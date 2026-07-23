Un extenso cable submarino que recorre toda América para dar “conexión internacional de Internet” llegó a Puerto Rico, a través de la zona sur.

La empresa de telecomunicaciones Claro anunció este miércoles la inversión de $35 millones para conectar el cable submarino a Ponce.

En comunicado de prensa, resaltaron que esta novedad, de traer el cable submarino AMX-1, brindaría nuevas oportunidades para el desarrollo digital. Destacó que la zona sur se convertirá en el primer punto redundante de conexión internacional de internet ubicado fuera de la zona norte del país.

Esta infraestructura, según se informó, mejorará la conectividad de Puerto Rico, ampliará la capacidad de transmisión de datos y diversificará las rutas de comunicación de la Isla con el resto del mundo.

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El sistema AMX-1, propiedad de América Móvil, construido e instalado por Alcatel Submarine Networks (ASN) de Francia, se extiende por aproximadamente 19,300 kilómetros y conecta América del Norte, Centroamérica y Sudamérica a través de 15 puntos de desembarque distribuidos en ocho países y territorios: Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala y Puerto Rico.

La gobernadora Jenniffer González Colón y la alcaldesa de Ponce, Marlene Sifre, tocan un fragmento similar al cable ultramarino de fibra óptica instalado por Claro en Ponce y que requirió una inversión por parte de la empresa ascendente a $35 millones. Al centro, el principal oficial ejecutivo de la proveedora de telecomunicaciones en Puerto Rico, Enrique Ortiz de Montellano. ( Suministrada )

“Hoy, la conectividad es mucho más que acceso a internet. Es la base sobre la cual operan negocios, hospitales, escuelas, entretenimiento y la vida diaria de millones de personas. Con la llegada del sistema AMX-1 en el sur de Puerto Rico, continuamos construyendo una infraestructura preparada para el crecimiento digital del país y las necesidades tecnológicas de las futuras generaciones. Esto incrementa la redundancia y la capacidad de respuesta de nuestra red, ante tormentas, huracanes, contingencias o interrupciones eléctricas. Esta arquitectura fortalecerá la continuidad, estabilidad y confiabilidad de los servicios que utilizan diariamente hogares, empresas, instituciones y entidades gubernamentales. Ponce y toda la región sur se convertirán en una nueva puerta digital para Puerto Rico”, expresó Enrique Ortiz de Montellano, presidente de Claro Puerto Rico.

Mientras tanto, la gobernadora Jenniffer Gonzalez Colón, quien participó del evento, afirmó que este proyecto representa un paso importante para fortalecer la infraestructura digital de la Isla.

“Puerto Rico está dando un paso trascendental para consolidarse como un centro estratégico de conectividad. Esta inversión fortalece nuestra infraestructura crítica, diversifica las rutas de comunicación internacional y aumenta la resiliencia de la isla ante cualquier emergencia o interrupción”, dijo.

“Al mismo tiempo, envía un mensaje claro al mundo: Puerto Rico está preparado para atraer inversión, impulsar la innovación, desarrollar industrias de alto valor y crear las condiciones necesarias para que nuestra economía continúe creciendo en la era digital. Cada proyecto de esta magnitud representa más oportunidades para nuestra gente y sostiene nuestra visión de construir un Puerto Rico más competitivo, moderno y preparado para el futuro”, añadió.

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Por su parte, la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, destacó que este importante proyecto reafirma el potencial de la Ciudad Señorial como un eje estratégico para el desarrollo económico y tecnológico de Puerto Rico.

“La llegada del sistema AMX-1 a Ponce representa mucho más que una inversión en infraestructura; es una apuesta al futuro de nuestra ciudad y una muestra de la confianza que el sector privado deposita en Ponce. Continuamos consolidándonos como un destino atractivo para la innovación, la inversión y la creación de empleos de alto valor añadido. Esta nueva infraestructura fortalece la resiliencia tecnológica de Puerto Rico y posiciona al sur como un punto estratégico para el desarrollo digital del Caribe. En Ponce seguimos impulsando iniciativas que promuevan el crecimiento económico, la competitividad y mejores oportunidades para nuestra gente”, destacó la alcaldesa.

Diseñado para transmisión de 100 gigabits por segundo y con una capacidad total de hasta 90 terabits por segundo, se alude a que el AMX-1 forma parte de una de las plataformas de conectividad más avanzadas del continente.

“Alcatel Submarine Networks (ASN) agradece ser el suplidor que acompaña a América Móvil en esta extensión adicional de AMX-1, reforzando la resiliencia de la red de telecomunicaciones en la región del Caribe (República Dominicana y Puerto Rico), proporcionando mayor diversidad geográfica hacia y desde estas islas”, expresó Paul Gabla, vicepresidente de Ventas y Mercadeo de ASN.