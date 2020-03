La llegada del coronavirus a la Isla, el aumento diario de casos positivos y el encierro de las familias en sus hogares, sin duda ha generado ansiedad y ha disparado las visitas de pacientes a los dispensarios de cannabis medicinal en busca de alternativas para controlarla.

José Vázquez, presidente de los dispensarios Frontiers Medical Cannabis & Wellness Center, ubicados en varios puntos en la Isla, asegura que aunque las personas continúan buscando sus productos para diferentes condiciones, ha sido la ansiedad la que ha provocado un mayor número de ventas. El incremento, a su juicio, no es de ahora, sino desde enero con la situación que provocaron los terremotos.

“Diría que ha aumentado el volumen (de ventas), por la misma ansiedad que tienen las personas por la situación que estamos pasando. Te diría que sí, que el volumen ha aumentado por lo menos un 20%”, aseguró.

“Los pacientes que más hemos estado recibiendo son pacientes con ansiedad, dolor crónico, mucho paciente con artritis, cáncer, que tienen unas dolencias crónicas bastante fuertes y que necesitan medicamentos fuertes para atenderlos”, añadió.

En los sus cuatro dispensarios localizados en Humacao, Caguas, Carolina y Guaynabo, Vázquez recibe diariamente 120 pacientes en cada uno, aunque puede variar por clínica.

“Hay días que es más movido que otro, pero en promedio es más o menos eso”, apuntó.

En tanto, aseguró que aunque se ha visto un incremento en los pedidos de los pacientes, esto no ha aumentado las ganancias, porque las personas optan por productos más económicos.

“Es interesante porque, aunque ha aumentado el volumen de pacientes…, las personas tienen menos dinero disponible. En la medida que llevan dos semanas en la crisis, estamos viendo que las cantidades que las personas compran son menores y los productos de menor precios”, dijo.

“Se está sintiendo ya en las ventas que la gente tiene menos dinero disponible para los medicamentos”, añadió.

En ese sentido, Vázquez manifestó que han tenido que desarrollar estrategias más creativas para mantenerse, como es el caso de la creación de paquetes. Asegura que las personas optan por productos más económicos, como la flor y los comestibles, contario a otros productos que quizás utilizaba, pero que son más costosos, como los aceites y tinturas.

“Nosotros hemos tenido que ponernos bien creativos, dando ofertas y descuentos para ayudar a que las personas puedan seguir teniendo su tratamiento, porque estas personas necesitan sus medicamentos”, apuntó.

Atentos para prevenir contagios

Vázquez aseguró que en las diferentes clínicas han tomados las debidas medidas higiénicas para atender a los pacientes y evitar futuros contagios con el COVID-19.

“Los dispensarios estamos tomando todas las medidas de salubridad que tenemos recomendadas por el Departamento de Salud. No se está dejando entrar al dispensario más de tres personas a la vez. Estas personas son sentadas, al menos, unos seis pies una de la otra. Cuando llegan al dispensario, luego de registrarse, se les está poniendo el ‘hand sanitizer’ para evitar contaminar las áreas comunes. Todos los empleados usan mascarillas todo el tiempo, y las cambian cada mediodía, por lo menos. Los guantes los tienen que cambiar por lo menos cada media hora y no se puede atender a nadie si el empleado no tiene mascarilla y los guantes”, indicó.

Explicó que además los dispensarios tienen disponible el servicio de “pick up”, donde el paciente puede hacer sus pedidos por internet y luego solo pasar a recogerlos, sin tener que sentarse a esperar a ser atendido.

“Se está haciendo mucho ‘pick up’, esa es otra cosa que estamos promoviendo bastante, porque de esa manera la persona hace la orden con antelación y cuando llegan al dispensario es muy poco tiempo el que estás aquí en el dispensario, solamente paga y recibes el medicamento y te marchas”, apuntó.

“Nosotros tenemos un sistema de pedidos bastante eficiente. Los pacientes llaman, hacen su orden, tenemos una página para ordenar donde están todos los productos, las diferentes características de cada producto, los precios y la persona puede entrar, ver todo el menú y ahí mismo puede hacer su orden también”, detalló.

La página desde donde los pacientes de cannabis medicinal pueden hacer sus pedidos es weedmaps.com. De igual manera puede hacerlo a través del teléfono al 787-719-7848.

Ángel Isono, gerente de Alternative Therapy, dispensario de cannabis medicinal, en Caguas, por su parte, indicó que las ventas se han mantenido y que han llegado nuevos pacientes.

“Han subido un poco (las ventas). Ha llegado mucho paciente nuevo del área”, dijo.

Isono coincidió con Vázquez al establecer en que la mayoría de los pacientes que continúan llegando a los dispensarios son los que presentan ansiedad o dolor crónico.

“Se les nota a los pacientes (la ansiedad), algunos los reflejan de cierta manera, pero se nota que está pasando algo, que están preocupados, se nota en muchos aspectos”, apuntó.

Aseguró que lo más que se vende es la flor, “eso no ha cambiado”.

“Los productos que son para dormir son los más que están buscando. La gente quiere estar durmiendo en sus casas, tirados, porque en estos días han buscado mucho la flor para dormir. Claro, si estás durmiendo, baja la ansiedad, calman otras cosas, además que son mejores para aliviar el dolor”, indicó.

Otro producto que aseguró que se vende mucho en los dispensarios son los “gummies”. Los productos, según Isono, actualmente son despachados por pedidos, ya sea por la aplicación del dispesario, Alternative Therapy, o por teléfono. De esta manera, evitan las reuniones de clientes en las instalaciones. La persona llega, recoge su pedido y se va.

Suplidora de dispensario duplica las ventas

Marni Meistrell, cofundadora de Tropizen, una de las principales empresas locales de cultivo y manufactura de cannabis, aseguró que las ventas en marzo se han duplicado.

“Las ventas de este mes se han convertido en las mayores desde que la compañía comenzó a operar. Hemos experimentado un incremento de 100% en las ventas brutas en comparación con el mes anterior, o sea que se ha duplicado”, dijo.

Meistrell adjudicó el aumento al temor de las personas a que pudieran quedarse sin sus medicamentos durante la emergencia por el coronavirus.

“Ciertamente, los consumidores están buscando alternativas más costo efectivas porque la gente no está devengando lo que estaba devengando antes. Están maximizando sus ingresos. Relacionado con eso, los comestibles es una de las categorías que está experimentando más demanda con un precio más accesible. Mucho de lo que están buscando (productos) es para relajarse, despejarse la mente de lo que está sucediendo”, sostuvo.

Dijo que primordialmente es la ansiedad la que ha provocado estas compras, así como el aumento de un 25% en la producción. Para cumplir con la demanda, la compañía la pasada semana reclutó personal y la próxima semana buscará nuevas personas para producción. No obstante, la falta de ciertos insumos de producción ha obstaculizado que se aumente más la producción.

Entre el catálogo de productos que produce la compañía establecida en Canóvanas, está la línea de aceites concentrados de cannabis, denominados Mamasi, desarrollada para ayudar en el manejo del dolor crónico, desorden de ansiedad, insomnio e inflamación, medicamento en barra de aplicación tópica para el dolor, así como comestibles, como el pique con infusión de cannabis, “gummies”, pilones y barras de energía.