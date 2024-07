Ceiba. La paciencia se agota para algunos residentes de la “Ciudad del Marlín” que llevan tiempo reclamando que gobiernos municipales y estatales atiendan situaciones que afectan a sus comunidades y que van desde inundaciones urbanas por falta de limpieza en la zona, hasta la incertidumbre por saber cuándo culminarán trabajos de reconstrucción que se han extendido por más de un año y que ponen en jaque la actividad comercial y la paz comunitaria de algunos ceibeños.

Las preocupaciones expuestas por algunos vecinos de Ceiba son parte de una encuesta informal que realizó este diario con el propósito de conocer los problemas que aquejan a los municipios y cuáles posibles soluciones proponen los ciudadanos, de cara a las elecciones generales del 5 de noviembre.

PUBLICIDAD

Entre los entrevistados se destacó doña Lucy García, de 68 años y vecina de la urbanización Las Vegas, donde hace “años” confrontan una situación de inundaciones a causa del mal manejo de mantenimiento a una quebrada cercana (Quebrada Ceiba, en la PR-3). Pero, según la señora, la situación ha empeorado hace más de un año debido a unas construcciones que se realizan cercanas a la comunidad y que asegura “tapan las tuberías”.

Doña Lucy García ( Bárbara J. Figueroa Rosa )

“Esto es un problema de décadas. Hace 23 años nosotros perdimos todo, absolutamente todo en mi casa, porque la calle se inundó y ese lodo que sale de la quebrada llegó hasta los hogares. Una cosa horrible. En aquel momento, el alcalde que estaba hizo unos trabajos que solucionaron un tiempo, pero luego volvimos a lo mismo. Tan reciente como en mayo todo se volvió a inundar y puedes buscar en las redes sociales para que veas, porque nosotros lo documentamos”, sostuvo doña Lucy al agregar que cada vez que llueve se le “trepan los nervios” pensando que pudiera ocurrir una emergencia.

Inundaciones comunidad Las Vegas, Ceiba. ( Bárbara J. Figueroa Rosa )

Dispuso que como medida cautelar hizo unos desagües dentro de su casa, pero no es suficiente. Además, acotó que los vecinos han buscado ayuda en la alcaldía, pero les informan que la situación debe ser atendida por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“Honestamente, esto necesita un dragado. Hay que presionar a Recursos Naturales para que otorgue esos permisos. No se puede dejar que pase más tiempo, porque esto es una pesadilla. El mismo alcalde (Samuel “Sammy” Rivera) ha venido por ahí y lo ha visto. De hecho, cuando tuvimos la última inundación en mayo tuvo que llamar a los bomberos para que nos ayudaran a limpiar todo ese barro”, insistió.

PUBLICIDAD

Hasta el hastío está también el comerciante Edwin Seiyott, propietario del Seiyott Salon, un centro de estilismo que redujo su personal en el último año debido a la clientela que ha perdido el negocio a causa de los problemas ocasionados, precisamente, por la construcción del puente que pasa sobre la Quebrada Ceiba en la PR-3.

Según el hombre, por 16 meses se ha impedido el acceso principal a la zona urbana afectando la dinámica de venta de los negocios del área donde, incluso, algunos han cerrado.

Edwin Seiyott ( Bárbara J. Figueroa Rosa )

“Ha sido un abuso y una terquedad en la que se ha dejado ver la incapacidad del alcalde para atender este asunto ante el dominio del gobierno central. Y es que, para empezar, esa construcción estuvo de más. Es cierto que para el huracán María se metió el río y tumbó la verja de una iglesia, pero lo conveniente era canalizar, no era tumbar el puente y rehacerlo. Eso ha sido un chanchullo que le ha hecho daño a los comercios. Yo tenía seis empleados y ahora tengo dos, porque los clientes no llegan. Mis clientes llegaban ‘walk-in’ pero, bendito, si ahora pasan 10 a 14 carros en una hora es mucho y esto era una avenida bien concurrida”, puntualizó sobre la avenida Lauro Piñero.

Sostuvo que, a pesar de que el alcalde otorgó $1,500 a los comerciantes, ese dinero no es suficiente, pues esa cantidad o más se paga en servicios de luz y agua. Agregó que el asunto se ha vuelto “insostenible” al extremo que una panadería cerca de lugar quebró y otros establecimientos han visto reducidas sus ganancias.

PUBLICIDAD

Dijo que la única solución que ve al problema es “que el pueblo entero se ponga en pie y haga una manifestación, porque hablar con el alcalde no funciona”. Además, ha impulsado la idea de crear una Asociación de Comerciantes de la zona, pero requiere apoyo de los dueños de negocio.

Por su parte, el ciudadano Gino Bunn, vecino del sector El Corcho, en la zona rural de las parcelas Aguas Claras, pidió ayuda para que alguien del gobierno, “sea quien sea”, le ayude a realizar una zanja detrás de su casita ubicada en la calle Las Margaritas, pues cada vez que llueve se le inunda el hogar.

“El agua que baja por la montaña se mete por la cocina y me inunda todo. He pedido ayuda para que vayan con un ‘digger’ y me resuelvan esto, pero siempre me dicen que la máquina está dañada. Ya no les creo. Y mi miedo es que estamos en época de huracán. Bendito, yo no pido más nada”, urgió el hombre que vive solo, pues -a causa de las concurridas emergencias-, su mamá tuvo que ser relocalizada en un hogar y, posteriormente, se fue a vivir con un familiar.

“Cada vez que llueve se me mete hasta la tierra dentro de la casa”, dijo mostrando a este diario fotos que tomó con su celular y que evidencian las filtraciones de lodo en su hogar.

Actualmente, los candidatos a la alcaldía de Ceiba son el incumbente Samuel “Sammy” Rivera por el Partido Nuevo Progresista; Julio Arias por el Partido Popular Democrático; Carlos Pino Pagán por el Partido Independentista Puertorriqueño y Sonia Rivera Rosado por el Proyecto Dignidad.

Sobre Ceiba:

El municipio tiene una población de 10,843 habitantes.

Tercera edad: El 26.9% de la población son personas de 65 años o más.

La tasa de desempleo es de 7.1%

El 41.8% de los residentes de Ceiba viven bajo nivel de pobreza.

Fuente: Quickfacts Censo, Departamento de Trabajo