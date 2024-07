Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Camuy. A cuatro meses para la celebración de las elecciones generales, los problemas con el recogido de basura en la Ciudad Romántica, las constantes interrupciones en el suministro de agua y la condición de las carreteras, principalmente en el casco urbano del municipio costero, parecen ocupar un lugar prominente en la mente de los camuyanos.

Por lo menos así lo manifestaron varios residentes durante una visita reciente que hizo Primera Hora a ese pueblo del noroeste de la Isla, durante la que se pudieron constatar algunas de esas situaciones.

Diana Arroyo explicó que las interrupciones en el suministro del agua son de tal grado que, en algún momento, la administración municipal repartió cisternas entre algunos residentes para ayudarlos a atender el problema. Añadió que se trata de una situación histórica en Camuy.

“Lo del agua, eso ha pasado hace muchísimo tiempo. Se trata de trabajar, pero sigue. Por lo menos en muchos barrios, el flujo de agua es menos, disminuye, a veces no hay por días”, relató la joven.

El constante cierre de carreteras debido a trabajos de construcción que se realizan en diferentes partes del municipio, preocupa a los camuyanos, ya que altera su rutina diaria. ( Francisco Quiñones Maldonado )

Añadió que, aunque en su caso cuenta con una cisterna en su hogar, la falta de agua complica la rutina diaria de las personas que tienen que trabajar fuera o cuidar de niños o adultos mayores, y se ven obligados a tener que dedicar tiempo del día a conseguir el líquido o comprarlo para atender sus necesidades.

Dijo estar consciente que no es una situación que esté bajo el control del municipio, pero sostuvo que debería hacerse algo al respecto.

“Yo diría que, básicamente, las tuberías tienen que ser mejoradas, porque eso lleva más de 30 años, así que pienso que Acueductos tiene que volver a reformar todo eso nuevamente”, reiteró.

Edgar Ramos, residente de Camuy ( Francisco Quiñones )

Edgar Ramos, de 50 años y quien es contratista, por su parte, destacó el mal estado en que se encuentran las carreteras, principalmente en el casco urbano del pueblo, debido a los diversos proyectos que se realizan, principalmente con la tubería sanitaria, y la necesidad de que se atienda el asunto con celeridad y precisión, ya que no es la primera vez que las vías se ven afectadas debido a los problemas de las tuberías sanitarias.

“Creo que el pueblo ha progresado en una manera, verdaderamente, de poner las cosas bonitas, pero hay otras cosas que no se están trabajando. Hay otras cosas que no se están trabajando muy bien. Veo malas planificaciones en ciertos aspectos”, comentó, en referencia al desarrollo de múltiples proyectos al mismo tiempo.

“Ese pueblo, ahora mismo, ahí la entrada, eso está horrible. Subir para mi barrio eso es una odisea. Las carreteras están horribles, más en el casco urbano del pueblo”, manifestó.

Añadió que, aunque tiene claro que la situación deben atenderla, “porque tiene que ver con la tubería del pueblo, ya eso lo han abierto varias veces y vuelve a lo mismo. Como que no se está resolviendo eso de una sola vez para que no siga el problema. O sea, que eso de las calles tiene que ver con el agua. Entonces veo bien poco personal trabajando con esa compañía. No lo digo yo, lo dicen muchos colegas míos también. Incluso, veo también cosas positivas del pueblo, que veo más turismo, veo gente nueva. Hay muchas situaciones. Dicen que para (el barrio) Yeguada se va mucho el agua… Sé de muchos barrios que están pasando por eso y son cositas. Tú puedes traer turistas, y eso está bien para la economía, las necesidades básicas son más importantes. Porque ya esto es un país de viejos. Esto es un país de gente mayor. Entonces ahí está el detalle”, sostuvo Ramos, quien atribuyó el problema de coordinación y comunicación a la multiplicidad de proyectos y a que, en su mayoría, quienes realizan los mismos, son empresas privadas.

Primera Hora recorrió el casco urbano del pueblo, la avenida Muñoz Rivera y la carretera PR-119, que son algunas de las vías en las que se realizan los trabajos en la tubería sanitaria, y pudo constatar las complicaciones que enfrentan los conductores para trasladarse de un lugar a otro.

“Hay mucha gente que está molesta, el comercio también se está viendo afectado y eso todavía (el proyecto) no ha empezado bien”, agregó Ramos.

Raúl Morales, residente de Camuy ( Francisco Quiñones )

El lente de este diario también captó la acumulación de basura sin recoger en las calles del casco urbano de Camuy, situación que también fue traída a la atención de este medio por Raúl Morales Carrión, de 64 años y jardinero de profesión.

Dijo que la problemática se debe a que el personal de la compañía que se encarga de esta labor “la recogen cuando quieren y cuando ellos creen. Hay un lío con eso ahí”.

Añadió que, a su entender, a la empresa que tenía a cargo ese servicio, se le canceló el contrato debido a que, además, tenía problemas con los equipos.

“El alcalde (Gabriel Hernández Rodríguez) está haciendo gestiones para conseguir a otras personas”, comentó Morales Carrión, quien también se quejó de la proliferación de animales realengos en la ciudad.