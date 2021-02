El gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Salud, Carlos Mellado, confirmaron hoy que se identificó una paciente -proveniente de un viaje desde Europa y con escala en Estados Unidos- contagiada con la variante británica de COVID-19 en la Isla.

“Llegó un caso con la nueva cepa del virus a Puerto Rico... la persona está hospitalizada y se nos ha identificado que no se ha identificado a más nadie”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Mellado, en tanto, indicó que se trata de una fémina puertorriqueña -pero residente en Europa- que tiene unos 50 años y llegó a la isla a mediados de enero para visitar a su familia.

Expresó que la mujer comenzó a sentirse mal una vez llegó a Puerto Rico. Tras realizarse una prueba PCR (molecular) el laboratorio identificó una alteración en los resultados, específicamente en la proteína que hay en las coronas del virus SARS-CoV-2.

“La paciente está hospitalizada todavía, pero mejorando significativamente... estuvo en la unidad de cuidado intensivo pero ya salió y ha respondido bien al tratamiento”, agregó al indicar que está ingresada en una clínica del área metropolitana y recibió el tratamiento con el fármaco Remdesivir.

Respecto a otros posibles casos vinculados a la paciente dijo que se hizo una investigación y rastreo de contactos en el que se le le hizo la prueba a tres personas allegadas a la mujer y dos de estas resultaron positivas a COVID-19. En cambio, no se ha precisado si tienen la variante británica pues el caso es investigado por científicos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta.

A preguntas de la prensa, Mellado dijo que la mujer comenzó a sentirse mal una vez llegó a Puerto Rico y que esta no presentó prueba negativa del virus pues cuando arribó a la isla no era mandatoria esta disposición por la Federal Aviation Administration (FAA). Esta orden, que obliga a los viajeros que lleguen a Estados Unidos de otros países a presentar una prueba con resultado negativo ante la aerolínea (antes de abordar al avión) entró en vigor el 26 de enero.

En cambio, el titular designado de Salud sostuvo que el proceso de monitoreo y rastreo de casos continuará identificando a través del personal de epidemiología que trabaja desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a los pasajeros que viajaron con la paciente. Por confidencialidad, no se precisó la línea aérea o vuelo en los que estuvo la paciente.

“Pero quiero aclarar algo: esto ocurrió a mediados de enero y no ha habido un patrón que nos llame la atención o que podamos decir que hay algo que hay que velarlo con mayor atención... al contrario, los casos positivos, las hospitalizaciones y las muertes han ido bajando”, acotó.

Precisó que el caso de la viajera fue identificado por LabCorps e inmediatamente se notificó a Salud y a los CDC.

Personal del CDC en Atlanta secuenció las pruebas para confirmar que, en efecto, la paciente fue contagiada con la variante B.1.1.7 que se reportó en Gran Bretaña y que ha sido identificada en varios países, incluyendo Estados Unidos.

Se le cuestionó al secretario qué seguridad si alguna puede garantizar de que el gobierno pueda evitar que la variante británica sea la dominante dentro de unos meses en Puerto Rico, algo que se anticipa ocurrirá en Estados Unidos en las próximas semanas.

“Vuelvo y repito, hasta ahora no ha habido un aumento significativo de casos que llame la atención y a los demás pasajeros se están investigando... tampoco puedo decirles que sea el único caso porque a lo mejor hay más casos. Pero no ha habido un patrón de aumento y hospitalizaciones por eta variante que, aunque no es más letal, sí es más virulenta y se propaga rápido”, señaló.

Dijo que así se ha demostrado en las recientes actividades de COVIVEO, una iniciativa en la que se realizan pruebas diagnósticas de antígenos en los municipios.

“Además, el sistema de rastreo municipal está en constante vigilancia. Tenemos un epidemiólogo por municipio. Son 700 empleados trabajando para vigilar el comportamiento del virus... si surgen más casos lo vamos a decir”, manifestó Mellado.

Actualmente, en Puerto Rico se evalúan otros tres casos que presentaron una mutación similar a la cepa británica. Los resultados de estos análisis, identificados por Ponce Health Sciences University, aun no han sido entregados a Salud. Según Mellado los resultado pudiera llegar la próxima semana.

Posteriormente, la meta de salud es secuenciar los casos identificados como sospechosos a través de un laboratorio de Vigilancia Genómica. Actualmente, personal de Salud recibe adiestramiento para estos fines. De hecho, el secretario ha explicado en varias ocasiones que se hizo una compra de reactivos para ser utilizados en estos procesos, pero aun no han llegado a la isla.

Informes realizados en Reino Unido apuntan a que la nueva variante es más transmisible que el virus en circulación con un alza de hasta un 70%. Los niños, según se ha dicho, son más propensos a contagiarse con esta cepa, a diferencia de la variante inicial que se percibe más en adultos. En cambio, no se ha mostrado que provoquen una mayor severidad de la enfermedad o cause más muertes. Asimismo, se siguen recomendando las medidas de prevención universales -uso de mascarilla, distanciamiento físico y lavado de manos-, a la vez que se exhorta a la ciudadanía a vacunarse contra el COVID-19.