Partido Independentista Puertorriqueño.