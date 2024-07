Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Patillas. Es un problema constante y que amenaza, con cada lluvia o temporal, dejar a sus residentes incomunicados.

Se trata del acceso al sector Marín, en el costero pueblo de Patillas que acoge a 15,985 boricuas, acorde a las cifras provistas por el Buró del Censo de los Estados Unidos.

Los residentes que conversaron con Primera Hora señalaron que lo que apremia es la reparación del puente del vado del río que conduce a la comunidad, el cual continuamente queda inundado cuando el cuerpo de agua se sale de su cauce, aislando a sus residentes.

“Yo soy de Marín. El puente está destruido y no hacen na’ por nosotros. Nos tienen atajao’s siempre. Eso está grave”, comentó la patillense Marta Rodríguez, quien repitió que es un problema “de años, de años, de años” y que han quedado relegados “un montón de veces”.

En múltiples ocasiones se ha reportado cuán peligroso y amenazante a la vida es que se queden incomunicados los residentes de este sector. Así fue para un paciente de diálisis que no podía recibir sus tratamientos tras los derrumbes que se generaron por el paso del huracán Fiona en 2022.

Rodríguez, por su parte, rememoró cuando una madre iba a dar luz y tuvo que ser retirada del área en un “digger”.

Amparo Rodríguez Huertas ( Sara R. Marrero Cabán )

El asunto es tan presente, que Rodríguez, así como su compueblana Amparo Rodríguez Huertas, sostuvieron que es un tema que muchos políticos aspirantes a ocupar puestos de liderato en el pueblo utilizan como promesa en resolver, con tal de asegurar la buena voluntad de los electores. Esto, indicaron ambas, está ocurriendo nuevamente de cara a los comicios generales que se celebrarán en noviembre.

“Mira que se han buscado soluciones. Todos dicen que nos van a ayudar, pero no nos ayudan na’”, lamentó Marta.

“Van y van y van y más en este tiempo de elecciones, (pero no hacen nada)”, convino Rodríguez Huertas.

Además de impedir el acceso, Marta señaló que, cada vez que se inunda el puente, deja daños a la carretera, agravando aún más las condiciones de las vías.

“Le pasa el agua por encima y hace huecos por ahí”, señaló.

“La carretera. Eso está fatal”, coincidió Rodríguez Huertas.

Precisamente en Marín, los residentes tienen que resolvérselas cada vez que el servicio de energía eléctrica se interrumpe. Cuando dialogaron con este medio, ya habían pasado dos días sin el servicio.

“Llevamos dos días sin luz. Se me dañó todo (los alimentos de la nevera). El piso está lleno de agua, porque (toda la comida) se descongeló”, apuntó Rodríguez Huertas, quien reiteró que “la luz está fatal”.

“Dos días la semana pasada, dos días esta semana. La luz llegó ahorita a las 12:00 desde ayer por la mañana”, continuó.

“Lo más importante es la luz, la energía eléctrica. Cuando se va la luz se tranca to’”, opinó, por su parte, otro residente patillense, Freddy Hernández.

Freddy Hernández ( Sara R. Marrero Cabán )

Pero, más allá de los problemas que enfrentan los residentes de los barrios en el sector Marín, existen otras situaciones en el municipio, imposibilitando también su crecimiento económico.

Una patillense, quien habló con este diario bajo la condición de anonimato, señaló que en el municipio urgen más empleos para así retener a su gente para que aporten al desarrollo económico, máxime ciudadanos como ella, quienes no cuentan con transportación propia.

La situación de edificios abandonados también afecta a Patillas. ( Sara R. Marrero Cabán )

“Que haya más empleo aquí para que uno no tenga que salir de su pueblo para (trabajar) en otro. En mi caso, yo no tengo carro. Necesito trabajo aquí en mi pueblo y no lo consigo”, acotó.

Según la fémina, adjudicó su situación precaria también a presunto discrimen laboral que dijo que ha sufrido. Mencionó que, debido a su edad, composición corporal y las canas que han empezado a aclarar su cabellera negra, es juzgada e ignorada para llenar vacantes de los pocos empleos disponibles.

“No lo consigo (empleo) y, si lo consigo, me miran y, como tengo canas, soy viejita, estoy sobrepeso, no me cogen. No ha mejorado. Encuentro que no ha mejorado”, adujo al también mencionar que un asunto por resolver en su pueblo es que se “arreglaran o regalaran los edificios que están abandonados”, pues “eso se ve feo para un pueblo”.

Los comentarios de la mujer surgen pese a que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos reportara en su informe más reciente “Estadísticas de desempleo por municipios” publicado en julio que, para mayo de este año, la fuerza trabajadora en Patillas suma a 4,031 personas, superando por 162 la cantidad de trabajadores reportados para el mismo mes del 2023, cuando se determinó que había 3,869 personas empleadas.

Asimismo, la tasa de desempleo disminuyó de 11.0 en mayo de 2023 a 9.5 en el 2024, pues se registraron 425 personas sin empleo a diferencia a las 479 el año pasado.

