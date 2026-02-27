Hace poco más de un mes, un adolescente sufrió un percance de salud mientras practicaba futbol en el complejo deportivo de Hatillo. El menor fue conducido a una sala de emergencia donde se certificó la muerte.

El incidente afectó no tan solo a sus familiares, sino también a su entrenador, amigos y compañeros de escuela. Fue Zorimar Betancourt y la Fundación Stefano quienes asistieron a los afectados en el proceso de asimilar esta pérdida.

“Ahí tuvimos que ir a la escuela. Se le dio un taller a todos los estudiantes, dese tercer grado a cuarto año. Un espacio de sanación a ellos y a sus maestros”, recordó Betancourt. Posteriormente, un equipo de la Fundación se encargó de la difícil tarea de coordinar un encuentro entre el entrenador del niño -quien le brindó los primeros auxilios cuando ocurrió la situación- y sus padres, para que estos pudieran conocer de primera mano lo ocurrido y ayudar, tanto a los padres como al entrenador, en su proceso de duelo.

Desde que la Fundación Stefano abrió sus puertas en diciembre del 2012, casi a diario viven escenas como estas. “En Puerto Rico todos los días matan a alguien. Por eso es que es tan importante poder ofrecer estos servicios que son psicología, tanatología y trabajo social. Y todos los servicios son gratuitos y se ofrecen desde la casa de Cupey, pero también tenemos oficina en Camuy, Ponce y Fajardo”, explicó Betancourt, quien vivió esa trágica experiencia hace más de una década.

“A mi me mataron a mi hijo y fueron esos los servicios que yo necesitaba para poder echar hacia adelante después de esa perdida”, recordó. “Cuando estas cosas pasan, este tipo de situaciones, uno no piensa bien, uno no se acuerda de nada. Yo se que a mi me mandaron a un señor a estar conmigo, que él me dijo ‘yo puedo caminar contigo, yo puedo correr contigo, yo puedo hacer lo que tu quieras para poderte ayudar a procesar todo eso. Pero en ese momento yo lo que decía era ‘mira, yo quiero aprender a usar una pistola para poder tirar en un range (campo de tiro) y usarla si algo le pasaba a mi o a mi hija’. Eso me imagino que es lo que tenía en la mente, pero tampoco te puedo explicar porque esas son las cosas que uno se acuerda cuando pasa por este tipo de situaciones. La mente juega con uno, se crea un bloqueo mental, y eso lo hace la misma mente para protegerte”, relató.

En estos 13 años, la Fundación ha desarrollado un equipo multidisciplinario que cuenta con psicólogos, tanatólogos y trabajadores sociales para realizar su ardua tarea. “Nosotros apoyamos a niños y adultos en duelo, creamos consciencia de la donación de órganos y tejidos y también estamos en las escuelas llevando un mensaje, talleres de prevención de violencia en el noviazgo, duelo e inteligencia emocional”, explicó Betancourt.

Esta labor cuesta arriba y cuyos costos son sufragados a través de donaciones, no solo se limita a asesinatos y sobrevivientes de víctimas de crimen. Hay varias organizaciones que también brindan este tipo de asistencia, pero la Fundación Stefano es la única que lo hace en todo tipo de decesos, sean víctimas de crimen y otras causas, y en casos de pérdidas de amistades, compañeros de trabajo o de escuela, mascotas e incluso aquellas en las que no hay un cuerpo, como las personas desaparecidas.

Como parte de esa labor, la Fundación va a hospitales, empresas privadas, escuelas o cualquier otro lugar donde soliciten sus servicios. “Cuando me llaman que hay una persona en un hospital con un hijo con muerte cerebral, nosotros llegamos al hospital y le hacemos un taller para los padres y para el chico. Le ponemos pintura en las manos, le hacemos un canva con las huellas de ellos y las huellas de su hijo, para que tengan ese recuerdo, de por lo menos las huellas de su hijo. Estas huellas después he visto que se las tatúan. Para siempre tienen ese recuerdo. Ahí mismo una crea esa conexión con la familia y ahí me da la opción de hablarle de la donación de órganos. También es una oportunidad para hacer esa conexión con ellos para luego bregar con lo del funeral, escoger una funeraria, decidir lo que se quiere, cremación, sepelio”, explicó.

PUBLICIDAD

En la actualidad, más de 100 personas reciben servicios de la Fundación Stefano en toda la Isla.

También personas que sus familiares fallecen en Puerto Rico pero ellos no residen en la Isla, los asisten en el proceso de reclamar el cuerpo y guiarlos a través del sistema para que ellos puedan salir de Puerto Rico, ya sea con las cenizas o con el cuerpo de su ser querido, entre muchos otros servicios.

A partir de noviembre, la Fundación Stefano cuenta con un nuevo servicio, un espacio de sanación. “Nuestra fundación se mudó a Cupey Alto, a un espacio dentro de la naturaleza. Es un espacio con mucha vegetación, con pájaros, con mariposas, con espacios seguros para que la gente pueda venir y sanar sus corazones de una manera holística”, reveló Zorimar, quien indicó que el sábado 7 de marzo, celebrarán un evento de casa abierta, a partir de las 10:00 a.m. en las instalaciones ubicadas en el C, en Cuatro Calles, Cupey Alto.

Precisamente, las nuevas instalaciones son un donativo hecho a nombre del extinto magnate de las criptomonedas Nikolai Mushegian, quien falleció en la Isla en el 2022. Fue la Fundación Stefano la que asistió a la familia del empresario de 27 años en el proceso de reclamar el cuerpo, realizar el proceso funerario, gestionar los documentos necesarios y contactar abogados y contables para realizar el proceso de ejecución y liquidación de las cuentas bancarias y negocios de Mushegian en la Isla.

La Fundación Stefano depende de una asignación de donativos legislativos de $24,900 y una asignación de la organización Direct Relief, así como donativos del público para costear los servicios que ofrece. Por esa razón ha hecho un llamado a posibles patrocinadores y auspiciadores en ocasión del evento de casa abierta, para que acudan a conocer las nuevas facilidades y los servicios que ofrecen.

Los interesados en unirse a la fundación como voluntarios, pueden comunicarse al correo electrónico Coordinaciondeprograma@fundacionstefano.org. Mientras que aquellos que quieran donar pueden hacerlo en el área de donaciones de ATH Móvil a /FundacionStefanosTeenbakk.