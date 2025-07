Fajardo. Los aranceles que impuso el presidente estadounidense Donald Trump a países como China y República Dominicana han generado un aumento en el precio de la miel boricua.

El promedio del aumento que se habla en este sector es que este dulce manjar preparado por las abejas ha dado pasos para incrementar de $25 el litro a $35 y $40 el litro, informó el Hermes Conde, director e instructor de la Escuela de Apicultura del Este.

El problema que presenta la industria local es que las cajas, los cuadros y las ceras que utilizan para mantener las abejas y conseguir su producción de miel no los hacen en Puerto Rico. Estos se consiguen principalmente en China. Mientras, cajas de cartón, botellas de cristal y otros artículos para guardar el producto también se importan, principalmente desde República Dominicana, ya que se les permite comprar por baja cantidad, mientras en la Isla sólo se venden por mayor número de unidades.

Erasmo Ramos, propietario de miel Del Colmenar, alegó ser uno de los últimos que aumentó los precios de su miel. El paso lo dio a principios de junio. Fue de un 10%.

Dijo que lo hizo, porque “es lo que me está cobrando a mí el gobierno federal. Yo importo caja, frasco, tapa, todo lo que uso para echar (empacar) la miel. Inclusive como te dije, yo importo miel también, porque con la que hay aquí no me da para atender la demanda”, señaló el apicultor, quien también trae miel de la República Dominicana.

Para organizaciones no lucrativas, como la Escuela de Apicultura del Este, estos aumentos en aranceles han representado que se queden sin equipo para ir a remover los panales de abejas que le son solicitados por el municipio de Fajardo o pueblos cercanos.

La situación es tal que Conde señaló que ha tenido que dedicar tiempo a la construcción de las cajas que se utilizan para poner las abejas. Indicó que el municipio también envía personal para colaborar en esta construcción, ya que la organización está a cargo de darle servicio a los fajardeños.

“Mira esto, eran $150 pesos por la caja y con los nuevos aranceles ahora nos salen casi $180 traer una caja para nosotros meter las colmenas”, subrayó Conde.

Comentó que las cajas pequeñas estaban a $60 y ahora salen a $85. Mientras, las ceras que necesitan para que las abejas se peguen y comiencen su producción aumentaron de $1.25 a $3.75. Conde dijo que cada caja necesita, al menos, 10 de estas ceras.

Otra situación que enfrentan es que desde que se impusieron los aranceles también han añadido costos de envío (‘shipping’) a los Estados Unidos. Dijo que antes no pagaban.

“El problema es que casi todo lo que se produce de abejas es (proviene) de China, entiendes. Y ese conflicto entre Estados Unidos y China va a traer que, si el gobierno de aquí no se pone los pies y dice ‘mira, vamos a construir mil cajas y vamos a dárselo a los rescatistas’, no vamos a poder”, aceptó.

Durante esta administración no se han repartido cajas en las que se mantienen las colmenas. Conde denunció que bajo la pasada administración se repartieron unas 1,000, pero no les entregaron nada a la Escuela de Apicultura del Este.

Otra situación relacionada a los precios y más allá del costo de la miel que mencionó Conde es que todos estos incrementos en los productos harán que se aumente también el precio de los rescates de colmenas que realizan los apicultores en los hogares y escuelas. Promedió que estos costos aumentarían de $300 a $350.

Estos llamados rescates los pagan los ciudadanos cuando tienen “problemas” de abejas en sus hogares.

De hecho, Puerto Rico está en esta temporada en que estos insectos buscan ese nuevo hogar. Es entre los meses de marzo hasta mediados de septiembre, dijo Ramos.

Para solucionar este problema de abejas, la persona debe llamar a Manejo de Emergencias municipal o a la Asociación de Apicultores para conseguir un experto que le ayude en la remoción de las abejas. No se recomendó intervenir con ellas con algún químico o simplemente agua, ya que pueden atacar a la persona y causarle la muerte.