En las últimas dos semanas y media, las cremaciones en Celestium The Crematory se han disparado y en muchos de los fallecidos, los problemas respiratorios son la causa de muerte.

El presidente del centro de cremación Emanuel Rodríguez Castellano comparó el alto volumen de trabajo con el que tuvo la empresa tras el paso del huracán de María (2017), cuyas máquinas de pulverización no daban abasto para atender la emergencia.

En medio la crisis de salud pública que ha creado el COVID-19, Rodríguez Castellano dijo que algunas funerarias han tenido que cerrar por la escasez de mascarillas, guantes y otros materiales sanitarios, y advirtió que muchas morgues de los hospitales del País ya están llenas.

“Me preocupa la situación de los hospitales, del recogido y manejo de cadáveres. Los hospitales están llenos de cadáveres. Nosotros usualmente vamos a recoger cadáveres y a veces tenemos que ir a recoger el cuerpo al cuarto, porque no hay espacio en la morgue. Ese es el problema, que esta situación puede llegar a un punto en que se salga de control y vamos a entrar en una crisis”, advirtió el director funerario y técnico de cremación.

Indicó que el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) “no acepta casos sospechosos y a nosotros también se nos están llenando nuestras neveras”.

Ayer el NCF informó que sus neveras tienen capacidad para acomodar 75 cuerpos y que, además, cuenta con tres vagones en los predios de la agencia -que actualmente están vacíos- con cabida para otros 75 cadáveres.

“Ahora mismo estamos en un panorama bajo control, supuestamente, pero no sabemos si en tres semanas las muertes aumentan”, expresó el presidente de Celestium, donde en las últimas semanas las “cremaciones han aumentado alrededor del doble o triple".

Además de Celestium, en Puerto Rico operan entre 10 a 12 crematorios.

Rodríguez dijo que normalmente en su centro creman de 12 a 14 cuerpos diarios, pero indicó que si tienen que extender los turnos de trabajo, las cremaciones serían de 25 a 30 por día. Sostuvo que usualmente, preparan el turno de trabajo del día siguiente y ayer, por ejemplo, detalló que diseñaron un calendario de turnos de trabajo hasta el miércoles próximo.

“En este momento estamos en proceso de decidir si podemos aguantar el ritmo de trabajo o si hay que aumentar la maquinaria”, sostuvo para agregar que podrían trabajar sábado y domingo.

“Si se llega al punto de que se pone esto como pasó con María, que hubo un descontrol, no solamente tendríamos que considerar trabajar sábado y domingo, sino también el prender dos máquinas adicionales que utilizamos en emergencia”, precisó el técnico de cremación.

Explicó que normalmente utilizan dos cámaras de cremación que pueden trabajar 24 horas al día.

¿A qué atribuye el aumento en cremaciones?, le preguntó Primera Hora.

“He visto que en los certificados de defunción de esos casos que han llegado muchos tienen problemas respiratorios, algunos tienen neumonía, pulmonía y condiciones previas, pero dentro de las causas de fallecimiento siempre están los problemas respiratorios o una neumonía. Yo no me atrevo a decir que necesariamente tiene que ser de coronavirus, pero puede haber cierta duda en algún momento en la población de qué realmente pasó con toda esta gran cantidad de casos que empezaron a fallecer en este período de tiempo, porque no hay suficientes pruebas para realizarlas a todo el mundo”, dijo.

Rodríguez indicó que le pareció “simpático” que el miércoles le hicieran pruebas a tres personas fallecidas, incluyendo a un niño de tres años, que tenían condiciones previas y problemas respiratorios.

“Pero yo tengo un montón de casos que llegan aquí con problemas respiratorios y no he escuchado que le hagan pruebas. ¿Qué protocolos tienen ellos para decir a que fallecidos sí y a cuáles no”, cuestionó.

Indicó que además de las cremaciones que atienden directamente, Celestium también ofrece servicios a más 40 funerarias en el País. “La gran mayoría de los casos tienen en su causa de muerte neumonía o problemas respiratorios. Puede ser algún tipo de influenza, pero que aumenten casualmente los casos en este período de la emergencia con situaciones de problemas respiratorios crea esta suspicacia de lo que realmente esté pasando”, dijo.

La crisis de salud pública ha impuesto normas, por lo que Rodríguez Castellano dijo que en su negocio tuvieron que prohibir que familiares se despidan de sus seres queridos.

“Cuando empezó el toque de queda, muchas personas querían despedirse y entendían que no podía hacerse ningún tipo de servicio o velatorio, pero al menos querían ver los cuerpos, aunque fuera por última vez. Se les indicó que era difícil, que no era posible. Incluso muchas personas venían hasta de Estados Unidos y se les decía que no, y que debían estar en cuarentena", relató.

“Tuvimos que prohibirlo y que se hiciera cualquier tipo ‘viewing’ o servicio, pero la gente fue poco a poco entiendo… está mentalmente más preparada, saben a lo que se están enfrentando, saben que no pueden tener lo que quieren en la funeraria, de ver el cuerpo. Están mejor preparados creo que emocionalmente para despedirse”, aseveró.

Rodríguez dijo que el primer caso sospechoso que manejaron en el crematorio fue el de una nutricionista de Carolina que les llegó a través de la Funeraria San Fernando.

“Ese cuerpo se cremó el viernes pasado, ahora mismo no vamos a saber nunca de qué falleció. La prueba salió negativa y no sabemos que realmente le pasó a una persona saludable que no tenía condiciones previas", indicó.

Añadió que ahora tienen otro caso sospechoso en espera de pruebas.

“Nos llegó a través de otra funeraria. Estamos esperando que nos den los permisos para cremarlo inmediatamente”, indicó Rodríguez, quien dijo que el personal del crematorio también se rige por un estricto protocolo sanitario.

Por su parte, Juan Miguel Orta, director funerario de Servicios Funerarios Católicos, dijo que están observando las directrices que impartió el gobierno prohibiendo los velatorios y restringiendo los enterramientos a que solo haya tres personas en el cementerio al momento del sepelio.

“Desde el primer momento todos los casos se están trabajando con las estrictas medidas que nos pidió el gobierno”, indicó. Añadió que en esa funeraria se han mantenido los entierros tradicionales con los límites impuestos. “Las familias no han cambiado del entierro tradicional a la cremación por la situación”, sostuvo Orta.